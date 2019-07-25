Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Литовский энергохолдинг Lietuvos energija, который приобрел в прошлом году в Мажейкяйском районе проект 20 ветряных установок мощностью 60 мегаватт, готовится к его строительству. Четверг – последний день, когда потенциальные подрядчики должны представить заявки на конкурс строительства ветряного парка.



"Срок подачи заявок - 25 июля. Завершение конкурса намечается в первом квартале следующего года", – комментировал BNS представитель Lietuvos energija по связям с общественностью Артурас Кетлярюс.



Строительство ветряного парка планируется начать в марте 2020 года, а завершить – в ноябре 2022 года.



В конце 2018 года Lietuvos energija за не разглашаемую сумму приобрела в Мажейкяйском районе компанию VVP Investment, занимающуюся развитием проекта ветряных установок. Литовский энергохолдинг Lietuvos energija, который приобрел в прошлом году в Мажейкяйском районе проект 20 ветряных установок мощностью 60 мегаватт, готовится к его строительству. Четверг – последний день, когда потенциальные подрядчики должны представить заявки на конкурс строительства ветряного парка."Срок подачи заявок - 25 июля. Завершение конкурса намечается в первом квартале следующего года", – комментировал BNS представитель Lietuvos energija по связям с общественностью Артурас Кетлярюс.Строительство ветряного парка планируется начать в марте 2020 года, а завершить – в ноябре 2022 года.В конце 2018 года Lietuvos energija за не разглашаемую сумму приобрела в Мажейкяйском районе компанию VVP Investment, занимающуюся развитием проекта ветряных установок. В последнее время холдинг также приобрел компанию Eurakras, владеющую ветряным парком мощностью 24 мегаватт и эстонскую Tuuleenergia, владеющую парком в 18,3 мегаватт, а также компании Vėjo gusis и Vėjo vatas, владеющие парками мощностью 34 мегаватт, кроме того, в этом году он приобрел польскую Pomerania Invall, развивающую парки мощностью 94 мегаватта.



Lietuvos energija стремится к 2020 году владеть в Балтийских странах и Польше мощностями «зеленой» энергетики мощностью 400 мегаватт.



* * *



В мировом индексе инноваций Литва в этом году поднялась на две позиции – на 38 место среди 129 государств мира.



В отчете авторов индекса говорится, что Литва в четырех категориях попала в десятку наиболее инновационных стран: в категории создания мобильных приложений и в категории женщин с высшем образованием она заняла четвертое место, в категории соотношения количества учителей среднего образования и учеников – 7 место, в сфере управления сертификацией защиты окружающей среды – 10 место.



В этом году наиболее инновационным государством была признана Швейцария, далее следовали Швеция и США. Эстония заняла 24 место, а Латвия – 34-ое.



В прошлом году Литва в мировом индексе инноваций опустилась с 36 позиции на 40-ую, и в трех категориях была в десятки наиболее инновационных стран.



* * *



Компания недвижимого имущества KS Holding, принадлежащая финскому концерну Kesko и его партнерам в Литве Артурасу Ракаускасу и Zabolis ir partneriai в Риге открывают торговый центр Ozols.



Компания завершила первый этап реконструкции бывшего торгового центра Galerija Azur. Общая стоимость его приобретения и реконструкции – 35 млн евро, а до 2022 года KS Holding в Балтийских странах запланировала инвестиции в 100 млн евро.



Осенью, когда будет завершен второй этап реконструкции, в центре планируется открыть магазин стройматериалов и бытовых товаров K Senukai новой концепции.



Проект финансирует банк Luminor, а реализует литовская строительная компания Litana.



50% акций KS Holding принадлежат Kesko, а оставшиеся – президенту Kesko Senukai Арутрасу Ракаускасу и инвестгруппе Zabolis ir partneriai.



* * *



Литовская компания передачи природного газа Amber Grid в четверг подписала договор с польской компанией Izostal на сумму 31,9 млн евро (с НДС), в рамках этого договора будут поставлены трубы для литовско-польского газопровода (GIPL), сообщила компания.



"В реализации проекта GIPL, мы будем работать с надежной польской компанией Izostal, которая обладает большим опытом в проектах газопроводов во всей Европе и за ее пределами. Это будет крупнейший проект газовой инфраструктуры последнего времени в Балтийских странах", – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Саулюс Билис.



По его словам, первые трубы для GIPL должны быть поставлены уже этой осенью.



Проект GIPL реализует компания Amber Grid вместе с польским оператором системы передачи газа Gaz-System.



* * *



Крупнейший потребитель газа в стране, производитель удобрений Achema, по данным BNS, заказала еще примерно три крупных груза сжиженного природного газа (СПГ).



Оператор терминала СПГ Klaipedos nafta предоставила неназванному клиенту еще 2,84 тераватт-часа регазификационных мощностей на период с октября до декабря, сообщило предприятие через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



"Это зарезервированные одним из клиентов терминала СПГ мощности на новый газовый год. Информации о клиентах мы не предоставляем, так как часть их по связанным с конкуренцией причинам не хотела бы называть себя", – прокомментировала BNS менеджер Klaipedos nafta по коммуникации Оринта Баркаускайте.



Она добавила, что на новый газовый год, который начнется в этом октябре и завершится в сентябре следующего года, уже зарезервировано 7,8 тераватт-часа мощностей.



В обновленном графике указано, что в следующем газовом году в Клайпеде ждут 9 крупных газовозов (по 138 тыс. кубометров СПГ). 5 тераватт-часов мощностей или примерно 5 газовозов, по данным BNS, заказало предприятие Lietuvos energijos tiekimas (LET) группы Lietuvos energija.



До октября мощности терминала заказали три компании – Achema, LET, а также предприятие Imlitex группы по торговле сырьем Imlitex Holdings. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 88 раз Комментарии