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Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет отмечаться под лозунгом "Балтийский путь – это мы".



По словам организаторов, он символизирует единство и преемственность между старшим поколением, которое принимало участие в Балтийском пути, и молодежью, сохраняющей традиции.



"У нас есть молодежь, части из них, возможно еще не было на свете, но они хотят быть вместе и поэтому мы придумали лозунг (...) "Балтийский путь – это мы": и наши более старшие, родители, деды, от которых мы слышали рассказы, и эта молодежь, которая тогда была маленькой или только родилась, они также хотят ощутить это чувство единства", – сказала в четверг на пресс-конференции в сейме председатель Совета по патронажу этнической культуры Даля Урбанавичене. Тридцатилетие Балтийского пути в этом году будет отмечаться под лозунгом "Балтийский путь – это мы".По словам организаторов, он символизирует единство и преемственность между старшим поколением, которое принимало участие в Балтийском пути, и молодежью, сохраняющей традиции."У нас есть молодежь, части из них, возможно еще не было на свете, но они хотят быть вместе и поэтому мы придумали лозунг (...) "Балтийский путь – это мы": и наши более старшие, родители, деды, от которых мы слышали рассказы, и эта молодежь, которая тогда была маленькой или только родилась, они также хотят ощутить это чувство единства", – сказала в четверг на пресс-конференции в сейме председатель Совета по патронажу этнической культуры Даля Урбанавичене. Одно из важнейших мероприятий состоится на границе Литвы и Латвии в Салочяй. Планируется, что на это мероприятие прибудет колонна из Вильнюса.



"Там должно состояться основное мероприятие, встреча латышей и литовцев с песнями, танцами", – сказала Д. Урбанавичене.



По словам организаторов, празднование объединит памятные мероприятия, такие как колонна внедорожников их Вильнюса в Таллин и обратно, трехдневный забег между столицами двух стран.



Планируется, что в 17 к своим знакам на участках Балтийского пути прибудут стоявшие в живой цепи люди. В Ширвинтос, Панявежисе, Укмерге, Пасвалисе после этих встреч состоятся мероприятия.



Ранее сообщалось, что в этом году общественные деятели в Литве организуют мероприятие в память Балтийского пути, во время которого в живую цепь планируется собрать 10 тыс. человек.



По словам автора идеи и одного из организаторов Игнаса Бразаускаса, подобные мероприятия планируется проводить каждые пять лет, чтобы создать новую традицию для того, чтобы в пятидесятилетие Балтийского пути в 2039 году удалось повторить впечатляющую цепочку людей, взявшихся за руки, которая соединила три Балтийских государства.



23 августа 1939 года Советский Союз и Германия подписали так называемый пакт Молотова-Риббентропа и тайные протоколы к нему, которыми произвели незаконный передел Европы. Пакт лишил независимости страны Балтии, в том числе и Литву.



В годовщину этого события 23 августа 1989 года два миллиона литовцев, латышей и эстонцев образовали живую цепь, взявшись за руки на акции "Балтийский путь". Живая цепь протянулась на 650 километров от Башни Гядиминаса в Вильнюсе до Башни Длинного Германа в Таллине.



Балтийский путь внесен в список Всемирной памяти ЮНЕСКО. Загрузка... инф.Обзор bns.lt Категории: общество, в странах Балтии, история Ключевые слова: юбилей, акция, Балтийский путь — статья прочитана 130 раз Комментарии