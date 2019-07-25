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В Литве анонсировали дату введения налога на автомобили

Фото: www.goodfon.ru




Утверждённый в должности премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис анонсировал в парламенте Литвы введение налога на автомобили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Сквернялиса, цель правительства — ввести такой налог уже с 1 января 2020 года. Размер налога не уточняется, лишь отмечается, что он будет считаться по шкале загрязняющих автомобильных выхлопов. Чем автомобиль старее и чем больше загрязняет окружающую среду, тем выше будет налог.

В свою очередь, литовский портал Delfi приводит мнения чиновников о том, что минимальным налогом станет уплата 20 евро в год, а основная цель правительства — прекратить «превращение Литвы в европейскую автосвалку».

В свою очередь, Сквернялис сегодня также анонсировал решение правительства ввести налог на недвижимое имущество, которым будут облагать собственников второго, третьего и последующего жилья. Формула подсчёта такого налога пока также не представлена. Все эти решения ещё должен будет утвердить парламент.
ИА “Regnum”
Категории: авто
Ключевые слова: налог на автомобили
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добавлена сегодня, 25 июля, 12:11

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