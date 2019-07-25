В Литве анонсировали дату введения налога на автомобили 🔊 Воспроизвести Фото: www.goodfon.ru







Утверждённый в должности премьер-министра Литвы Саулюс Сквернялис анонсировал в парламенте Литвы введение налога на автомобили, сообщает корреспондент ИА REGNUM.



По словам Сквернялиса, цель правительства — ввести такой налог уже с 1 января 2020 года. Размер налога не уточняется, лишь отмечается, что он будет считаться по шкале загрязняющих автомобильных выхлопов. Чем автомобиль старее и чем больше загрязняет окружающую среду, тем выше будет налог.



В свою очередь, литовский портал Delfi приводит мнения чиновников о том, что минимальным налогом станет уплата 20 евро в год, а основная цель правительства — прекратить «превращение Литвы в европейскую автосвалку».



В свою очередь, Сквернялис сегодня также анонсировал решение правительства ввести налог на недвижимое имущество, которым будут облагать собственников второго, третьего и последующего жилья. Формула подсчёта такого налога пока также не представлена. Все эти решения ещё должен будет утвердить парламент. По словам Сквернялиса, цель правительства — ввести такой налог уже с 1 января 2020 года. Размер налога не уточняется, лишь отмечается, что он будет считаться по шкале загрязняющих автомобильных выхлопов. Чем автомобиль старее и чем больше загрязняет окружающую среду, тем выше будет налог.В свою очередь, литовский портал Delfi приводит мнения чиновников о том, что минимальным налогом станет уплата 20 евро в год, а основная цель правительства — прекратить «превращение Литвы в европейскую автосвалку».В свою очередь, Сквернялис сегодня также анонсировал решение правительства ввести налог на недвижимое имущество, которым будут облагать собственников второго, третьего и последующего жилья. Формула подсчёта такого налога пока также не представлена. Все эти решения ещё должен будет утвердить парламент. ИА “Regnum” Категории: авто Ключевые слова: налог на автомобили — статья прочитана 97 раз Комментарии