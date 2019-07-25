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Аграрии выдвигают в еврокомиссары 28-летнего В. Синкявичюса

министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс


Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары литовского министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса.

"Сегодня во фракции мы проголосовали за то, кого видим кандидатом в члены Еврокомиссии. Фракция на самом деле единогласно поддержала кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса, и наша политическая воля фракции, полагаю, и партии, будет заключаться в том, чтобы В. Синкявичюс был предложен кандидатом в еврокомиссары", – сказал лидер партии Рамунас Карбаускис журналистам в сейме.
инф.Обзор bns.lt
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: еврокомиссар, кандидат
География: Литва
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добавлена сегодня, 25 июля, 12:30

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