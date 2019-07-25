Аграрии выдвигают в еврокомиссары 28-летнего В. Синкявичюса 🔊 Воспроизвести министр экономики Литвы Виргиниюс Синкявичюс



Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары литовского министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса.



"Сегодня во фракции мы проголосовали за то, кого видим кандидатом в члены Еврокомиссии. Фракция на самом деле единогласно поддержала кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса, и наша политическая воля фракции, полагаю, и партии, будет заключаться в том, чтобы В. Синкявичюс был предложен кандидатом в еврокомиссары", – сказал лидер партии Рамунас Карбаускис журналистам в сейме. Фракция правящих "аграриев" выдвигает в еврокомиссары литовского министра экономики и инноваций Виргиниюса Синкявичюса."Сегодня во фракции мы проголосовали за то, кого видим кандидатом в члены Еврокомиссии. Фракция на самом деле единогласно поддержала кандидатуру Виргиниюса Синкявичюса, и наша политическая воля фракции, полагаю, и партии, будет заключаться в том, чтобы В. Синкявичюс был предложен кандидатом в еврокомиссары", – сказал лидер партии Рамунас Карбаускис журналистам в сейме. инф.Обзор bns.lt Категории: политика, в Европе Ключевые слова: еврокомиссар, кандидат География: Литва — статья прочитана 81 раз Комментарии