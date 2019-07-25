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Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии
Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии РБК, сообщает РИА Новости.
"Никогда такого быть не могло", — подчеркнул он.
Так соратник Бориса Ельцина отреагировал на интервью бывшего замглавы МИД Андрея Федорова финской газете Helsingin Sanomat, в котором тот заявил, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность такой сделки с Финляндией.
Кроме того, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов призвал учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова.
"Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов РБК.
При этом он допустил, что тему могли обсуждать в МИД в рабочем режиме.
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу. Стороны решили, что неприкосновенность границы и территориальная целостность двух стран будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.
Позднее в МИД Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России.
РИА Новости
География: Россия
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