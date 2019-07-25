Соратник Ельцина опроверг сообщения о планах по продаже Карелии 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Игорь Подгорный



Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии РБК, сообщает



"Никогда такого быть не могло", — подчеркнул он.



Так соратник Бориса Ельцина отреагировал на интервью бывшего замглавы МИД Андрея Федорова финской газете Helsingin Sanomat, в котором тот заявил, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность такой сделки с Финляндией.



Кроме того, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов призвал учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова.



"Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов РБК.



При этом он допустил, что тему могли обсуждать в МИД в рабочем режиме.



Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".



После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу. Стороны решили, что неприкосновенность границы и территориальная целостность двух стран будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.



Позднее в МИД Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России. Россия не рассматривала вопрос о продаже Карелии, заявил бывший государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в комментарии РБК, сообщает РИА Новости "Никогда такого быть не могло", — подчеркнул он.Так соратник Бориса Ельцина отреагировал на интервью бывшего замглавы МИД Андрея Федорова финской газете Helsingin Sanomat, в котором тот заявил, что в начале 90-х годов Кремль якобы обсуждал возможность такой сделки с Финляндией.Кроме того, гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов призвал учитывать "несколько эпатажный" характер Федорова."Конечно, реально ни о какой продаже не говорилось. И официально этот вопрос никак не ставился", — сказал Кортунов РБК.При этом он допустил, что тему могли обсуждать в МИД в рабочем режиме.Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".После распада СССР Россия и Финляндия договорились поддерживать общую границу. Стороны решили, что неприкосновенность границы и территориальная целостность двух стран будут соблюдаться в соответствии с Заключительным актом ОБСЕ.Позднее в МИД Финляндии подтвердили отсутствие территориальных претензий к России. РИА Новости Категории: политика, история Ключевые слова: Финляндия, Ельцин, продажа, версия, Карелия География: Россия — статья прочитана 108 раз Комментарии