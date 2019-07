Загрузка... В Малайзии раскрыли неожиданные факты о расследовании по MH17 🔊 Воспроизвести AP/TASS



Интернет-блог Zero Hedge опубликовал большой материал о новом 28-минутном документальном фильме голландского режиссера Макса фон дер Верффа, сообщае ЭКСПЕРТ-ONLINE . Фильм посвящен расследованию обстоятельств крушения малазийского лайнера Boeing 747, совершавшего 17 июля 2014 года полет по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и сбитого ракетой в небе над Донбассом. В результате крушения рейса МН17 погибли все 298 человек, находившихся на борту лайнера. Больше всего среди них было голландцев, малайцев и австралийцев – 192, 44 и 27 соответственно. Одна из отличительных особенностей расследования фон дер Верффа – свидетельства официальных лиц Малайзии: премьер-министра Мохамада Махатира и руководителя группы следователей при правительстве Малайзии и директора Национального совета безопасности полковника Мохамада Сакри, участника многих событий, связанных с расследованием и до сих пор остававшихся неизвестными общественности.



Новый фильм Макса фон дер Верффа вполне может претендовать на право называться «сенсацией». Он не только в очередной раз показал, какие подтасовки допущены в ходе расследования Международной следственной группы (JIT), как скрывали записи переговоров диспетчеров ВВС Украины, а также неоднократные заявления голландских, американских, украинских, американских и австралийских властей, которые с полным основанием можно считать «фейковыми». Верфф впервые представил свидетельства, что агенты ФБР пытались выкрасть черные ящики самолета и что НАТО во главе с США готовила вторжение на восток Украины и далее в Крым.



Авторы фильма утверждают, что правительство Малайзии, представители которого наряду с представителями еще четырех стран: Голландии, Австралии, Украины и Бельгии входили в состав JIT, совершенно справедливо сомневается в выводах комиссии. Верфф представил доказательства, что многие улики были похищены или сфальсифицированы сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ).



Малайские власти впервые рассказали, как они сорвали готовившееся Вашингтоном в первую неделю после крушения наступление 9-тысячного контингента сил НАТО на востоке Украины под предлогом защиты места крушения самолета. Однако очевидной целью операции был разгром повстанцев на Донбассе и возможная атака на Крым.



План все же отменили из-за жесткой позиции Германии, но несмотря на это Австралия отправила в Европу подразделение численностью 200 спецназовцев. Сначала они прилетели в Голландию, а затем перебрались в Киев. Кстати, уже 29 июля ЕС и США ввели санкции против России, якобы виновной в крушении самолета.



Малайские следователи, со своей стороны, провели 22 июля секретную операцию, чтобы получить черные ящики, и тем самым помешали попытке завладеть ими США и Украине. Об операции рассказал полковник Сакри, который ей руководил. Эта операция усилила сопротивление Германии планировавшейся атаке и заставила голландцев ее отменить 27 июля.



В интервью, тоже попавшем в фильм, малайский премьер Махатир рассказал, как правительства США, Голландии и Австралии сначала не хотели включать малайских представителей в JIT, а затем постоянно ставили палки им в колеса.



Наджиб Разак, работавший пять лет назад премьер-министром Малайзии, уже через считанные часы после падения самолета заявил президенту США Обаме, что не верит в «российский след».



По словам Махатира, остальные участники следственной группы с самого начала мешали следователям из Малайзии.



«Мы видим, что они на самом деле не искали причины крушения и виноватых,- говорит он в интервью, показанном в фильме.- Они сразу решили, что виновной должна быть Россия. Мы не можем принять такую позицию. Нас интересует верховенство закона и справедливость для всех. Мы должны знать, кто выпустил ракету. Только после этого мы признаем отчет следственной группы».



Украинские власти, несмотря на личные договоренности между Разаком и Бараком Обамой и украинским президентом Петром Порошенко, малайским следователям во главе с полковником Сакри, прилетевшим в Киев, едва ли не с первых минут начали мешать работать.



Так, к примеру, малайцев не пустили на место крушения, и им пришлось делать это тайно, договариваясь с «сепаратистами». 22 июля в Донецке полковнику Сакри передали черные ящики сбитого Boeing.



После возвращения в Киев, кстати, полковнику Сакри пришлось в прямом смысле этого слова защищать черные ящики, потому что ими пытались завладеть все остальные, включая агентов ФБР.



Более того, аудиозаписи переговоров, представленные Киевом и показанные в июне JIT на пресс-конференции 19 июня были подделаны. Верфф и директор фильма и сопродюсер Яна Ерлашова обратились в малайскую фирму OG IT Forensic Services, специализирующуюся на подготовке аудио, видео и иных материалов для судов, и попросили их проверить телефонные записи. Их вывод не оставляет ни капли сомнений в том, что над пленками долго работали.



В фильме есть аналогичное свидетельство и немецкого эксперта Нормана Риттера, который тоже исследовал записи и пришел к такому же выводу.



Макс фон дер Верфф вставил в свой фильм интервью с несколькими свидетелями падения самолета. Все они опровергают выводы JIT и указывают, что ракета не могла быть выпущена с контролируемой донецкими сепаратистами территории.



На июньской пресс-конференции JIT в Голландии Мохаммед Ханафия бен аль Закария, представитель Генпрокуратуры Малайзии, работавший в Международной следственной группе, от имени правительства Малайзии отказался признавать вину России.



Как написал в открытом письме в издание EUobserver пресс-секретарь Российской миссии в ЕС Сергей Ковалевский, главная проблема JIT заключается в том, что ее члены изначально отказались принимать во внимание любые факты, которые противоречат стратегии, принятой еще в день трагедии – во всем обвинить Россию. При этом членов группы не волнует то обстоятельство, что важные выводы сделаны на основании крайне сомнительных источников: так называемых «независимых» блогеров и соцмедиа, а также подозрительно плохого качества фотографий и видеоматериалов, каких-то цифровых имитаций и неразличимых записей телефонных разговоров. Очевидно, что эти свидетельства были представлены заинтересованными сторонами.



Обращает на себя внимание и странное соглашение, подписанное членами JIT - не публиковать никакой информации, если против ее публикации возражает хотя бы один член группы. Очевидно, что наличие в JIT украинских представителей делает все публикации, направленными на одну цель – обвинить Россию. Впрочем, так же очевидно, что очередная работа Макса фон дер Верффа не пробьет «броню» американских, австралийских, бельгийских и голландских следователей и не заставит их найти истинных виновных в трагедии.