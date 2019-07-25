Зеленский потребовал уволить Кличко 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото



Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко и уже попросил правительство сделать соответствующее представление, сообщает



По его словам, таким образом украинский лидер реализует запрос общества на обновление, и это решение в стране воспримут положительно.



"Начиная избавляться от наследия Порошенко (а Кличко — это яркий продукт его наследия), то, конечно, это ничего не значащее, но тем не менее, знаковое, вот такой парадокс, освобождение от полномочий. Постепенное или резко выдавливания его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленским", сказал Александр Асафов. Политолог Александр Асафов в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что офис президента Украины Владимира Зеленского хочет сместить мэра Киева Виталия Кличко и уже попросил правительство сделать соответствующее представление, сообщает РИА Новости По его словам, таким образом украинский лидер реализует запрос общества на обновление, и это решение в стране воспримут положительно."Начиная избавляться от наследия Порошенко (а Кличко — это яркий продукт его наследия), то, конечно, это ничего не значащее, но тем не менее, знаковое, вот такой парадокс, освобождение от полномочий. Постепенное или резко выдавливания его из политики — это единственно возможный путь выполнения предвыборных обещаний Зеленским", сказал Александр Асафов. Он назвал возможное увольнение Кличко "началом его демонтажа".



Политолог также выразил мнение, что вместо Кличко на пост мэра украинской столицы назначат "понятного и не токсичного" человека из окружения Зеленского.



Ранее шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар сообщил, что глава офиса Зеленского Андрей Богдан направил министру кабмина Александру Саенко письмо с просьбой сделать представление об увольнении Кличко.



Виталий Кличко занимает пост мэра Киева и главы городской администрации с июня 2014 года. РИА Новости Категории: политика, общество Ключевые слова: президент, увольнение, мэр, Кличко, Зеленский География: Украина, Киев — статья прочитана 52 раза Комментарии