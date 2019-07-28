Отец русской физиологии К 190-летию со дня рождения И.М.Сеченова 🔊 Воспроизвести Иван Сеченов – выдающийся российский ученый. Ему впервые в истории удалось обосновать рефлекторную природу бессознательного поведения. Сеченов является создателем физиологической школы. Опираясь на результаты многолетних исследований, он доказал, что основу психических явлений составляют физиологические процессы в организме. Кроме того, ученый продемонстрировал, что физиология индивидуума может быть изучена объективными методами.



Иван Михайлович Сеченов родился 1(13) августа 1829 года в селе Теплый Стан Симбирской губернии в просвещенной семье дворянина Михаила Алексеевича Сеченова и его бывшей крепостной Анисьи Георгиевны («Егоровны»). Его отец был отставным офицером, служившим в своё время в знаменитом Преображенском полку, созданном Петром I. Иван Михайлович Сеченов родился 1(13) августа 1829 года в селе Теплый Стан Симбирской губернии в просвещенной семье дворянина Михаила Алексеевича Сеченова и его бывшей крепостной Анисьи Георгиевны («Егоровны»). Его отец был отставным офицером, служившим в своё время в знаменитом Преображенском полку, созданном Петром I.



В роду Сеченовых по линии матери были калмыки. Сеченов вспоминал: «Из всех своих братьев я вышел в чёрную родню матери. Мальчик я был очень некрасивый, чёрный, вихрастый и сильно изуродованный оспой (родители, должно быть, не успели привить мне оспу, она напала на меня на первом году и изуродовала меня одного из всей семьи), но был, должно быть неглуп, очень весел и обладал искусством подражать походками и голосами, чем часто потешал домашних и знакомых. Сверстников по летам, мальчиков, не было ни в семьях знакомых, ни в дворне; рос я всю жизнь между женщинами, поэтому не было у меня ни мальчишеских замашек, ни презрения к женскому полу; притом же был я обучен правилам вежливости. На всех этих основаниях я пользовался любовью в семье и благорасположением знакомых, не исключая барынь и барышень»



До 14 лет Сеченов обучался дома. «В детстве, - вспоминал он позднее, — больше отца и матери я любил мою милую няньку. Настасья Яковлевна меня ласкала, водила гулять, сберегала для меня от обеда лакомства, брала мою сторону в пререканиях с сестрами и пленяла меня больше всего сказками, на которые была большая мастерица».







В 1843 г. Иван поступил в Главное инженерное училище в Петербурге (где учился и Ф. М. Достоевский). Среди учителей Сеченова был математик М.В.Остроградсккй. Академик А.Н.Крылов вспоминал; "Далеко не все обучавшиеся приобретали у него много дознаний, но, зато другие, меньшинство приобретали замечательные знаний по математике. Таких он отличал. Ими только и занимался". Сам Сеченов писал: "Математика мне давалась и попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба, как увидим, решила иначе".







Получение офицерского звания было праздником. Сеченов писал: «В жизни моей было немало радостных минут, но такого радостного дня, как этот, конечно, не было. Перестаёшь быть школьником, выкатываешься на волю, запретов больше нет, живи, как хочешь, да ещё с деньгами в пустом до того кармане. Одно меня немного огорчало - не было ещё усов, но я не приминул помочь этому горю - в первые, же дни купил накладные и по вечерам щеголял в них по улицам".



Через два года подпоручик Сеченов вышел в отставку и поступил вольнослушателем на медицинский факультет Московского университета. В университете он, помимо изучения медицины, также слушал лекции Т. Н. Грановского и особенно П. Н. Кудрявцева, что помогало ему стать экспертом в области культурологии, педагогики, философии, теологии, деонтологии, древней и средневековой медицины, истории в целом. Любой научный прибор, считая его, в первую очередь, предметом материальной культуры, он всю жизнь называл «историей».







Жил Сеченов в студенческие годы очень скромно — снимал небольшие комнатки. Денег, которые присылала ему из деревни мать, едва хватало на пропитание, а ведь нужно было еще вносить плату за обучение. На старших курсах, окончательно убедившись, что медицина — это не его призвание, Сеченов стал мечтать о физиологии.



Окончив по настоянию декана Н. Б. Анке полный курс обучения с правом на получение степени доктора, Сеченов сдал вместо лекарских докторские экзамены и получил степень лекаря с отличием. Когда он был на 4 м курсе, скоропостижно скончалась его мать, и он решил использовать полученное наследство, чтобы осуществить мечту матери. После успешной сдачи экзаменов в 1856 году Сеченов за свой счёт отправился за границу с целью заняться физиологией. В 1856—1859 годах работал в лабораториях у "трижды знаменитого" Иоганна Мюллера, Э. Дюбуа-Реймона, Ф. Хоппе-Зейлера в Берлине, Эрнста Вебера, О. Функе в Лейпциге, К. Людвига, с которым его связала особо тесная дружба, в Вене (1858), по рекомендации Людвига — у Роберта Бунзена, Германа Гельмгольца в Гейдельберге. В Берлине прослушал курсы физики Магнуса и аналитической химии Розе. Для изучения влияния алкоголя на газы крови Сеченов сконструировал новый прибор — «кровяной насос», который высоко оценили Людвиг и все современные учёные, и которым впоследствии пользовались многие физиологи.







Московский круг знакомств Сеченова оказался очень широк: он постоянно встречался с Н.Г. Чернышевским, Д.И. Менделеевым, И.И. Мечниковым, К.А.Тимирязевым, В.И.Вернадским, С.П.Боткиным, А.М. Бутлеровым, Ф.М. Достоевским, М.А. Балакиревым, А.П. Бородиным, А.А. Ивановым.



Знаменитая работа Сеченова «Рефлексы головного мозга» и роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» вышли в один год. Современники легко угадывали прототипов героев романа: в Лопухове они видели врача Бокова, в Вере Павловне - Марию Александровну, в Кирсанове - Сеченова.











Три с половиной года работы за рубежом стали важным этапом формирования Сеченова как экспериментатора и мыслителя. Он работал на "переднем крае" быстро развивающейся физиологии.



В начале 1860 г. Сеченов вернулся в Петербург и представил диссертацию на степень доктора медицинских наук. "Материалы к будущей физиологии алкогольного опьянения", опыты для которой он ставил на себе (как впоследствии на себе он испытывал и центральное торможение, и мышечное утомление). После защиты и формальной сдачи экзамена, по зоологи он назначается адъюнкт - профессором по кафедре физиологии Медико-хирургической академии. Его курс лекций, посвященный "животному электричеству", в Медико-хирургической академии — его посещали даже такие далёкие от медицины люди, как И. С. Тургенев и Н. Г. Чернышевский — вскоре был издан отдельной книгой, получившей Демидовскую премию Академии наук. В лекциях проводилась мысль о том, что физиологическая деятельность нерва связана с его электрической организацией.



Портрет работы И. Репина (1889)



В течение нескольких десятилетий Сеченов славился как один из самых блистательных лекторов, сочетающих высокую научность изложения с его доступностью. Большинство его лекций вышли в свет в виде книг.



Осенью 1861 года Сеченов познакомился с Марией Александровной Боковой и ее подругой Н.П. Сусловой. Обе молодые женщины хотели получить высшее образование, стать врачами. Но поступить в университет они не могли — в то время в России путь к высшему образованию для женщин был закрыт. Тогда Бокова и Суслова стали посещать в качестве вольнослушательниц лекции в Медико-хирургической академии и, не взирая на трудности, изучать медицину. Сеченов горячо сочувствовал стремлению русских женщин к высшему образованию и поэтому с большой охотой помогал им в учении. Более того, в конце академического года он дал обеим своим ученицам темы для научных исследований. Обе ученицы Сеченова под его руководством выполнили докторские диссертации и защитили их в Цюрихе.







В 1863 году он опубликовал статью, в которой описывалось открытие центрального торможения – совершенно новое явление, которое получило название "сеченовского торможения". Об этом Сеченов сообщил в работе, опубликованной в 1863 году сначала на французском, а затем на немецком и русском языках.



Открытое Сеченовым явление торможения позволило установить, что вся нервная деятельность складывается из взаимодействия двух процессов - возбуждения и торможения.







Сеченов выполнял в "Рефлексах" две задачи: подводя физиологические основы под психическую деятельность, он одновременно развивал и учение об этой деятельности как таковой.



Успех сеченовского трактата был обусловлен его философской направленностью. Первоначально Сеченов написал эту работу в виде статьи для журнала "Современник", но она была запрещена цензурой. И книга сразу подверглась судебному преследованию со стороны Главного управление по делам печати царской России как книга, ведущая «к развращению нравов». Приказ об аресте сеченовской книги последовал сразу же после того, как студент Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра II. Сам Сеченов в полицейских донесениях был назван «главным теоретиком в нигилистическом кружке». Когда друзья посоветовали ему нанять адвоката, Сеченов ответил: "Зачем мне адвокат? Я возьму с собой в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты; пускай тогда прокурор опровергает меня…”







В ряде работ Сеченов подверг анализу проблему достоверности отражения действительности в мозгу. Наиболее значительными из них являются «Впечатление и действительность» и «Предметная мысль и действительность». Сеченов прямо ставит вопрос, «имеют ли какое-нибудь сходство, и какое именно, предметы и явления внешнего мира сами по себе, с теми впечатлениями, которые получаются от них человеческим сознанием... Можно ли считать наше сознание родом зеркала и в каких именно пределах для окружающей нас действительности».















Когда после нескольких месяцев пребывания за границей Сеченов возвращается домой, к нему, по его словам, вновь "вернулась прежняя хворь, общая слабость с головокружениями, не располагавшая ни к деятельности, ни к веселому настроению духа".



В сентябре 1870 г, Сеченов уходит из академии в знак протеста против «дискриминации дам» и забаллотирования рекомендованных им И. И. Мечникова и А. Е. Голубева. Тогда же в Новороссийском университете ему присвоили степень доктора зоологии honoris causa. С 1871 года он — ординарный профессор Новороссийского университета по кафедре зоологии.







В Одессе Сеченов сближается с Н.И. Мечниковым, Н.А. Умовым, А. О, Ковалевским. К этому периоду относится дискуссия в печати между Сеченовым и К.Д. Кавелиным о предмете, методах и задачах психологии. Полемика всколыхнула всю читающую Россию с еще большей силой, чем за десять лет до этого взбудоражили "Рефлексы головного мозга".



История науки свидетельствует, что нередко достижения ученого зависят столько же от свойства его ума, сколько от характера. После "Рефлексов" Сеченов приобрел репутацию "отъявленного материалиста", идеолога сил, враждебных устоям государства. Эта репутация помешала избранию его в адъюнкты Академии наук, препятствовала утверждению его профессором Новороссийского университета. Сеченову намекнули отказаться от "опасных" тем, заняться "чистой" физиологией - и жизнь пойдет по спокойному академическому руслу. Личное мужество Сеченова не позволило ему остановиться на полпути – в 1873 г. он публикует ''Психологические этюды", выдвигает план разработки объективной психологии.



Основные психологические трактаты Сеченов написал в Одессе, Его занятия теоретическими вопросами падала на вечерние часы. Первую половину дня он проводил в лаборатории, занимаясь вопросами связывания угольной кислоты кровью и соляными растворами.



Сеченова-Бокова



Более двадцати лет ежедневного лабораторного труда отдал Сеченов газам крови и химии растворов. В самоотверженное изучение этих проблем он вложил неизмеримо больше времени, энергии, чем в свои лабораторные занятия физиологией нервной системы. Но для современников и потомков его образ как натуралиста ассоциировался, прежде всего, с анализом межцентральных координационных отношений и саморегуляции поведения, изученных на лягушке.



Работа Сеченова «Элементы мысли» (1879) стала настоящей революцией в области психологии. До Сеченова никому не удавалось настолько четко сформулировать основополагающие принципы мышления человека.



В 1889 году ему удалось сформулировать "уравнение Сеченова" - эмпирическую формулу, которая связывает растворимость газа в растворе электролита с его концентрацией.







В декабре 1888 г. Сеченов подает прошение об отставке и с осени 1889 г. начинает читать лекции в Московсом университете. Свою первую лекцию Сеченов начал словами: «…Я, как бывший воспитанник Московского университета, чувствую себя в самом деле очень счастливым, что имею наконец, возможность послужить родному университету».



Здесь он завершает свои исследования по теории растворов и возвращается к проблемам нервномышечной физиологии. Тридцатилетний поиск Сеченовым универсального ключа к механизмам саморегуляции любых форм поведения живых систем успешно завершился учением о чувствовании как сигнале.







В 1887 году постановлением Тверского епархиального суда брак Марии и Петра Боковых был расторгнут, после этого И. М. Сеченов и М. А. Бокова скрепили свой давний фактический союз таинством венчания. Они превратили фамильное имение Обручевых Клепенино в образцовое имение России. Сеченов впервые вкусил официальный брак: семью, которую не надо прятать ни от чьих глаз, жену, которая с тех пор стала улыбаться, как никогда не улыбалась. Свою жену Сеченов боготворил.



Исключительно одаренный и яркий человек, прогрессивный по своим научным и общественным убеждениям, блестящий лектор, Сеченов был горячо любим студентами и едва терпим начальством. Только в 1898 г. он был избран членом - корреспондентом Петербургской Академии наук, а за год до смерти - академиком.







Одной и той же жизнью Сеченов жил в лаборатории, на кафедре, в кручу друзей, в быту. Простой в обращении, он был доступен студентам, а с необразованными людьми разговаривал как равный. Ему были чужда полузнайство, напыщенность. Простота и скромность у него проявлялись в решительном уклонении от всяких чествований и юбилеев (даже в узком кругу). За всю его многолетнюю деятельность не было отмечено ни одного



юбилея. Особенно внимательно он относился к нуждающейся молодежи, притом не только университетской. Нежданова вспоминала, что стоило ей только сказать о каком-нибудь нуждающемся ученике консерватории, как тотчас Иван Михайлович узнавал его адрес и по почте, не называя своей фамилии, оказывал посильную помощь. На квартиру Сеченовых с удовольствием приходили артисты. Дома устраивались музыкальные вечера, на которых исполнялись произведения Глинки, Даргомыжского, Чайковского. О своем московском житье-бытье Сеченов писал: «Я чувствую себя здесь счастливее и лучше, чем где бы то ни было. Дело в том, что я всегда любил Москву и Московский университет, а к этому прибавилось сверх того сознание, что здесь я приношу пользы вдесятеро больше, чем в Петербурге, да и в рабочем отношении обставлен лучше, чем там».







В 90-ых годах Сеченов выступил с циклом работ по проблемам психофизиологии и теории познания. Не отделяя интересов науки от интересов своего народа, Сеченов уже в преклонном возрасте с большим энтузиазмом читал лекции московским рабочим на Пречистенских рабочих курсах. Но царские власти вскоре запретили Сеченову чтение лекций для рабочих. Сеченов приветствовал революцию 1905 г. ««А теперь... — говорил он К. А. Тимирязеву,—надо работать, работать, работать». Это,— пишет К. А. Тимирязев,— были последние слова, которые мне привелось от него слышать — то был завет могучего поколения, сходящего со сцены, грядущим».











Невысокий, любивший чёрные сюртуки, внешне ничем особенным не| выделявшийся, Сеченов неизменно привлекал к себе людей. Один из его учеников вспоминал, что в Тёплом Стане Сеченов обыкновенно бывал в очень хорошем расположении духа. Он делал визиты соседям и играл в карты, всегда в безденежные игры. Он умел хорошо беседовать с малообразованными деревенскими женщинами, без всякого усилия удерживаясь в кругу их домашних, садовых интересов.



Могила И. М. Сеченова на Новодевичьем кладбище



За годы своей работы и исследований Сеченов совершил множество очень важных вещей, навсегда оставшихся в истории, среди них:



– Именно Сеченов сконструировал «кровяной насос», необходимый для изучения влияния алкоголя на газы крови.



– Он был первым, кто написал и защитил докторскую диссертацию на русском языке на тему «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения», в 1860 году в Медико-хирургической академии в Петербурге.



– Сеченов организовал первую в России физиологическую лабораторию в Медико-хирургической академии Петербурга.



– Именно Сеченов распространил дарвинизм в России и даже привел первые в мире физико-химические и эволюционные теории, а также приложение идей дарвинизма к проблемам психологии и физиологии.



– Он открыл феномен центрального торможения, который в итоге назвали сеченовским торможением, и самопроизвольные колебания биотоков в продолговатом мозге.



– Сеченов превратил физиологию в точную науку и клиническую дисциплину, которая позволила медицине сделать существенный шаг вперед.











И. М. Сеченов относится к той плеяде русских ученых 19 века, которых отличает удивительная разносторонность дарования и научных интересов. С именем И. М. Сеченова связана разработка многих вопросов в различных областях физиологии, имеющих важное практическое и теоретическое значение. Ему принадлежат исследования по физиологии дыхания и крови, растворению газов в жидкостях, газообмену и обмену энергии, алкогольному отравлению, физиологии центральной нервной системы и нервно-мышечной физиологии, электрофизиологии. Он – создатель новых направлений в физиологической науке, им заложены основы



материалистической психологии. М. Е. Салтыков-Щедрин полагал, что русским, подобно тому, как французы считают Бюффона одним из основоположников своего литературного языка, следует также почитать и И. М. Сеченова как одного из основателей современного русского литературного языка.







На родине Сеченова ему воздвигнут памятник, в 1955 г. его имя присвоено 1-ому Московскому медицинскому институту, а в 1956 к - институту эволюционной физиологии Академии наук; селу Теплый Стан, где родился Сеченов; кратеру на обратной стороне Луны и др. Академия наук учредила премию имени Сеченова, которая присуждается раз в три года за выдающиеся исследования по физиологии. С 1944 года в СССР вручалась мемориальная медаль имени И. М. Сеченова. С 1992 года Российская академия наук присуждает Золотую медаль имени И. М. Сеченова отечественным ученым за крупные теоретические работы в области физиологии.







Однажды он сказал:



- Работайте, работайте всеми силами! Не теряйте дорогих юных лет ваших



на непроизводительный труд и развлечения! Помните, что вы получаете



высшее образование - этот цвет мысли - на последние гроши русского



обездоленного мужика и что вы являетесь неоплатным должником его.



- Нужно иметь смелость высказывать свои убеждения.



- Талант ещё далеко не всё; нравственные качества человека



и его мировоззрение - вот что определяет лицо настоящего учёного.



- Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал — вместо теорий голый эмпиризм... Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было...



- Споры о том, что в жизни важнее - среда или самое тело, не имеют ни малейшего смысла.



- Человек, переживший все натуральные фазы полной любви, едва ли может любить страстно во второй раз. Повторные страсти - признак неудовлетворённости предшествующими.



- Мысленно мы можем отделять свое тело и свою духовную жизнь от всего окружающего, подобно тому, как отделяем мысленно цвет, форму или величину от целого предмета, но соответствует ли этому отделению действительная отдельность? Очевидно, нет, потому что это значило бы оторвать человека от всех условий его земного существования.



- Зеркальность есть лишь одно из драгоценных свойств памяти, уживающееся рядом с ее столь же, если не более, драгоценной способностью разлагать переменные чувствования на части и сочетать воедино факты, разделенные временем и пространством.



- В мысли есть начало рефлекса, продолжение его и только нет, по-видимому, конца - движения.



- Попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба решила иначе.



- Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен.



- Зная себе настоящую цену, я понял, что меня выбирают по поговорке: на безрыбье и рак рыба; к тому же я не имел никаких оснований думать, что окажусь достойным такой высокой чести и последующей деятельности; жить же с красными ушами не хотел и потому наотрез отказался.



- Сон - небывалая композиция былых впечатлений.



- Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал - вместо теорий голый эмпиризм.



- В жизни человечества существует преемство мысли, тянущееся через века.



- Человек есть определенная единица в ряду явлений, представляемых нашей планетой, и вся его даже духовная жизнь, насколько она может быть предметом научного исследования, есть явление земное.



- Характер психического содержания на 999/1000 дается воспитанием в обширном смысле слова. Этим я не хочу, конечно, сказать, что из дурака можно сделать умного. Моя мысль следующая: умного негра, лапландца, башкира европейское воспитание в европейском обществе делает человеком, чрезвычайно мало отличающимся со стороны психического содержания от образованного европейца.



- Привязанность ребенка к матери, кормилице имеет тот же источник: с представлениями о них у него постоянно ассоциируются наслаждения во всех сферах чувств, преимущественно же, конечно, наслаждение от еды. Поэтому детей не даром называют эгоистами.



- Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было. Круг его друзей включал Ляпунова, Боткина, Крылова, Филатова - чьи имена вошли в историю русской культуры.В роду Сеченовых по линии матери были калмыки. Сеченов вспоминал: «Из всех своих братьев я вышел в чёрную родню матери. Мальчик я был очень некрасивый, чёрный, вихрастый и сильно изуродованный оспой (родители, должно быть, не успели привить мне оспу, она напала на меня на первом году и изуродовала меня одного из всей семьи), но был, должно быть неглуп, очень весел и обладал искусством подражать походками и голосами, чем часто потешал домашних и знакомых. Сверстников по летам, мальчиков, не было ни в семьях знакомых, ни в дворне; рос я всю жизнь между женщинами, поэтому не было у меня ни мальчишеских замашек, ни презрения к женскому полу; притом же был я обучен правилам вежливости. На всех этих основаниях я пользовался любовью в семье и благорасположением знакомых, не исключая барынь и барышень»До 14 лет Сеченов обучался дома. «В детстве, - вспоминал он позднее, — больше отца и матери я любил мою милую няньку. Настасья Яковлевна меня ласкала, водила гулять, сберегала для меня от обеда лакомства, брала мою сторону в пререканиях с сестрами и пленяла меня больше всего сказками, на которые была большая мастерица».Из-за недостатка в большой семье средств, он получил только домашнее начальное образование под руководством впервые обученной по распоряжению хозяина грамоте в монастыре перед самым замужеством, но умной и деятельной матери, считавшей необходимыми математику, естественные науки, свободное владение русским и живыми иностранными языками, и мечтавшей, чтобы её, «одной из миллионов рабынь», сын стал профессором.В 1843 г. Иван поступил в Главное инженерное училище в Петербурге (где учился и Ф. М. Достоевский). Среди учителей Сеченова был математик М.В.Остроградсккй. Академик А.Н.Крылов вспоминал; "Далеко не все обучавшиеся приобретали у него много дознаний, но, зато другие, меньшинство приобретали замечательные знаний по математике. Таких он отличал. Ими только и занимался". Сам Сеченов писал: "Математика мне давалась и попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба, как увидим, решила иначе".Сеченов не ладил с начальством и не был допущен в старший класс училища, чтобы стать военным инженером. На экзамене начальник училища, воспользовавшись ошибкой в сеченовском чертеже, резко снизил балл, и Сеченов был выпушен из училища в чине прапорщика. Просьба И. М. Сеченова зачислить его в действующую армию на Кавказе не была удовлетворена, он был направлен для прохождения службы во второй резервный сапёрный батальон в Киев.Получение офицерского звания было праздником. Сеченов писал: «В жизни моей было немало радостных минут, но такого радостного дня, как этот, конечно, не было. Перестаёшь быть школьником, выкатываешься на волю, запретов больше нет, живи, как хочешь, да ещё с деньгами в пустом до того кармане. Одно меня немного огорчало - не было ещё усов, но я не приминул помочь этому горю - в первые, же дни купил накладные и по вечерам щеголял в них по улицам".Через два года подпоручик Сеченов вышел в отставку и поступил вольнослушателем на медицинский факультет Московского университета. В университете он, помимо изучения медицины, также слушал лекции Т. Н. Грановского и особенно П. Н. Кудрявцева, что помогало ему стать экспертом в области культурологии, педагогики, философии, теологии, деонтологии, древней и средневековой медицины, истории в целом. Любой научный прибор, считая его, в первую очередь, предметом материальной культуры, он всю жизнь называл «историей».На 3-м курсе он увлекся психологией, считавшейся тогда разделом богословия (в православии), теологии (в иных конфессиях) и философии, и эта, по его словам, «московская страсть к философии» сыграла впоследствии важную роль в его деятельности. В те годы, благодаря успехам клеточной теории строения организма, нарастанию эволюционных идей биология опережала другие науки о природе. Сеченов проучился в университете шесть лет. Будущие физиологические опыты Сеченова были обусловлены интересом к проблемам психологии.Жил Сеченов в студенческие годы очень скромно — снимал небольшие комнатки. Денег, которые присылала ему из деревни мать, едва хватало на пропитание, а ведь нужно было еще вносить плату за обучение. На старших курсах, окончательно убедившись, что медицина — это не его призвание, Сеченов стал мечтать о физиологии.Окончив по настоянию декана Н. Б. Анке полный курс обучения с правом на получение степени доктора, Сеченов сдал вместо лекарских докторские экзамены и получил степень лекаря с отличием. Когда он был на 4 м курсе, скоропостижно скончалась его мать, и он решил использовать полученное наследство, чтобы осуществить мечту матери. После успешной сдачи экзаменов в 1856 году Сеченов за свой счёт отправился за границу с целью заняться физиологией. В 1856—1859 годах работал в лабораториях у "трижды знаменитого" Иоганна Мюллера, Э. Дюбуа-Реймона, Ф. Хоппе-Зейлера в Берлине, Эрнста Вебера, О. Функе в Лейпциге, К. Людвига, с которым его связала особо тесная дружба, в Вене (1858), по рекомендации Людвига — у Роберта Бунзена, Германа Гельмгольца в Гейдельберге. В Берлине прослушал курсы физики Магнуса и аналитической химии Розе. Для изучения влияния алкоголя на газы крови Сеченов сконструировал новый прибор — «кровяной насос», который высоко оценили Людвиг и все современные учёные, и которым впоследствии пользовались многие физиологи.За границей он дружил с А. Н. Бекетовым, С. П. Боткиным, Д. И. Менделеевым, А. П. Бородиным, художником А. Ивановым, которому оказал помощь в работе над картиной «Явление Христа народу». Возможно, именно под влиянием взглядов Иванова и его друга Н. В. Гоголя укрепилась решимость И. М. Сеченова методами естествознания подтвердить учение Русской православной церкви о телесном, ввиду доказанного им единства души и тела, воскрешении при втором пришествии Христа.Московский круг знакомств Сеченова оказался очень широк: он постоянно встречался с Н.Г. Чернышевским, Д.И. Менделеевым, И.И. Мечниковым, К.А.Тимирязевым, В.И.Вернадским, С.П.Боткиным, А.М. Бутлеровым, Ф.М. Достоевским, М.А. Балакиревым, А.П. Бородиным, А.А. Ивановым.Знаменитая работа Сеченова «Рефлексы головного мозга» и роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?» вышли в один год. Современники легко угадывали прототипов героев романа: в Лопухове они видели врача Бокова, в Вере Павловне - Марию Александровну, в Кирсанове - Сеченова.Сеченов приходит к убеждению, что в понятие об организме должна входить и среда, на него влияющая. В этот период он написал несколько статей, посвященных нервно - мышечной физиологии. Центральной для него становится проблема газов крови.Три с половиной года работы за рубежом стали важным этапом формирования Сеченова как экспериментатора и мыслителя. Он работал на "переднем крае" быстро развивающейся физиологии.В начале 1860 г. Сеченов вернулся в Петербург и представил диссертацию на степень доктора медицинских наук. "Материалы к будущей физиологии алкогольного опьянения", опыты для которой он ставил на себе (как впоследствии на себе он испытывал и центральное торможение, и мышечное утомление). После защиты и формальной сдачи экзамена, по зоологи он назначается адъюнкт - профессором по кафедре физиологии Медико-хирургической академии. Его курс лекций, посвященный "животному электричеству", в Медико-хирургической академии — его посещали даже такие далёкие от медицины люди, как И. С. Тургенев и Н. Г. Чернышевский — вскоре был издан отдельной книгой, получившей Демидовскую премию Академии наук. В лекциях проводилась мысль о том, что физиологическая деятельность нерва связана с его электрической организацией.Сеченовская лаборатория в Медико-хирургической академии стала в те годы центром исследований не только в области физиологии, но и токсикологии, фармакологии, клинической медицины.В течение нескольких десятилетий Сеченов славился как один из самых блистательных лекторов, сочетающих высокую научность изложения с его доступностью. Большинство его лекций вышли в свет в виде книг.Осенью 1861 года Сеченов познакомился с Марией Александровной Боковой и ее подругой Н.П. Сусловой. Обе молодые женщины хотели получить высшее образование, стать врачами. Но поступить в университет они не могли — в то время в России путь к высшему образованию для женщин был закрыт. Тогда Бокова и Суслова стали посещать в качестве вольнослушательниц лекции в Медико-хирургической академии и, не взирая на трудности, изучать медицину. Сеченов горячо сочувствовал стремлению русских женщин к высшему образованию и поэтому с большой охотой помогал им в учении. Более того, в конце академического года он дал обеим своим ученицам темы для научных исследований. Обе ученицы Сеченова под его руководством выполнили докторские диссертации и защитили их в Цюрихе.В 1862 г. Сеченов отправился в научную командировку в Париж, где он работал в лаборатории знаменитейшего физиолога Клода Бернара. Сеченов вспоминал: "Он не был таким учителем, как немцы, и разрабатывал зарождавшиеся в голове темы всегда собственными руками, не выходя, так сказать, из своего кабинета. Вот почему приезжему к нему на короткое время, как я, выучиться чему-нибудь в лаборатории было невозможно". Сеченов занялся экспериментальной проверкой гипотезы влияния центров головного мозга на двигательную активность,В 1863 году он опубликовал статью, в которой описывалось открытие центрального торможения – совершенно новое явление, которое получило название "сеченовского торможения". Об этом Сеченов сообщил в работе, опубликованной в 1863 году сначала на французском, а затем на немецком и русском языках.Открытое Сеченовым явление торможения позволило установить, что вся нервная деятельность складывается из взаимодействия двух процессов - возбуждения и торможения.В этом же году выходят его "Рефлексы головного мозга" и Сеченов становится властителем дум целого поколения. Ученый впервые показал, что вся сложная психическая жизнь человека, его поведение зависят от внешних раздражителей. Всякое раздражение вызывает тот или иной ответ нервной системы - рефлекс. «Гениальный взмах сеченовской мысли», — так назвал Павлов вершину научного творчества Сеченова, его труд «Рефлексы головного мозга». В этой работе Сеченов разрушил извечную иллюзию человечества о богоданной душе.Сеченов выполнял в "Рефлексах" две задачи: подводя физиологические основы под психическую деятельность, он одновременно развивал и учение об этой деятельности как таковой.Успех сеченовского трактата был обусловлен его философской направленностью. Первоначально Сеченов написал эту работу в виде статьи для журнала "Современник", но она была запрещена цензурой. И книга сразу подверглась судебному преследованию со стороны Главного управление по делам печати царской России как книга, ведущая «к развращению нравов». Приказ об аресте сеченовской книги последовал сразу же после того, как студент Дмитрий Каракозов стрелял в императора Александра II. Сам Сеченов в полицейских донесениях был назван «главным теоретиком в нигилистическом кружке». Когда друзья посоветовали ему нанять адвоката, Сеченов ответил: "Зачем мне адвокат? Я возьму с собой в суд лягушку и проделаю перед судьями все мои опыты; пускай тогда прокурор опровергает меня…”Сеченов показал, что поскольку рефлексы невозможны без внешнего раздражителя, то психическая деятельность стимулируется раздражителями, воздействующими на органы чувств. В учение о рефлексах было введено существенное дополнение; они ставились в зависимость не только от имеющихся раздражителей, но и от прежних воздействий. Сохранение следов в центральной нервной системе выступало как основа памяти, торможение - как механизм избирательной направленности поведения.В ряде работ Сеченов подверг анализу проблему достоверности отражения действительности в мозгу. Наиболее значительными из них являются «Впечатление и действительность» и «Предметная мысль и действительность». Сеченов прямо ставит вопрос, «имеют ли какое-нибудь сходство, и какое именно, предметы и явления внешнего мира сами по себе, с теми впечатлениями, которые получаются от них человеческим сознанием... Можно ли считать наше сознание родом зеркала и в каких именно пределах для окружающей нас действительности».В 1866 году выходит из печати классический труд Сеченова "Физиология нервной системы". Особую важность в этой книге имеет высказанная здесь идея о саморегуляции и обратных связях, одна из генеральных сеченовских идей, развитая в дальнейшем кибернетикой. Эта идея привела Сеченова к понятию о сигнале и об уровне организации сигналов как регуляторов поведения.Большое напряжение сил не прошло для него бесследно, самочувствие его ухудшилось настолько, что он, по совету Боткина, едет на лечение за границу. После лечения в Карлсбаде Сеченов переезжает в Грац, где встречается со своей ученицей Н.П.Сусловой и продолжает работу по центральному торможению.Когда после нескольких месяцев пребывания за границей Сеченов возвращается домой, к нему, по его словам, вновь "вернулась прежняя хворь, общая слабость с головокружениями, не располагавшая ни к деятельности, ни к веселому настроению духа".В сентябре 1870 г, Сеченов уходит из академии в знак протеста против «дискриминации дам» и забаллотирования рекомендованных им И. И. Мечникова и А. Е. Голубева. Тогда же в Новороссийском университете ему присвоили степень доктора зоологии honoris causa. С 1871 года он — ординарный профессор Новороссийского университета по кафедре зоологии.В научном развитии Сеченова наступил кризисный момент, резко падает продуктивность его работы. В качестве главной темы своей физиологической работы в Новороссийском университете он выбрал вопрос о "состоянии СО2 в крови". Тема поглотит его силы как физиолога на два с лишним десятилетия.В Одессе Сеченов сближается с Н.И. Мечниковым, Н.А. Умовым, А. О, Ковалевским. К этому периоду относится дискуссия в печати между Сеченовым и К.Д. Кавелиным о предмете, методах и задачах психологии. Полемика всколыхнула всю читающую Россию с еще большей силой, чем за десять лет до этого взбудоражили "Рефлексы головного мозга".История науки свидетельствует, что нередко достижения ученого зависят столько же от свойства его ума, сколько от характера. После "Рефлексов" Сеченов приобрел репутацию "отъявленного материалиста", идеолога сил, враждебных устоям государства. Эта репутация помешала избранию его в адъюнкты Академии наук, препятствовала утверждению его профессором Новороссийского университета. Сеченову намекнули отказаться от "опасных" тем, заняться "чистой" физиологией - и жизнь пойдет по спокойному академическому руслу. Личное мужество Сеченова не позволило ему остановиться на полпути – в 1873 г. он публикует ''Психологические этюды", выдвигает план разработки объективной психологии.Основные психологические трактаты Сеченов написал в Одессе, Его занятия теоретическими вопросами падала на вечерние часы. Первую половину дня он проводил в лаборатории, занимаясь вопросами связывания угольной кислоты кровью и соляными растворами.В 1876 г. избранный ректором Петербургского университета А. Н. Бекетов при поддержке Д. И. Менделеева и других ученых добился перевода Сеченова в столичный университет профессором по кафедре физиологии, где Сеченов проработал до 1888 г.Более двадцати лет ежедневного лабораторного труда отдал Сеченов газам крови и химии растворов. В самоотверженное изучение этих проблем он вложил неизмеримо больше времени, энергии, чем в свои лабораторные занятия физиологией нервной системы. Но для современников и потомков его образ как натуралиста ассоциировался, прежде всего, с анализом межцентральных координационных отношений и саморегуляции поведения, изученных на лягушке.Работа Сеченова «Элементы мысли» (1879) стала настоящей революцией в области психологии. До Сеченова никому не удавалось настолько четко сформулировать основополагающие принципы мышления человека.В 1889 году ему удалось сформулировать "уравнение Сеченова" - эмпирическую формулу, которая связывает растворимость газа в растворе электролита с его концентрацией.В декабре 1888 г. Сеченов подает прошение об отставке и с осени 1889 г. начинает читать лекции в Московсом университете. Свою первую лекцию Сеченов начал словами: «…Я, как бывший воспитанник Московского университета, чувствую себя в самом деле очень счастливым, что имею наконец, возможность послужить родному университету».Здесь он завершает свои исследования по теории растворов и возвращается к проблемам нервномышечной физиологии. Тридцатилетний поиск Сеченовым универсального ключа к механизмам саморегуляции любых форм поведения живых систем успешно завершился учением о чувствовании как сигнале.Курс лекций, которые он читал в Московском университете, стал основой труда «Физиология нервных центров», увидевшего свет в 1891 году.В 1887 году постановлением Тверского епархиального суда брак Марии и Петра Боковых был расторгнут, после этого И. М. Сеченов и М. А. Бокова скрепили свой давний фактический союз таинством венчания. Они превратили фамильное имение Обручевых Клепенино в образцовое имение России. Сеченов впервые вкусил официальный брак: семью, которую не надо прятать ни от чьих глаз, жену, которая с тех пор стала улыбаться, как никогда не улыбалась. Свою жену Сеченов боготворил.Исключительно одаренный и яркий человек, прогрессивный по своим научным и общественным убеждениям, блестящий лектор, Сеченов был горячо любим студентами и едва терпим начальством. Только в 1898 г. он был избран членом - корреспондентом Петербургской Академии наук, а за год до смерти - академиком.В 1901 г. ученый заканчивает работу над «Очерком рабочих движений человека». В этом же году Сеченов вышел в отставку, чтобы, по его выражению, "дать дорогу молодым силам".Одной и той же жизнью Сеченов жил в лаборатории, на кафедре, в кручу друзей, в быту. Простой в обращении, он был доступен студентам, а с необразованными людьми разговаривал как равный. Ему были чужда полузнайство, напыщенность. Простота и скромность у него проявлялись в решительном уклонении от всяких чествований и юбилеев (даже в узком кругу). За всю его многолетнюю деятельность не было отмечено ни одногоюбилея. Особенно внимательно он относился к нуждающейся молодежи, притом не только университетской. Нежданова вспоминала, что стоило ей только сказать о каком-нибудь нуждающемся ученике консерватории, как тотчас Иван Михайлович узнавал его адрес и по почте, не называя своей фамилии, оказывал посильную помощь. На квартиру Сеченовых с удовольствием приходили артисты. Дома устраивались музыкальные вечера, на которых исполнялись произведения Глинки, Даргомыжского, Чайковского. О своем московском житье-бытье Сеченов писал: «Я чувствую себя здесь счастливее и лучше, чем где бы то ни было. Дело в том, что я всегда любил Москву и Московский университет, а к этому прибавилось сверх того сознание, что здесь я приношу пользы вдесятеро больше, чем в Петербурге, да и в рабочем отношении обставлен лучше, чем там».Важнейшее значение вклада Сеченова в психологию состояло в перемещении отправного пункта психологического мышления с непосредственно данных феноменов сознания, веками считавшихся для познающего ума первой реальностью, к объективному поведению. Это была, по выражению И.П. Павлова, "... поистине для того времени чрезвычайная попытка ... представить себе наш субъективный мир чисто физиологически".В 90-ых годах Сеченов выступил с циклом работ по проблемам психофизиологии и теории познания. Не отделяя интересов науки от интересов своего народа, Сеченов уже в преклонном возрасте с большим энтузиазмом читал лекции московским рабочим на Пречистенских рабочих курсах. Но царские власти вскоре запретили Сеченову чтение лекций для рабочих. Сеченов приветствовал революцию 1905 г. ««А теперь... — говорил он К. А. Тимирязеву,—надо работать, работать, работать». Это,— пишет К. А. Тимирязев,— были последние слова, которые мне привелось от него слышать — то был завет могучего поколения, сходящего со сцены, грядущим».По завещанию Сеченова большая часть принадлежащих ему средств должна была быть передана крестьянскому обществу села Теплый Стан (ныне Сеченово). Предусматривалась сумма "на возможно скромные похороны на каком - либо наиболее дешевом кладбище".Невысокий, любивший чёрные сюртуки, внешне ничем особенным не| выделявшийся, Сеченов неизменно привлекал к себе людей. Один из его учеников вспоминал, что в Тёплом Стане Сеченов обыкновенно бывал в очень хорошем расположении духа. Он делал визиты соседям и играл в карты, всегда в безденежные игры. Он умел хорошо беседовать с малообразованными деревенскими женщинами, без всякого усилия удерживаясь в кругу их домашних, садовых интересов.Награды Сеченова: Заслуженный профессор Московского университета (1896), Действительный статский советник (1878), Член-корреспондент по биологическому разряду (1869—1904), почётный член (1904) Императорской Академии наук, Кавалер орденов Святого Станислава I степени, Святой Анны III степени, Святого равноапостольного Владимира III степени.За годы своей работы и исследований Сеченов совершил множество очень важных вещей, навсегда оставшихся в истории, среди них:– Именно Сеченов сконструировал «кровяной насос», необходимый для изучения влияния алкоголя на газы крови.– Он был первым, кто написал и защитил докторскую диссертацию на русском языке на тему «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения», в 1860 году в Медико-хирургической академии в Петербурге.– Сеченов организовал первую в России физиологическую лабораторию в Медико-хирургической академии Петербурга.– Именно Сеченов распространил дарвинизм в России и даже привел первые в мире физико-химические и эволюционные теории, а также приложение идей дарвинизма к проблемам психологии и физиологии.– Он открыл феномен центрального торможения, который в итоге назвали сеченовским торможением, и самопроизвольные колебания биотоков в продолговатом мозге.– Сеченов превратил физиологию в точную науку и клиническую дисциплину, которая позволила медицине сделать существенный шаг вперед.Умер И.М. Сеченов 2 (15) ноября 1905 года в Москве от крупозного воспаления легких, еще полный умственных сил и новых замыслов. У гроба стояли две женщины. Одна — жена, Мария Александровна Бокова, стояла, будто окаменела, держа своей рукой руку покойника, словно хотела удержать его от непоправимого шага. Другая — Нежданова, потрясённая душа, проговаривала, глотая слёзы, скорбные слова молитвы. Похоронили Ивана Михайловича Сеченова на Ваганьковском кладбище. Спустя много лет прах великого физиолога был перенесен на Новодевичье кладбище.И. М. Сеченов относится к той плеяде русских ученых 19 века, которых отличает удивительная разносторонность дарования и научных интересов. С именем И. М. Сеченова связана разработка многих вопросов в различных областях физиологии, имеющих важное практическое и теоретическое значение. Ему принадлежат исследования по физиологии дыхания и крови, растворению газов в жидкостях, газообмену и обмену энергии, алкогольному отравлению, физиологии центральной нервной системы и нервно-мышечной физиологии, электрофизиологии. Он – создатель новых направлений в физиологической науке, им заложены основыматериалистической психологии. М. Е. Салтыков-Щедрин полагал, что русским, подобно тому, как французы считают Бюффона одним из основоположников своего литературного языка, следует также почитать и И. М. Сеченова как одного из основателей современного русского литературного языка.По инициативе Павлова, который не был учеником И. М. Сеченова, но считал себя его последователем и часто с ним встречался по делам съездов естествоиспытателей и врачей, при возглавляемом Павловым Обществе русских врачей, начиная с 1907 года, проводились ежегодные торжественные заседания, посвященные памяти Сеченова. Выступая на заседании, посвящённом столетию Сеченова 29 декабря 1929 года в год смерти его вдовы, академик Павлов подчеркнул: «Без Иванов Михайловичей с их чувством собственного достоинства и долга всякое государство обречено на гибель изнутри, несмотря ни на какие Днепрострои и Волховстрои. Потому что государство должно состоять не из машин, не из пчел и муравьев, а из представителей высшего вида животного царства, Homo sapiens.»На родине Сеченова ему воздвигнут памятник, в 1955 г. его имя присвоено 1-ому Московскому медицинскому институту, а в 1956 к - институту эволюционной физиологии Академии наук; селу Теплый Стан, где родился Сеченов; кратеру на обратной стороне Луны и др. Академия наук учредила премию имени Сеченова, которая присуждается раз в три года за выдающиеся исследования по физиологии. С 1944 года в СССР вручалась мемориальная медаль имени И. М. Сеченова. С 1992 года Российская академия наук присуждает Золотую медаль имени И. М. Сеченова отечественным ученым за крупные теоретические работы в области физиологии.- Работайте, работайте всеми силами! Не теряйте дорогих юных лет вашихна непроизводительный труд и развлечения! Помните, что вы получаетевысшее образование - этот цвет мысли - на последние гроши русскогообездоленного мужика и что вы являетесь неоплатным должником его.- Нужно иметь смелость высказывать свои убеждения.- Талант ещё далеко не всё; нравственные качества человекаи его мировоззрение - вот что определяет лицо настоящего учёного.- Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал — вместо теорий голый эмпиризм... Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было...- Споры о том, что в жизни важнее - среда или самое тело, не имеют ни малейшего смысла.- Человек, переживший все натуральные фазы полной любви, едва ли может любить страстно во второй раз. Повторные страсти - признак неудовлетворённости предшествующими.- Мысленно мы можем отделять свое тело и свою духовную жизнь от всего окружающего, подобно тому, как отделяем мысленно цвет, форму или величину от целого предмета, но соответствует ли этому отделению действительная отдельность? Очевидно, нет, потому что это значило бы оторвать человека от всех условий его земного существования.- Зеркальность есть лишь одно из драгоценных свойств памяти, уживающееся рядом с ее столь же, если не более, драгоценной способностью разлагать переменные чувствования на части и сочетать воедино факты, разделенные временем и пространством.- В мысли есть начало рефлекса, продолжение его и только нет, по-видимому, конца - движения.- Попади я из инженерного училища прямо в университет на физико-математический факультет, из меня мог бы выйти порядочный физик, но судьба решила иначе.- Организм без внешней среды, поддерживающей его существование, невозможен.- Зная себе настоящую цену, я понял, что меня выбирают по поговорке: на безрыбье и рак рыба; к тому же я не имел никаких оснований думать, что окажусь достойным такой высокой чести и последующей деятельности; жить же с красными ушами не хотел и потому наотрез отказался.- Сон - небывалая композиция былых впечатлений.- Виной моей измены медицине было то, что я не нашел в ней, чего ожидал - вместо теорий голый эмпиризм.- В жизни человечества существует преемство мысли, тянущееся через века.- Человек есть определенная единица в ряду явлений, представляемых нашей планетой, и вся его даже духовная жизнь, насколько она может быть предметом научного исследования, есть явление земное.- Характер психического содержания на 999/1000 дается воспитанием в обширном смысле слова. Этим я не хочу, конечно, сказать, что из дурака можно сделать умного. Моя мысль следующая: умного негра, лапландца, башкира европейское воспитание в европейском обществе делает человеком, чрезвычайно мало отличающимся со стороны психического содержания от образованного европейца.- Привязанность ребенка к матери, кормилице имеет тот же источник: с представлениями о них у него постоянно ассоциируются наслаждения во всех сферах чувств, преимущественно же, конечно, наслаждение от еды. Поэтому детей не даром называют эгоистами.- Болезни, по их загадочности, не возбуждали во мне ни малейшего интереса, так как ключа к пониманию их смысла не было. Валентин МАТЮХИН , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Сеченов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 147 раз Комментарии