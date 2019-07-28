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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Пора собираться в Берлин
В понедельник в Мюнхене состоялась жеребьёвка отборочного турнира чемпионата Европы–2021 по баскетболу, сборная Литвы выступит в группе «С».
Первые матчи отборочного турнира пройдут 17 и 25 февраля 2020 года, вторые - 23 ноября и 1 декабря 2020 года, заключительные - 15 и 23 февраля 2021 года.
Мужская сборная Литвы по баскетболу в квалификации сыграет с командами Чехии, Бельгии и победителем дополнительного отборочного турнира с участием Албании, Белоруссии и Дании.
К слову, сборная Литвы при жеребьёвке была в первой «корзине», вместе с Испанией, Францией и Сербией.
Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, которые поделены на восемь групп. В основную стадию первенства выйдут по три лучшие команды из каждой группы.
В группах, где участвуют команды стран - хозяев турнира, путёвки получат сборные стран, которые примут турнир, и две лучшие команды в группе.
В квалификации команды проводят по две встречи с каждой командой, одну дома и вторую - на выезде.
Чемпионат Европы 2021 года пройдёт с 17 по 29 августа в четырёх странах - Грузии, Германии, Италии и Чехии, а матчи плей-офф будут проходить только в Германии, которая уже объявила города, в которых пройдут соревнования: групповой этап состоится в Кёльне, плей-офф - в Берлине.
Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: баскетбол
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176
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