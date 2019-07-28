Дождь юбилеев на Летнем фестивале Христофора 🔊 Воспроизвести В этом году один из самых впечатляющих летних фестивалей в столице празднует почётный 25-й день рождения. Хотя фестиваль каждый год предлагает публике всё новых исполнителей, которых представляет каждый раз в ином пространстве, программа 25-го, юбилейного, фестиваля всё равно особенная. Организаторам удалось не только найти другие форматы мероприятий, но и одновременно отметить ещё несколько достойных юбилеев.



Так, на концерт по случаю 20-летия своей творческой деятельности публику пригласил один из самых известных литовских оперных солистов Эдгарас Монтвидас, который впервые в своей карьере выступил со своими любимыми произведениями в камерном пространстве костёла св. Котрины.



Другой юбилейной датой, оставляющей яркий след в нынешней фестивальной программе, стало 200-летие со дня рождения композитора Станислава Монюшко. В связи с ним на фестивале организуется цикл экскурсий на эту тему, ведь в Вильнюсе композитор провёл 18 самых плодотворных лет. Цикл таких экскурсий-концертов получил название «Išgirsk Vilnių: Stanislovas Moniuškа». Они начинаются возле дома на ул. Вокечю, 26, связанного с жизнью композитора. Одна из таких экскурсий намечена на 1 августа, начало в 17.30. А завершит её концерт известного исполнителя Криса де Бурга (гитара; Литва, Бельгия). Так, на концерт по случаю 20-летия своей творческой деятельности публику пригласил один из самых известных литовских оперных солистов Эдгарас Монтвидас, который впервые в своей карьере выступил со своими любимыми произведениями в камерном пространстве костёла св. Котрины.Другой юбилейной датой, оставляющей яркий след в нынешней фестивальной программе, стало 200-летие со дня рождения композитора Станислава Монюшко. В связи с ним на фестивале организуется цикл экскурсий на эту тему, ведь в Вильнюсе композитор провёл 18 самых плодотворных лет. Цикл таких экскурсий-концертов получил название «Išgirsk Vilnių: Stanislovas Moniuškа». Они начинаются возле дома на ул. Вокечю, 26, связанного с жизнью композитора. Одна из таких экскурсий намечена на 1 августа, начало в 17.30. А завершит её концерт известного исполнителя Криса де Бурга (гитара; Литва, Бельгия). Билеты на мероприятия можно купить во всех кассах «Tiketa» или на сайте www.tiketa.lt. В день концерта билеты можно купить за час до начала на месте его проведения.



Подробная информация: http://kristupofestivalis.lt/ Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: фестиваль Христофора Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 147 раз Комментарии