Полторы минуты – и вас обчистили 🔊 Воспроизвести



Статистика литовской полиции показывает, что лето – самое активное время краж из квартир. Страховая компания «If» провела эксперимент, который показал, что проникнуть в дом и вынести из него ценные вещи можно за 1,5 минуты. Стопроцентной защиты от кражи не существует, но для снижения риска надо соблюдать некоторые правила, сообщает ru.delfi.lt.



«Большую часть краж – 71% – осуществляют из частных домов, а остальные 29% – из квартир. Чаще всего в жильё попадают через запертую дверь, окна, балконы. Воров не пугают даже спящие хозяева. Иногда воры пользуются незакрытой дверью, если хозяева ненадолго выходят из квартиры или дома. Ситуации бывают разные, но чаще всего воры приходят в плохо защищённое жильё», – сказала представитель «If» Гедре Виткаускене. «Большую часть краж – 71% – осуществляют из частных домов, а остальные 29% – из квартир. Чаще всего в жильё попадают через запертую дверь, окна, балконы. Воров не пугают даже спящие хозяева. Иногда воры пользуются незакрытой дверью, если хозяева ненадолго выходят из квартиры или дома. Ситуации бывают разные, но чаще всего воры приходят в плохо защищённое жильё», – сказала представитель «If» Гедре Виткаускене. По словам пресс-секретаря Департамента полиции Литвы Рамунаса Матониса, воров привлекают лёгкие вещи, которые лежат на видном месте. «Активнее всего воры «работают» летом, поскольку в это время многие люди уезжают в отпуск, а также в праздничные и выходные дни, когда помещения покидают без обеспечения должной защиты, т.е. просто закрывают на ключ, реже – если включают сигнализацию или видеокамеры», – сказал Матонис.



Во время молниеносных краж уносят то, что легко вынести и реализовать. По данным статистики «If», на первом месте – ювелирные изделия, деньги, ноутбуки, небольшая бытовая техника.



Матонис подчеркнул, что хорошо заметные системы защиты, в том числе видеокамеры, - самое надёжное средство защиты от воров. Это доказывают и исследования. «Исследование американских учёных показало, что большая часть попавшихся воров (83%) всегда проверяет, есть ли в доме система защиты, т.е. сигнализация, видеокамеры и т.д. 60% воров, заметив такую защиту, искали другой подходящий объект. Кроме того, то же исследование показало, что 40% преступников заранее не планируют кражу, а совершают её спонтанно. Именно в случае таких спонтанных краж системы безопасности защищают жильё. В Литве подобные исследования не проводили, но опыт показывает, что преступники во всех странах действуют по похожим схемам», – рассказал Матонис.



По данным Литовской полиции, в этом году за первое полугодие зарегистрировано 884 кражи из помещений. За весь 2018 г. были зарегистрированы 1983 такие кражи.



Советы



 Позаботьтесь о хорошей входной двери и замке.



 Не оставляйте ценные вещи на видном месте – например, на террасе или на балконе.



 Установите видеокамеры.



 Не сообщайте в социальных сетях о том, что вы уехали в отпуск, или защитите эту информацию от посторонних глаз.



 Дружите с соседями. Предупредите их о своём отъезде.



 Застрахуйте имущество, тогда в случае кражи вы получите страховку. ru.delfi.lt Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 146 раз Комментарии