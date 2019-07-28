Пашка-матрос 🔊 Воспроизвести



«Обзор» продолжает цикл рассказов об участниках Великой Отечественной войны. Это не коммерческий проект. Это напоминание читателям о цене мирной жизни, которую заплатил советский народ за победу 1945 года.



Сегодня мы коснёмся малоизученной страницы военной истории. Точнее, в военной истории она известна и цифрами, и убедительными фактами. Но если говорить о частностях, то многие страницы «Обзор» откроет первым. А самое интересное, как обычно, в заключительных абзацах очерка. Поэтому, уважаемые читатели, наберитесь немного терпения.



На фото – Павел Андреевич Щукин. Уверен, что многим жителям Литвы он хорошо знаком. Одним – как отличный водитель. Другим – как многолетний депутат Вильнюсского городского совета депутатов трудящихся. Третьим – как передовой производственник. Но больше всего жителей Литвы старших поколений знают Щукина как активного участника партизанского движения. Он воевал пулемётчиком в легендарном отряде № 14. В 1944 году этот отряд получил название «Литва - Белоруссия». Сегодня мы коснёмся малоизученной страницы военной истории. Точнее, в военной истории она известна и цифрами, и убедительными фактами. Но если говорить о частностях, то многие страницы «Обзор» откроет первым. А самое интересное, как обычно, в заключительных абзацах очерка. Поэтому, уважаемые читатели, наберитесь немного терпения.На фото – Павел Андреевич Щукин. Уверен, что многим жителям Литвы он хорошо знаком. Одним – как отличный водитель. Другим – как многолетний депутат Вильнюсского городского совета депутатов трудящихся. Третьим – как передовой производственник. Но больше всего жителей Литвы старших поколений знают Щукина как активного участника партизанского движения. Он воевал пулемётчиком в легендарном отряде № 14. В 1944 году этот отряд получил название «Литва - Белоруссия». № 14 – это разведывательно-диверсионная группа главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Красной армии, которую, как и все другие подобные группы, готовили для выполнения особых заданий в тылу врага.



Командовал группой лейтенант Михаил Прочуханов, агентурная кличка Юнак. Местом базирования была определена Рудницкая пуща. Расположенная в 50 километрах от Вильнюса, она занимала около 2500 квадратных километров.



Примерно пополам лес делило шоссе Вильнюс – Гродно. Недалеко проходила железная дорога Ленинград – Двинск – Вильнюс – Лида – Барановичи, которую немцы использовали для переброски живой силы и техники из Германии и Польши в группу «Север», сжавшую кольцо вокруг города на Неве.



Диверсантов сбросили в пущу на парашютах 4 июня 1942 года, а уже 6 июня они провели первую операцию, в ходе которой взорвали два с половиной километра столбов телефонной связи. За первым «блином не комом» последовали другие – подрывали рельсы, пускали под откосы поезда, минировали паровозы, которые взлетали на воздух на перегонах, под Вильнюсом взорвали пассажирский состав. Эшелон полностью сожгли. Более 160 немецких офицеров погибли.



Кроме диверсий, занимались разведкой: собирали и передавали в центр развединформацию, вели контрпропаганду среди местного польско-литовско-белорусского населения.



Надо сказать, что его плотность в здешних местах традиционно высокая, много хуторов. Люди ещё три года назад жили в составе Польши, к Советской власти относились насторожённо. Сюда стали возвращаться бежавшие в 1939 году бывшие помещики, польские офицеры, фабриканты, бывшие полицейские, осадники, проживавшие до этого на территории бывшего Польского генерал-губернаторства, в том числе в Вильно, Ковно, других городах. Питая надежду на создание фашистами «Новой Европы», они стремились занять самые ответственные посты в оккупационном аппарате нацистов, в том числе в гебитскомиссариатах, а также в различных польских и белорусских комитетах.



Дали о себе знать «Польская военная организация», «Тайная армия польская», «Польский союз повстанцев», «Польский подпольный союз», «Союз польских почётных офицеров», «Партия подпольной борьбы», «Гренадеры» и другие военные и полувоенные организации.



Чуть позже я объясню, зачем так подробно перечисляю все эти антисоветские организации. А пока возвратимся к Павлу Щукину, агентурный псевдоним Матрос. Он встретил войну в Эстонии на острове Эзель. Участвовал в боях, которые вошли в историю войны как Моонзундская оборонительная операция 6 сентября - 22 октября 1941 года.



В конце октября вместе с обескровленными и оставшимися без оружия остатками защитников Эзеля попал в плен.



Сначала предпринял побег в Эстонии, но был выдан хозяином хутора, на котором решил заночевать. Затем бежал в Латвии по дороге в лагерь в Резекне, но был пойман и направлен на строительство дороги в Литву, под Лянтварис. Отсюда тоже бежал, убив охранника лопатой. После скитаний по лесам попал в отряд к Юнаку.



Павел Андреевич – высокий, крепкий, косая сажень в плечах. Из упорных вологодских мужиков. Настоящий русак, о которых говорят, что подковы гнут.



В группе № 14 ему пришлось стать пулемётчиком. Пулемёт партизаны сняли с подбитого танка. Надо сказать, с выбором Юнак не ошибся. Не было в боях случая, чтобы Пашка-матрос подвёл командира. Иной раз партизаны выскользнут из-под огня под прикрытием своего пулемёта, уйдут в болотные топи. Помянут добрым словом Щукина, который спас группу. Но, глядишь, на второй-третий день появляется он живым и здоровым. И непременно с пулемётом на плече.



В архивных документах мне удалось отыскать такой факт. Когда весной 1944 года отряд № 14 «Литва - Белоруссия» разделился и часть партизан ушла в Польшу, в Августовские леса, уходившие горевали, что пулемётчик Пашка-матрос остался в Рудницкой пуще. Вот какой он был нужный в бою человек!



А сейчас мы переходим к самому интересному. Принято считать, что именно партизаны из отряда № 14 взорвали те клятые автомашины с полицейскими, из-за которых каратели вместе с жителями сожгли деревню Пирчюпяй. Это официальная точка зрения литовских историков из Центра исследования геноцида и резистенции. Втайне об этом поговаривали ещё во времена Литовской ССР. Кому-то была выгодна именно эта версия, косвенно подкреплённая следственными действиями в отношении немецких участников акции устрашения. Но в том дело, что никто из немцев не мог точно знать, кем были поставлены мины на дороге.



Думаю, подсудимые размышляли схематично: рядом действовал отряд № 14, значит, он и минировал. Что касается позиции литовских историков, маловероятно, чтобы кому-то из них было важно разбираться в деталях.



Павел Андреевич Щукин, его командир Михаил Васильевич Прочуханов (между прочим, замминистра внутренних дел ЛССР), другие партизаны, пока были живы, категорически отрицали свою причастность к охоте на грузовики. Сегодня эту историческую точку зрения продолжают отстаивать дети бывших партизан.



Во-первых, слишком жалкой для диверсионной группы была добыча – 5 гитлеровцев. Во-вторых, партизаны много лет пользовались помощью жителей этой и других деревень.



Информация об акции устрашения до отряда № 14 дошла с опозданием, иначе бы не сносить немчуре головы. Но диверсанты всё равно отомстили карателям – в другое время и в другом месте.



Кто тогда мог заминировать шоссе, на котором взлетели в воздух автомашины? Как раз, возможно, те поляки, о боевых группах которых мы уже упоминали. Щукин рассказывал, что однажды столкнулся с этими героями в кавычках в лесу нос к носу.



Представители «Армии Крайовой» просили красных партизан не вести активных действий и сами не воевали против немцев. Но участвовали в уничтожении евреев и время от времени устраивали мелкие пакости советским партизанам.



Разумеется, сегодня трудно подтвердить эту версию документами. Но время своё слово ещё скажет. К сожалению, открыты далеко не все архивы Минобороны России.



Если говорить об архивах ГРУ, то историкам известны только единичные и отрывочные документы. Но где-то в серых папках должны храниться донесения старшего лейтенанта (звание Михаилу Васильевичу было присвоено в июле 1943 года) Прочуханова с детальными докладами по факту уничтожения немецкими карателями литовской деревни Пирчюпяй.



Будем искать.



Уважаемые читатели! Если у вас есть потребность и желание рассказать на страницах «Обзора» о фронтовой судьбе родственников или знакомых, участвовавших в Великой Отечественной войне, позвоните, и наш корреспондент откликнется на ваш звонок. Тел.: +370 677 15066. Анатолий ИВАНОВ , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 135 раз Комментарии