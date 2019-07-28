Традиции 🔊 Воспроизвести На снимке: официальный портрет президента Литвы Г.Науседы. Фото Робертаса Дачкуса Портреты нового президента Литвы Гитанаса Науседы были изготовлены уже к 16 июля, о чём сообщило агентство BNS со ссылкой на пресс-службу администрации президента.



Государственные учреждения уже могут обращаться во дворец на улице Дауканто по поводу портретов, которые можно будет потом повесить в кабинетах государственных служащих, находящихся на содержании у литовских налогоплательщиков.



Хотя литовские законы не регламентируют вывешивание портретов главы страны, это делается по сложившейся традиции, которой новый глава Литовского государства, как сообщила его пресс-служба, намерен придерживаться.



Президентская канцелярия всего заказала 3200 портретов. Общая стоимость заказа не сообщается. Государственные учреждения уже могут обращаться во дворец на улице Дауканто по поводу портретов, которые можно будет потом повесить в кабинетах государственных служащих, находящихся на содержании у литовских налогоплательщиков.Хотя литовские законы не регламентируют вывешивание портретов главы страны, это делается по сложившейся традиции, которой новый глава Литовского государства, как сообщила его пресс-служба, намерен придерживаться.Президентская канцелярия всего заказала 3200 портретов. Общая стоимость заказа не сообщается. Интерес к президентским портретам подогрело высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который сразу же после своего избрания посоветовал чиновникам повесить в своих кабинетах не его портрет, а портрет своих детей, чтобы не творить у них на глазах всякие нехорошие дела.



Идея была с воодушевлением воспринята простыми избирателями не только на Украине, но и в других странах, в том числе и в Литве, но вот дальше история продолжения не получила.



Может быть, потому что немало чиновников и так заботятся исключительно о благах только своих детей?



Корреспонденты «Обзора» проверили также, продаётся ли портрет нового президента Литвы Г.Науседы в ближайшем к редакции газеты книжном магазине, а таким является магазин «Пегасас».



Портрета не было, зато была книга уже бывшего президента Дали Грибаускайте «Перестанем дрожать», которую ещё можно купить всего лишь за 20 евро. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: президент Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 104 раза Комментарии