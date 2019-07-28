Государственные учреждения уже могут обращаться во дворец на улице Дауканто по поводу портретов, которые можно будет потом повесить в кабинетах государственных служащих, находящихся на содержании у литовских налогоплательщиков.
Хотя литовские законы не регламентируют вывешивание портретов главы страны, это делается по сложившейся традиции, которой новый глава Литовского государства, как сообщила его пресс-служба, намерен придерживаться.
Президентская канцелярия всего заказала 3200 портретов. Общая стоимость заказа не сообщается.
Интерес к президентским портретам подогрело высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который сразу же после своего избрания посоветовал чиновникам повесить в своих кабинетах не его портрет, а портрет своих детей, чтобы не творить у них на глазах всякие нехорошие дела.
Идея была с воодушевлением воспринята простыми избирателями не только на Украине, но и в других странах, в том числе и в Литве, но вот дальше история продолжения не получила.
Может быть, потому что немало чиновников и так заботятся исключительно о благах только своих детей?
Корреспонденты «Обзора» проверили также, продаётся ли портрет нового президента Литвы Г.Науседы в ближайшем к редакции газеты книжном магазине, а таким является магазин «Пегасас».
Портрета не было, зато была книга уже бывшего президента Дали Грибаускайте «Перестанем дрожать», которую ещё можно купить всего лишь за 20 евро.
Идея была с воодушевлением воспринята простыми избирателями не только на Украине, но и в других странах, в том числе и в Литве, но вот дальше история продолжения не получила.
Может быть, потому что немало чиновников и так заботятся исключительно о благах только своих детей?
Корреспонденты «Обзора» проверили также, продаётся ли портрет нового президента Литвы Г.Науседы в ближайшем к редакции газеты книжном магазине, а таким является магазин «Пегасас».
Портрета не было, зато была книга уже бывшего президента Дали Грибаускайте «Перестанем дрожать», которую ещё можно купить всего лишь за 20 евро.