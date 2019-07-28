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Традиции

На снимке: официальный портрет президента Литвы Г.Науседы. Фото Робертаса Дачкуса
Портреты нового президента Литвы Гитанаса Науседы были изготовлены уже к 16 июля, о чём сообщило агентство BNS со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

Государственные учреждения уже могут обращаться во дворец на улице Дауканто по поводу портретов, которые можно будет потом повесить в кабинетах государственных служащих, находящихся на содержании у литовских налогоплательщиков.

Хотя литовские законы не регламентируют вывешивание портретов главы страны, это делается по сложившейся традиции, которой новый глава Литовского государства, как сообщила его пресс-служба, намерен придерживаться.

Президентская канцелярия всего заказала 3200 портретов. Общая стоимость заказа не сообщается.
Интерес к президентским портретам подогрело высказывание украинского президента Владимира Зеленского, который сразу же после своего избрания посоветовал чиновникам повесить в своих кабинетах не его портрет, а портрет своих детей, чтобы не творить у них на глазах всякие нехорошие дела.

Идея была с воодушевлением воспринята простыми избирателями не только на Украине, но и в других странах, в том числе и в Литве, но вот дальше история продолжения не получила.

Может быть, потому что немало чиновников и так заботятся исключительно о благах только своих детей?

Корреспонденты «Обзора» проверили также, продаётся ли портрет нового президента Литвы Г.Науседы в ближайшем к редакции газеты книжном магазине, а таким является магазин «Пегасас».

Портрета не было, зато была книга уже бывшего президента Дали Грибаускайте «Перестанем дрожать», которую ещё можно купить всего лишь за 20 евро.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: президент
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176
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добавлена сегодня, 28 июля, 13:00

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