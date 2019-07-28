Размер не имеет значения 🔊 Воспроизвести В Министерстве культуры Литвы состоялось заседание по отбору проектов малых культурных столиц Литвы, на котором определились все малые культурные столицы Литвы на 2020 год.



В 2020 году малыми культурными столицами Литвы станут: в Алитусском округе – Симнас, в Каунасском округе – Качергине, в Клайпедском округе – Вейвирженай, в Мариямпольском округе – Лекечяй, в Панявежском округе – Юодупе, в Шяуляйском округе – Акмяне, в Таурагском округе – Скаудвиле, в Тяльшяйском округе – Жлибинай, в Вильнюсском округе – Муснинкай, в Утянском округе – Таурагнай, сообщает L24.lt.



Участники отбора большое внимание уделили презентации мероприятий, созданию новых культурных традиций и оживлению старых, празднованию юбилейных дат.



Министерство культуры поддерживает и спонсирует инициативу малых культурных столиц Литвы. С 2018 года Совет по культуре выделяет 50 тысяч евро на их основные проекты. Правда, упомянутые мероприятия, судя по масштабам их освещения в средствах массовой информации, вызывают не очень большой интерес в обществе. Поэтому было бы логично задуматься, в чём причина такого отношения? Или, может, в каком-то особом пиар-сопровождении такие мероприятия и не нуждаются, поскольку рассчитаны в первую очередь на жителей своих округов. В 2020 году малыми культурными столицами Литвы станут: в Алитусском округе – Симнас, в Каунасском округе – Качергине, в Клайпедском округе – Вейвирженай, в Мариямпольском округе – Лекечяй, в Панявежском округе – Юодупе, в Шяуляйском округе – Акмяне, в Таурагском округе – Скаудвиле, в Тяльшяйском округе – Жлибинай, в Вильнюсском округе – Муснинкай, в Утянском округе – Таурагнай, сообщает L24.lt.Участники отбора большое внимание уделили презентации мероприятий, созданию новых культурных традиций и оживлению старых, празднованию юбилейных дат.Министерство культуры поддерживает и спонсирует инициативу малых культурных столиц Литвы. С 2018 года Совет по культуре выделяет 50 тысяч евро на их основные проекты. Правда, упомянутые мероприятия, судя по масштабам их освещения в средствах массовой информации, вызывают не очень большой интерес в обществе. Поэтому было бы логично задуматься, в чём причина такого отношения? Или, может, в каком-то особом пиар-сопровождении такие мероприятия и не нуждаются, поскольку рассчитаны в первую очередь на жителей своих округов. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: культурная столица Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 76 раз Комментарии