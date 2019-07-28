Размер не имеет значения

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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В 2020 году малыми культурными столицами Литвы станут: в Алитусском округе – Симнас, в Каунасском округе – Качергине, в Клайпедском округе – Вейвирженай, в Мариямпольском округе – Лекечяй, в Панявежском округе – Юодупе, в Шяуляйском округе – Акмяне, в Таурагском округе – Скаудвиле, в Тяльшяйском округе – Жлибинай, в Вильнюсском округе – Муснинкай, в Утянском округе – Таурагнай, сообщает L24.lt.
Участники отбора большое внимание уделили презентации мероприятий, созданию новых культурных традиций и оживлению старых, празднованию юбилейных дат.
Министерство культуры поддерживает и спонсирует инициативу малых культурных столиц Литвы. С 2018 года Совет по культуре выделяет 50 тысяч евро на их основные проекты. Правда, упомянутые мероприятия, судя по масштабам их освещения в средствах массовой информации, вызывают не очень большой интерес в обществе. Поэтому было бы логично задуматься, в чём причина такого отношения? Или, может, в каком-то особом пиар-сопровождении такие мероприятия и не нуждаются, поскольку рассчитаны в первую очередь на жителей своих округов.
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: культурная столица
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176
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