20 слов, которые мы часто употребляем неправильно 🔊 Воспроизвести Пусть эта статья станет для вас шпаргалкой и убережёт от досадных ошибок.



Автобиография



«Заполните анкету и напишите свою автобиографию» – мы часто слышим подобные фразы и не задумываемся, что здесь ошибка из разряда «масло масляное». Автобиография – это описание своей жизни (autos – «сам», bios – «жизнь» и grapho – «пишу»). Написать чужую автобиографию невозможно, поэтому использование притяжательного местоимения в данном случае излишне.



Амбициозный



Подумайте, прежде чем писать «амбициозность» в графе своих достоинств в резюме. Амбициозный и целеустремлённый человек – разные понятия. Амбиция – это обострённое самолюбие, чрезмерное самомнение, а также различные претензии и притязания. Образованное от этого слова прилагательное тоже имеет негативную эмоциональную окраску. «Заполните анкету и напишите свою автобиографию» – мы часто слышим подобные фразы и не задумываемся, что здесь ошибка из разряда «масло масляное». Автобиография – это описание своей жизни (autos – «сам», bios – «жизнь» и grapho – «пишу»). Написать чужую автобиографию невозможно, поэтому использование притяжательного местоимения в данном случае излишне.Подумайте, прежде чем писать «амбициозность» в графе своих достоинств в резюме. Амбициозный и целеустремлённый человек – разные понятия. Амбиция – это обострённое самолюбие, чрезмерное самомнение, а также различные претензии и притязания. Образованное от этого слова прилагательное тоже имеет негативную эмоциональную окраску. Апеллировать – оперировать



Эти слова часто путают. На самом деле они абсолютно разные. Апеллировать – значит обращаться к кому-то или чему-то за поддержкой: «Апеллировать к власти». Ещё более узко это слово трактуется в юридической практике: апелляция – жалоба, апеллировать – что-либо опротестовывать. Оперировать же можно какими-нибудь инструментами или данными. «Эксперт оперирует статистикой» означает, что он умело её демонстрирует. Если же он призывает статистическое исследование на помощь, то уже апеллирует к статистике.



Априори



Это наречие многие понимают как что-то само собой разумеющееся, не требующее доказательств. Но в философии думать априори – значит иметь о чём-то представление, не проверив это на практике (от латинского a priori – «из предшествующего»). Антонимом является слово «апостериори» – суждение, основанное на имеющемся опыте. Так что нельзя априори быть уверенным в значении слова, пока не заглянешь в словарь.



Апробировать – пробовать



Эти слова порой используют как синонимичные. Чтобы не допускать такой ошибки, запомните: апробировать – значит проверить и одобрить. Как правило, речь идёт о каких-то официальных процедурах: «Учёные апробировали новое лекарство – скоро оно поступит в продажу». Нельзя апробировать манную кашу, если, конечно, это не какое-то крупное исследование, по результатам которого будет вынесено письменное заключение.



Аутентичный



Модное слово. То и дело что-нибудь становится аутентичным – кафе, спектакли и даже люди. Но слово «аутентичность» – не то же самое, что «самобытность». Оно означает подлинность, соответствие оригиналу. Аутентичным может быть договор или товар, а также произведения искусства.



Гипотеза – теория



Близкие, но не идентичные понятия. Гипотеза – это научное предположение, выдвигающееся для обоснования какого-нибудь явления и требующее проверки опытным путём. Теория же (в одном из значений) – это мнение о чём бы то ни было, выработанное на основе наблюдений. Иными словами, в рамках какой-либо теории можно выдвинуть гипотезу, чтобы доказать определённые положения данной теории.



Дилемма – проблема



Решить дилемму и справиться с проблемой – отнюдь не одно и то же. Дилемма – это сложный выбор между двумя исключающими друг друга вариантами. Быть или не быть? Третьего, как правило, не дано. Проблема – это, в первую очередь, неприятная ситуация со множеством решений или не имеющая таковых.



Договор – контракт



Очень близкие понятия, однако есть смысловые и юридические нюансы. Договор – это соглашение двух или нескольких лиц. По гражданскому праву оно может быть заключено как в письменной, так и устной форме. Контракт же всегда письменное соглашение. Причём по действующему законодательству одной из его сторон, как правило, выступает государство.



Значимый – значительный



С этими прилагательными тоже немало путаницы. Значимыми, то есть имеющими вес или обладающими особым смыслом, могут быть, например, слова. Значительный – это, в первую очередь, большой по размерам или силе; что-то, что имеет огромное значение. Поэтому прибыль компании всегда будет значительной.



Ибо – дабы



Эти союзы часто употребляют неправильно, ибо не знают их значения. Загляните в словарь, дабы не ошибиться при присоединении придаточного предложения. Союз «ибо» соответствует союзам «потому что» и «так как», а «дабы» – союзу «чтобы».



Идеология – идейность



Эти понятия нельзя подменять друг другом. Идеология – это система взглядов, формирующая мировоззрение. Раньше мир чётко делился на приверженцев той или иной политико-экономической идеологии. Идейность – это верность какой-либо точке зрения, идее.



Квинтэссенция



Это слово происходит от латинского quinta essentia – «пятая сущность». В античной и средневековой философии квинтэссенцией называли суть, основу чего бы то ни было. Сейчас этот термин зачем-то используют при объединении различных понятий, например: «Автор подметил, что его книга – квинтэссенция многих жанров, соединяющая множество сюжетов». И это, конечно же, неверно.



Командировочный – командированный



«Места в гостинице только для командировочных» – многие пройдут мимо такого объявления, не заподозрив подвоха. Но командировочный – это нечто неодушевлённое, относящееся к командировке. О людях так говорить нельзя. Человек, отправившийся куда-то выполнять служебное поручение, - командирован: «Для командированных сотрудников компания арендовала гостиницу и платит им командировочные».



Комильфо



Услышав фразу «Позвони ему, а то мне как-то не комильфо», мы сразу понимаем, что один человек стесняется набрать номер другого. Это слово часто употребляется в значении «удобно / неудобно» или «комфортно / некомфортно». Мало кто знает, что словарное значение слова «комильфо» – утончённый, изысканный, соответствующий правилам хорошего тона. «На людях он держится комильфо, а вот дома…»



Компетенция – компетентность



Знания и опыт в определённой сфере не стоит путать с умением ими пользоваться. Например, если в компании открыта вакансия юриста, то занять её сможет только человек с высшим юридическим образованием (компетенция). Но наличие диплома не гарантирует компетентности соискателей.



Конгениально



Многие убеждены, что это превосходная форма прилагательного «гениальный». Мол, конгениально – это как гениально, только ещё лучше. Но на самом деле слово происходит от латинского con («вместе») и genialis («относящийся к гению»). При этом «гений» в латыни – это дух. Таким образом, конгениально – это близко по духу. Конгениальный человек – тот, кто близок по образу мыслей и ценностям.



Кредит – ссуда



Эти термины иногда можно использовать как синонимы (в зависимости от контекста). Однако важно помнить правовые отличия этих понятий. В кредит банком или другим кредитным учреждением выдаются деньги, за что начисляются проценты. Предметом ссуды могут быть не только деньги, но и вещи, и необязательно на возмездной основе.



Либерализм – либертарианство



Два идеологических направления с похожими названиями, но разным содержанием. Либерализм объединяет сторонников парламентского строя, широких политических свобод и предпринимательства. Главная фишка либертарианства – в запрете на «агрессивное насилие». Сторонники этого политического течения считают, что любое проявление силы и даже угроза её проявления должны караться законом.



Лояльный



Многие отождествляют это слово со снисходительностью: «Препод попался лояльный – автоматом поставил». Заглянем в словарь: «Лояльный – хранящий верность существующей государственной власти, существующему порядку». Лишь во втором значении – корректное отношение к кому-то или чему-то – лояльность схожа со снисходительностью, но знака равенства между этими понятиями всё равно поставить нельзя.



Маргинал



Когда в прессе не хотят обижать бездомных или попрошаек, их «вежливо» называют маргиналами. Но в социологии этот термин гораздо шире. Маргинал – это тот, кто оказался в новой ситуации и ещё не приспособился к ней. Например, маргинальное положение занимает человек, только-только переехавший из деревни в город. sci-hit.com Категории: общество Ключевые слова: Конгениально Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 198 раз Комментарии