Без зелёной стрелки 🔊 Воспроизвести С 2020 года в Литве не останется зелёных стрелок, позволяющих поворачивать направо при красном сигнале светофора, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.



По данным министерства, от таких стрелок отказываются, поскольку они небезопасны и мешают внедрению современных способов организации движения.



«В поправках предлагают отказаться и от мигающего зелёного сигнала светофора. В будущем это позволит мэриям применять новый способ организации движения и управления светофорами, при котором продолжительность действия того или иного света зависит от потока транспортных средств», – сообщает министерство.



По данным министерства, для обеспечения хорошей видимости светофоров в случае необходимости их будут устанавливать под наклоном или поворачивать в сторону, сдвинут СТОП-линию или установят дополнительные светофоры. По данным министерства, от таких стрелок отказываются, поскольку они небезопасны и мешают внедрению современных способов организации движения.«В поправках предлагают отказаться и от мигающего зелёного сигнала светофора. В будущем это позволит мэриям применять новый способ организации движения и управления светофорами, при котором продолжительность действия того или иного света зависит от потока транспортных средств», – сообщает министерство.По данным министерства, для обеспечения хорошей видимости светофоров в случае необходимости их будут устанавливать под наклоном или поворачивать в сторону, сдвинут СТОП-линию или установят дополнительные светофоры. Перемен ждут и в этом году. С 1 ноября вступят в силу новые сочетания сигналов светофора, которые будут гибче регулировать поворот направо.



В тех случаях, когда на светофоре есть дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если есть такая возможность. Важно помнить, что в таких случаях водители должны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу.



В тех случаях, когда зелёный сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: авто Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 118 раз Комментарии