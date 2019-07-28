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Без зелёной стрелки

С 2020 года в Литве не останется зелёных стрелок, позволяющих поворачивать направо при красном сигнале светофора, сообщает Министерство транспорта и коммуникаций.

По данным министерства, от таких стрелок отказываются, поскольку они небезопасны и мешают внедрению современных способов организации движения.

«В поправках предлагают отказаться и от мигающего зелёного сигнала светофора. В будущем это позволит мэриям применять новый способ организации движения и управления светофорами, при котором продолжительность действия того или иного света зависит от потока транспортных средств», – сообщает министерство.

По данным министерства, для обеспечения хорошей видимости светофоров в случае необходимости их будут устанавливать под наклоном или поворачивать в сторону, сдвинут СТОП-линию или установят дополнительные светофоры.
Перемен ждут и в этом году. С 1 ноября вступят в силу новые сочетания сигналов светофора, которые будут гибче регулировать поворот направо.

В тех случаях, когда на светофоре есть дополнительная секция поворота направо с загорающейся стрелкой, водители смогут поворачивать и тогда, когда она не горит, если есть такая возможность. Важно помнить, что в таких случаях водители должны уступать дорогу пешеходам и велосипедистам, которые переходят через дорогу.

В тех случаях, когда зелёный сигнал будет загораться вместе со стрелкой, разрешающей поворот направо, у поворачивающих водителей будет право первенства, значит, для пешеходов с велосипедистами будет действовать красный сигнал светофора.
ru.delfi.lt
Категории: авто
Ключевые слова: авто
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176
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добавлена сегодня, 28 июля, 12:20

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