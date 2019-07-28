В.Андрюкайтис: «Не бояться общаться с Россией»

На днях в Вильнюсе, в Доме Европы собрались эксперты, чтобы обсудить приоритеты энергетики и политики в сфере климата (об этом подробнее – в следующем номере), синхронизацию линий электропередачи Балтийских стран с Западной Европой и другие актуальные вопросы.В дискуссии приняли участие заместитель председателя Еврокомиссии (ЕК) Марош Шефчович, еврокомиссар Витянис Андрюкайтис, глава Балтийского форума по окружающей среде Жимантас Морквенас, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.Во время дискуссии Ж.Вайчюнас, отвечая на вопрос ученика Французского лицея в Вильнюсе Юргиса Руткаускаса, подчеркнул, что все действия в отношении России для снижения энергетической зависимости от неё будут согласовываться с Еврокомиссией.

После этого последовал комментарий В.Андрюкайтиса: «Я хочу вас подбодрить. Будьте смелее, общайтесь и без ЕК. Чего вы боитесь? Существует много возможностей коммуникации.Я веду диалог с несколькими российскими министрами, по вопросу эмбарго и другим вопросам. Несмотря на не самые лучшие отношения с Россией, мы продолжаем вести с ней диалог.Я вижу страх и у молодёжи. Будьте смелее, общайтесь с молодёжными организациями Калининграда.Посмотрите на Финляндию. Она успешно сотрудничает с ЕС. Финны импортируют огромное количество электричества из России. И знаете, они из-за этого не теряют ни независимости, ни друзей. А мы, три государства Балтии живём в непонятном страхе. Пакт Молотова – Риббентропа давно умер, смотрите смело в будущее».