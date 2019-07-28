Ничего себе реклама! 🔊 Воспроизвести



В социальной сети Facebook создатели игры gangsteriai.lt из Литвы запустили рекламу, в которой используют фотографии цыганского табора вместе с его жителями. В рекламе на женщину с ребёнком нацелено оружие, а пользователям предлагают поиграть в цыганском таборе, сообщает ru.delfi.lt.



Центр мониторинга прав человека в Литве заявил, что это явное разжигание розни. Цыганская община Литвы и вовсе потрясена происходящим.



Директор Центра мониторинга прав человека Бируте Сабатаускайте сказала, что рекламу им прислали пользователи.



«В рекламе оружие направлено на конкретных людей на фотографии - взрослых и детей. Если попробовать представить на этом фото наших детей, думаю, это вызвало бы неприятные чувства и беспокойство. Я расцениваю это как разжигание розни и даже призыв к расправе с представителями общины ромов», – сказала Сабатаускайте. Центр мониторинга прав человека в Литве заявил, что это явное разжигание розни. Цыганская община Литвы и вовсе потрясена происходящим.Директор Центра мониторинга прав человека Бируте Сабатаускайте сказала, что рекламу им прислали пользователи.«В рекламе оружие направлено на конкретных людей на фотографии - взрослых и детей. Если попробовать представить на этом фото наших детей, думаю, это вызвало бы неприятные чувства и беспокойство. Я расцениваю это как разжигание розни и даже призыв к расправе с представителями общины ромов», – сказала Сабатаускайте. По её словам, центр обратился в Генпрокуратуру Литвы:



«Мы переслали фотографии с монитора в Генпрокуратуру, попросили начать расследование в связи с возможным разжиганием розни. Мы уже получили ответ - материалы переданы прокурору, будет принято решение, нас проинформируют».



Она обратила внимание на то, что в Литве часто и так отрицательно относятся к цыганам, но такая реклама - из ряда вон выходящее явление.



Сабатаускайте заметила, что члены общины ромов напуганы и обеспокоены в связи со своей безопасностью.



Председатель общины Иштван Квик подтвердил DELFI, что видел рекламу и такое разжигание национальной розни - очень болезненный момент:



«Что касается конкретного случая, это больно, особенно после того, как парламент Литвы недавно принял постановление и внёс 2 августа как памятную дату - День памяти геноцида цыган. А тут вдруг мы видим случай явной ненависти, я не понимаю, откуда.



И ещё, что очень важно, в рекламе использованы фото реальных людей. Я с ними знаком. Это уже юридический вопрос. Мы уже обратились в Генпрокуратуру, чтобы было начато расследование».



Квик сказал, что ему это вообще сложно комментировать и что пока в Литве и речи не может быть о толерантности по отношению к другим народам.



«Мы хотим показать Литву как толерантную страну. О какой толерантности можно говорить, если реклама такая? Это надо запретить, такого не должно быть, есть полиция, есть суды, есть люди, которые совершают преступления. Да, таких людей надо сажать за решётку, но не надо показывать их фото и ловить их с оружием. У меня нет слов», – возмущался Квик.



Создатели игры недавно распространили в социальной сети Facebook извинения, указав, что в игре ничто не связано ни с цыганами вообще, ни с людьми на фото:



«Мы очень хотели бы извиниться перед ромами за вводящую в заблуждение и оскорбительную рекламу. В нашей игре нет ничего связанного с ромами, там даже не стреляют».



По словам Сабатаускайте, рекламу убрали, но она уже нанесла ущерб всей цыганской общине. На неё отреагировали 700 раз, ещё 100 раз ею поделились.



Реакция последовала и со стороны Департамента нацменьшинств Литвы. В социальной сети сказано, что такая реклама нарушает не только этику, но и международные и литовские законодательные акты.



«Благодарим частные лица и неправительственные организации, которые сообщили об этом. Департамент обратится в ответственные ведомства. Мы не сомневаемся, что Служба контролёра равных возможностей, Инспекция по защите персональных данных, прокуратура, Департамент полиции, не останутся в стороне», – сказано в ответе. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: реклама Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 148 раз Комментарии