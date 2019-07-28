Награды освободителям 🔊 Воспроизвести В Литве продолжаются памятные праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию освобождения Вильнюса и Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков.



Эти два важных события связывают не только близость во времени, но и то, что избавление белорусской и литовской земли стало возможным в результате уникальной операции «Багратион», проведённой летом 1944 года Советской армией.



«Обзор» уже рассказывал, что недавно в белорусском посольстве в Вильнюсе памятной медалью «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» была награждена большая группа ветеранов Великой Отечественной войны, а также партизан и вывезенных с территории Белоруссии малолетних узников фашистских концлагерей, не понаслышке знающих цену того освобождения. Эти два важных события связывают не только близость во времени, но и то, что избавление белорусской и литовской земли стало возможным в результате уникальной операции «Багратион», проведённой летом 1944 года Советской армией.«Обзор» уже рассказывал, что недавно в белорусском посольстве в Вильнюсе памятной медалью «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» была награждена большая группа ветеранов Великой Отечественной войны, а также партизан и вывезенных с территории Белоруссии малолетних узников фашистских концлагерей, не понаслышке знающих цену того освобождения. На прошлой неделе в Вильнюсе состоялась ещё одна встреча, во время которой награды получила ещё одна группа ветеранов. В этот раз в церемонии награждения приняли участие Временный поверенный в делах Республики Беларусь в Литовской Республике Екатерина Ермилина, помощник атташе по вопросам обороны белорусского Посольства Алексей Бужан, советник Посольства России в Литве Матвей Дрюков и помощник военного, военно-воздушного и военно-морского атташе российского посольства в Литве Дмитрий Паксиватов.



Они вручили соответственно медаль «75 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков» и памятный знак «В честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады».



В конференц-зале вильнюсской гостиницы «Панорама» прозвучали следующие имена и фамилии награждённых:



Николай Багликов, Гавриил Барсуков, Юозапас Бачюлис, Станислав Буйко, Мария Быкова, Вера Викторова, Анна Волкова, Тамара Вязова, Алексей Гайшинов, Надежда Глушаченкова, Стяпанас Гусевас, Валентина Дарвидене, Пятрас Дичюс, Василий Жгилёв, Лидия Колычева, Эмилия Кондюрина, Алексей Мишаков, Михаил Монахов, Мария Мошкина, Нина Палющинская, Матрёна Паничева, Анна Смирнова, Екатерина Тебекина, Константин Шутов, Тамара Вологдина, Ольга Деньковская, Галина Кожукова, Лилия Коновалова, Жанна Кучинская, Наталия Лигуцкая, Брунгеле Охримова, Елена Хаустова, Екатерина Чепулковская, Дина Щербинкина, Фёдор Якубовский, Анна Янчекова, Галина Артамонова, Павел Тюкин, Олег Хлебников, Игорь Шмелёв, Нина Гриханова, Елена Лоткова, Лидия Дегтярёва, Нина Никитина, Олег Иванов и Мария Мазурене.



Не всем из них здоровье позволило прийти на эту церемонию, поэтому некоторые награды принимали родственники ветеранов, руководители ветеранских организаций Вильнюса.



Руководитель Республиканской организации участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Юлюс Лёнгинас Дякснис, заместитель руководителя Республиканской организации Вайгутис Станчикас, депутат Вильнюсского горсовета Сергей Дмитриев в своих выступлениях подчёркивали, насколько важны для всего последующего послевоенного периода те даты, которые отмечают в эти дни ветераны литовской столицы. Александр ШАХОВ , "Обзор" Категории: история Ключевые слова: Память о Великой Отечественной войне Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 179 раз Комментарии