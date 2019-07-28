Главная >> Новости >> общество, в странах Балтии >> Тут пришла тётя Вера... …И упомянула возраст

Тут пришла тётя Вера... …И упомянула возраст

- Эх, жаль, что мы с вами, тётя Вера, не первой молодости, а то бы поучаствовали во всеобщем безумии – могли бы при помощи специальной программы посмотреть, как бы мы выглядели в старости, - сказал я как-то во время недавней встречи с соседкой, стараясь как можно деликатнее затрагивать тему возраста.

- Ты ко мне, недопенсионер, не примазывайся! Ты же знаешь, что я своего возраста не стесняюсь, тем более, что я выгляжу моложе своих лет, - заметила в ответ собеседница. И грозно уточнила: «Ведь выгляжу?»

- Тётя Вера! – укоризненно воскликнул я, поскольку наш народный политолог действительно всегда выглядела моложе своего паспортного возраста.

- Ну, ты же не просто так вспомнил про эту программу, - сказала соседка.

- Конечно, не просто так. С помощью программы FaceApp можно очень реалистично «состарить» (или омолодить) запечатлённого на фотографии человека, - пояснил я.
- Да, действительно, таким, как я, нет в ней нужды: захотела посмотреть на себя в старости – подошла к зеркалу, захотелось вспомнить, как выглядела в молодости, – открыла старый фотоальбом. И что же в ней, в этой программе, не так? – поинтересовалась тётя Вера.

- Её сделала российская компания! – с видом бдительного гражданина поднял я вверх указательный палец.

- А я-то думала, что при новом президенте Литвы подобного будет гораздо меньше. И что, эта программа не только старит фотографии, но и превращает мобильники и компьютеры в подслушивающие устройства, передающие всю добытую на литовских кухнях совершенно секретную информацию прямо в Кремль? – язвительно уточнила соседка.

- До таких утверждений представители литовских киберслужб, заявившие об угрозе FaceApp для жителей и нацбезопасности Литвы, не дошли ещё. Они «просто» сказали, что приложение получает доступ к личным данным пользователей. Это якобы и является главной опасностью, хотя, как замечает российское агентство «Регнум», абсолютно все мобильные приложения в смартфонах всегда запрашивают право на использование камер, местонахождения пользователя и других данных, - постарался я разъяснить ситуацию как можно доходчивее. Я ведь знаю, что соседка не такой уж и большой спец в пользовании компьютером и современными цифровыми технологиями.

- А эти киберэксперты не говорили, что любая информация в соцсетях, при желании, может быть использована и отечественными силовыми структурами, например, ДГБ? Так что, личный фотоальбом – самое надёжное место!
Виктор ПРОЗОВ, "Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва, тётя Вера
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176
статья прочитана 186 раз
добавлена сегодня, 28 июля, 15:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка