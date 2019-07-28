Тут пришла тётя Вера... …И упомянула возраст

- Ты ко мне, недопенсионер, не примазывайся! Ты же знаешь, что я своего возраста не стесняюсь, тем более, что я выгляжу моложе своих лет, - заметила в ответ собеседница. И грозно уточнила: «Ведь выгляжу?»
- Тётя Вера! – укоризненно воскликнул я, поскольку наш народный политолог действительно всегда выглядела моложе своего паспортного возраста.
- Ну, ты же не просто так вспомнил про эту программу, - сказала соседка.
- Конечно, не просто так. С помощью программы FaceApp можно очень реалистично «состарить» (или омолодить) запечатлённого на фотографии человека, - пояснил я.
- Да, действительно, таким, как я, нет в ней нужды: захотела посмотреть на себя в старости – подошла к зеркалу, захотелось вспомнить, как выглядела в молодости, – открыла старый фотоальбом. И что же в ней, в этой программе, не так? – поинтересовалась тётя Вера.
- Её сделала российская компания! – с видом бдительного гражданина поднял я вверх указательный палец.
- А я-то думала, что при новом президенте Литвы подобного будет гораздо меньше. И что, эта программа не только старит фотографии, но и превращает мобильники и компьютеры в подслушивающие устройства, передающие всю добытую на литовских кухнях совершенно секретную информацию прямо в Кремль? – язвительно уточнила соседка.
- До таких утверждений представители литовских киберслужб, заявившие об угрозе FaceApp для жителей и нацбезопасности Литвы, не дошли ещё. Они «просто» сказали, что приложение получает доступ к личным данным пользователей. Это якобы и является главной опасностью, хотя, как замечает российское агентство «Регнум», абсолютно все мобильные приложения в смартфонах всегда запрашивают право на использование камер, местонахождения пользователя и других данных, - постарался я разъяснить ситуацию как можно доходчивее. Я ведь знаю, что соседка не такой уж и большой спец в пользовании компьютером и современными цифровыми технологиями.
- А эти киберэксперты не говорили, что любая информация в соцсетях, при желании, может быть использована и отечественными силовыми структурами, например, ДГБ? Так что, личный фотоальбом – самое надёжное место!
- Её сделала российская компания! – с видом бдительного гражданина поднял я вверх указательный палец.
- А я-то думала, что при новом президенте Литвы подобного будет гораздо меньше. И что, эта программа не только старит фотографии, но и превращает мобильники и компьютеры в подслушивающие устройства, передающие всю добытую на литовских кухнях совершенно секретную информацию прямо в Кремль? – язвительно уточнила соседка.
- До таких утверждений представители литовских киберслужб, заявившие об угрозе FaceApp для жителей и нацбезопасности Литвы, не дошли ещё. Они «просто» сказали, что приложение получает доступ к личным данным пользователей. Это якобы и является главной опасностью, хотя, как замечает российское агентство «Регнум», абсолютно все мобильные приложения в смартфонах всегда запрашивают право на использование камер, местонахождения пользователя и других данных, - постарался я разъяснить ситуацию как можно доходчивее. Я ведь знаю, что соседка не такой уж и большой спец в пользовании компьютером и современными цифровыми технологиями.
- А эти киберэксперты не говорили, что любая информация в соцсетях, при желании, может быть использована и отечественными силовыми структурами, например, ДГБ? Так что, личный фотоальбом – самое надёжное место!