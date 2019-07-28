Тут пришла тётя Вера... …И упомянула возраст 🔊 Воспроизвести



- Ты ко мне, недопенсионер, не примазывайся! Ты же знаешь, что я своего возраста не стесняюсь, тем более, что я выгляжу моложе своих лет, - заметила в ответ собеседница. И грозно уточнила: «Ведь выгляжу?»



- Тётя Вера! – укоризненно воскликнул я, поскольку наш народный политолог действительно всегда выглядела моложе своего паспортного возраста.



- Ну, ты же не просто так вспомнил про эту программу, - сказала соседка.



- Конечно, не просто так. С помощью программы FaceApp можно очень реалистично «состарить» (или омолодить) запечатлённого на фотографии человека, - пояснил я. - Эх, жаль, что мы с вами, тётя Вера, не первой молодости, а то бы поучаствовали во всеобщем безумии – могли бы при помощи специальной программы посмотреть, как бы мы выглядели в старости, - сказал я как-то во время недавней встречи с соседкой, стараясь как можно деликатнее затрагивать тему возраста.- Ты ко мне, недопенсионер, не примазывайся! Ты же знаешь, что я своего возраста не стесняюсь, тем более, что я выгляжу моложе своих лет, - заметила в ответ собеседница. И грозно уточнила: «Ведь выгляжу?»- Тётя Вера! – укоризненно воскликнул я, поскольку наш народный политолог действительно всегда выглядела моложе своего паспортного возраста.- Ну, ты же не просто так вспомнил про эту программу, - сказала соседка.- Конечно, не просто так. С помощью программы FaceApp можно очень реалистично «состарить» (или омолодить) запечатлённого на фотографии человека, - пояснил я. - Да, действительно, таким, как я, нет в ней нужды: захотела посмотреть на себя в старости – подошла к зеркалу, захотелось вспомнить, как выглядела в молодости, – открыла старый фотоальбом. И что же в ней, в этой программе, не так? – поинтересовалась тётя Вера.



- Её сделала российская компания! – с видом бдительного гражданина поднял я вверх указательный палец.



- А я-то думала, что при новом президенте Литвы подобного будет гораздо меньше. И что, эта программа не только старит фотографии, но и превращает мобильники и компьютеры в подслушивающие устройства, передающие всю добытую на литовских кухнях совершенно секретную информацию прямо в Кремль? – язвительно уточнила соседка.



- До таких утверждений представители литовских киберслужб, заявившие об угрозе FaceApp для жителей и нацбезопасности Литвы, не дошли ещё. Они «просто» сказали, что приложение получает доступ к личным данным пользователей. Это якобы и является главной опасностью, хотя, как замечает российское агентство «Регнум», абсолютно все мобильные приложения в смартфонах всегда запрашивают право на использование камер, местонахождения пользователя и других данных, - постарался я разъяснить ситуацию как можно доходчивее. Я ведь знаю, что соседка не такой уж и большой спец в пользовании компьютером и современными цифровыми технологиями.



- А эти киберэксперты не говорили, что любая информация в соцсетях, при желании, может быть использована и отечественными силовыми структурами, например, ДГБ? Так что, личный фотоальбом – самое надёжное место! Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: Литва, тётя Вера Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1176 — статья прочитана 186 раз Комментарии