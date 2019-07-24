Борис Джонсон вступил в должность премьер-министра Британии 🔊 Воспроизвести PA MEDIA



Королева Елизавета II приняла нового лидера Консервативной партии Бориса Джонсона в Букингемском дворце и, по традиции, предложила ему стать премьер-министром и сформировать новое правительство, сообщает



"Господин Джонсон принял предложение ее Величества и поцеловал ее руку после назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.



Тема "брексита", который намерен претворить в жизнь Джонсон, стала доминирующей в речи нового премьера. "Сегодня я стою перед вами, чтобы сказать, что критики [выхода Британии из ЕС] заблуждаются. Те, кто ставил против Британии, останутся без гроша", - сказал Джонсон у входа в резиденцию премьера после аудиенции у королевы. Королева Елизавета II приняла нового лидера Консервативной партии Бориса Джонсона в Букингемском дворце и, по традиции, предложила ему стать премьер-министром и сформировать новое правительство, сообщает ВВС "Господин Джонсон принял предложение ее Величества и поцеловал ее руку после назначения премьер-министром и первым лордом казначейства", - говорится в официальном заявлении Букингемского дворца.Тема "брексита", который намерен претворить в жизнь Джонсон, стала доминирующей в речи нового премьера. "Сегодня я стою перед вами, чтобы сказать, что критики [выхода Британии из ЕС] заблуждаются. Те, кто ставил против Британии, останутся без гроша", - сказал Джонсон у входа в резиденцию премьера после аудиенции у королевы. По словам Джонсона, он не сомневается в способности Британии покинуть ЕС 31 октября. "Мы не будем ждать 99 дней. Британцы ждали уже слишком долго, и настала пора действовать под сильным руководством. Моя задача в том, чтобы служить вам", - сказал новый премьер.



Джонсон отметил, что ему хотелось бы заключить соглашение с ЕС перед "брекситом", но он готов вывести Британию из Евросоюза по "жесткому" сценарию. По его словам, Британия будет готова к любому исходу.



Накануне бывший мэр Лондона и бывший глава британского МИДа Борис Джонсон сменил во главе партии Терезу Мэй. В завершающем голосовании он выиграл внутрипартийные выборы у своего конкурента, министра иностранных дел Джереми Ханта.



Джонсон настаивает на выходе из ЕС 31 октября, даже без ратифицированного соглашения об условиях выхода. Ранее соглашение, достигнутое Мэй, было трижды отвергнуто огромным большинством членов парламента. bbc.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: премьер, королева, Британия, назначение, Джонсон — статья прочитана 115 раз Комментарии