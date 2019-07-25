Загрузка... Курилки в российских аэропортах будут платными? 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Кирилл Каллиников



Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе, рассказал газете "Известия" первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федерального собрания Федор Тумусов, сообщает



Он отметил, что оборудование курилок потребует дополнительных расходов, поэтому их можно переложить на непосредственных пользователей.



"Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять пятьдесят-сто рублей", — пояснил Тумусов. Депутаты Госдумы предложили включить в законопроект о возвращении курилок в аэропорты пункт о платном входе, рассказал газете "Известия" первый зампред комитета по охране здоровья нижней палаты Федерального собрания Федор Тумусов, сообщает РИА Новости Он отметил, что оборудование курилок потребует дополнительных расходов, поэтому их можно переложить на непосредственных пользователей."Мы считаем, что платить должны курильщики, которые будут пользоваться этими комнатами. Сколько может стоить вход в курилки, сейчас сказать сложно. На мой взгляд, цена должна составлять пятьдесят-сто рублей", — пояснил Тумусов. По словам депутата, технические условия содержания курительных комнат (например, предельный уровень табачного дыма вблизи таких помещений) следует установить в отдельном нормативно-правовом акте.



"Мы уверены, что никакого запаха и дыма около таких комнат быть не должно, то есть аэропорты должны закупить соответствующие вентиляционные системы", — заключил он.



В свою очередь, в московском аэропорту Шереметьево заявили, что их курилки будут бесплатными.



В России в 2013 году приняли "антитабачный закон", согласно которому запретили курение в ряде общественных мест: на стадионах, в школах, вузах, больницах, магазинах, на детских площадках, а также в самолетах, запретили рекламу и стимулирование продаж табака.



Летом 2014-го запретили курить в гостиницах, кафе и ресторанах, в поездах, на вокзалах и в аэропортах. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, здоровье, в России Ключевые слова: запрет, аэропорт, курение, плата География: Россия — статья прочитана 112 раз Комментарии