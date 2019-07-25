Загрузка... В Токио представили дизайн медалей ОИ-2020 🔊 Воспроизвести



Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей, которыми будут награждать призёров соревнований.



Как сообщает







Отмечается, что все награды изготовлены с использованием бывшей в употреблении электроники. Вес каждой из наград составляет порядка 550 граммов.



XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.



Ранее сообщалось, что хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020. Организаторы летних Олимпийских игр 2020 года в Токио представили дизайн медалей, которыми будут награждать призёров соревнований.Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК), на каждой из медалей изображена эмблема Олимпиады в Токио, а на обратной стороне — древнегреческая богиня Ника. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси.Отмечается, что все награды изготовлены с использованием бывшей в употреблении электроники. Вес каждой из наград составляет порядка 550 граммов.XXXII летние Олимпийские игры пройдут в японском Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года.Ранее сообщалось, что хайдайвинг будет показательным видом спорта на ОИ-2020. Загрузка... russian.rt.com Категории: спорт, в мире Ключевые слова: медали, Олимпиада-2020, Токио — статья прочитана 146 раз Комментарии