Загрузка... Российский корабль викингов с визитом в центре Гётеборга 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Константин Чалабов



Поклонники эпохи викингов из Тольятти отправились в скандинавское турне. Их цель — поискать в Балтийском море мифический остров Рюрика, а также пробудить у окружающих интерес к эпохе викингов. Везде, где они уже побывали, их встречали тепло, хотя финны поначалу испугались, завидев в морском тумане необычный корабль: шестеро россиян идут на драккаре, построенном собственными руками.



Корабль викингов из России уже несколько дней стоит на пристани Лилла Буммен. Его экипаж ищет в Балтийском море овеянный мифами остров, на котором, как говорят, бывал вождь викингов по имени Рюрик. Этот самодельный корабль планирует посетить 15 городов в семи странах.



Поиски мифического острова, связанного с древним вождем викингов Рюриком, которого считают основателем России и прародителем княжеского рода, правившего страной до 1598 года, начались в российском Тольятти. Корабль викингов из России уже несколько дней стоит на пристани Лилла Буммен. Его экипаж ищет в Балтийском море овеянный мифами остров, на котором, как говорят, бывал вождь викингов по имени Рюрик. Этот самодельный корабль планирует посетить 15 городов в семи странах.Поиски мифического острова, связанного с древним вождем викингов Рюриком, которого считают основателем России и прародителем княжеского рода, правившего страной до 1598 года, начались в российском Тольятти.



Николай Шестерин — один из шести членов экипажа. Он оживленно рассказывает о цели экспедиции.



«Рюрик и его братья Синеус и Трувор были скандинавскими викингами, объединившими земли в небольшое королевство, положившее начало России. Говорят, что русский народ позвал Рюрика, чтобы тот собрал страну воедино. Мы хотим найти тот остров в Балтийском море, с которого Рюрик и его братья, по преданию, приплыли в Россию. Есть разные документы и сказания, но точное местонахождение неизвестно».



Пройдут 4 тысячи километров



Шесть членов корабельного экипажа не только ищут остров, но еще и стараются пробудить у окружающих интерес к эпохе викингов. Куда бы ни заходил корабль, они устраивают турниры и навещают поклонников эпохи в Северной Европе.



«Во всех городах, где мы побывали, люди принимали нас очень тепло и сердечно. Шведы, русские, финны, датчане — все были очень дружелюбны и с удовольствием участвовали в мероприятиях. Кое-кто помогал нам деньгами и едой. Вчера одна женщина подарила нам удочки, чтобы мы могли ловить рыбу во время путешествия».



Это их первое плавание на этом корабле. Из Тольятти они вышли 5 мая, а вернуться рассчитывают только к началу сентября. Корабль они оставят в Калининграде, где есть музей викингов. Оттуда весь экипаж полетит домой. За время путешествия они предполагают преодолеть 4 тысячи километров.



«Мы строили этот корабль больше трех лет. В основном все делали мы с Ильей Наткиным, который тоже сейчас здесь. В следующем году мы отправимся в Калининград и дальше на север через Прибалтику. А к тому времени мы попытаемся собрать три настоящих корабля викингов с веслами», — рассказывает Николай Шестерин.



Идея экспедиции родилась у православного священника из Тольятти, отца Феоктиста, который тоже здесь и выступает в качестве руководителя проекта. Корабль называется «Змей Горыныч» и на носу у него трехглавый дракон — герой старой русской народной сказки.



«Есть такая очень старая русская сказка о трехглавом драконе Змее Горыныче, который украл принцессу. Принцессу освободил русский «викинг», который победил дракона, отрубив ему все три головы. В честь этого дракона мы и назвали корабль».



Житель Гётеборга присоединится к экипажу



Николай Гилёв прожил в Мёльндале 25 лет и работает в хоре Гётеборгской оперы. Он познакомился с экипажем корабля благодаря коллеге из Копенгагена. Нам он помог взять интервью, поработав переводчиком.



«Я помог им найти, где причалить, подобрал место на пристани возле Гётеборгской оперы. У меня сейчас отпуск, так что я решил на три дня присоединиться к экипажу. Мы отправляемся сегодня после обеда».



Во вторник российское консульство организовало для членов экипажа визит в усадьбу викингов в Але. В ответ Перниллу Юханссон (Pernilla Johansson), одну из сотрудниц усадьбы, вместе с семьей пригласили на морскую прогулку.



«Нас пригласили посетить корабль и немного прокатиться. Так что мы с семьей не устояли и добрались с ними до Гётеборга. Но путь до самого Осло мы бы, конечно, не выдержали».



Рюрик



Рюрик, предположительно умерший в 879 году, был легендарным вождем викингов и князем варягов. Он считается основателем России и прародителем княжеского рода, который правил страной до 1598 года.



Согласно «Повести временных лет», написанной в начале XII века, раздробленные восточнославянские племена, жившие на территории Киевской Руси в IX веке нашей эры, отправили к Рюрику посла с просьбой прийти со своей дружиной и объединить страну.



Тот же источник сообщает, что в 862 году Рюрик основал Новгород. Подробности о личности Рюрика современным ученым подтвердить не удалось.



Автор: Тобиас Шрейбер (Tobias Schreiber) для Göteborgs-Posten, Швеция, перевод По пути корабль заходил во многие российские города, потом побывал в Хельсинки, Висбю, Копенгагене и не только. Сегодня экипаж поднимет якорь и отправится в Осло. К концу путешествия они посетят 15 городов в семи странах.Николай Шестерин — один из шести членов экипажа. Он оживленно рассказывает о цели экспедиции.«Рюрик и его братья Синеус и Трувор были скандинавскими викингами, объединившими земли в небольшое королевство, положившее начало России. Говорят, что русский народ позвал Рюрика, чтобы тот собрал страну воедино. Мы хотим найти тот остров в Балтийском море, с которого Рюрик и его братья, по преданию, приплыли в Россию. Есть разные документы и сказания, но точное местонахождение неизвестно».Шесть членов корабельного экипажа не только ищут остров, но еще и стараются пробудить у окружающих интерес к эпохе викингов. Куда бы ни заходил корабль, они устраивают турниры и навещают поклонников эпохи в Северной Европе.«Во всех городах, где мы побывали, люди принимали нас очень тепло и сердечно. Шведы, русские, финны, датчане — все были очень дружелюбны и с удовольствием участвовали в мероприятиях. Кое-кто помогал нам деньгами и едой. Вчера одна женщина подарила нам удочки, чтобы мы могли ловить рыбу во время путешествия».Это их первое плавание на этом корабле. Из Тольятти они вышли 5 мая, а вернуться рассчитывают только к началу сентября. Корабль они оставят в Калининграде, где есть музей викингов. Оттуда весь экипаж полетит домой. За время путешествия они предполагают преодолеть 4 тысячи километров.«Мы строили этот корабль больше трех лет. В основном все делали мы с Ильей Наткиным, который тоже сейчас здесь. В следующем году мы отправимся в Калининград и дальше на север через Прибалтику. А к тому времени мы попытаемся собрать три настоящих корабля викингов с веслами», — рассказывает Николай Шестерин.Идея экспедиции родилась у православного священника из Тольятти, отца Феоктиста, который тоже здесь и выступает в качестве руководителя проекта. Корабль называется «Змей Горыныч» и на носу у него трехглавый дракон — герой старой русской народной сказки.«Есть такая очень старая русская сказка о трехглавом драконе Змее Горыныче, который украл принцессу. Принцессу освободил русский «викинг», который победил дракона, отрубив ему все три головы. В честь этого дракона мы и назвали корабль».Николай Гилёв прожил в Мёльндале 25 лет и работает в хоре Гётеборгской оперы. Он познакомился с экипажем корабля благодаря коллеге из Копенгагена. Нам он помог взять интервью, поработав переводчиком.«Я помог им найти, где причалить, подобрал место на пристани возле Гётеборгской оперы. У меня сейчас отпуск, так что я решил на три дня присоединиться к экипажу. Мы отправляемся сегодня после обеда».Во вторник российское консульство организовало для членов экипажа визит в усадьбу викингов в Але. В ответ Перниллу Юханссон (Pernilla Johansson), одну из сотрудниц усадьбы, вместе с семьей пригласили на морскую прогулку.«Нас пригласили посетить корабль и немного прокатиться. Так что мы с семьей не устояли и добрались с ними до Гётеборга. Но путь до самого Осло мы бы, конечно, не выдержали».Рюрик, предположительно умерший в 879 году, был легендарным вождем викингов и князем варягов. Он считается основателем России и прародителем княжеского рода, который правил страной до 1598 года.Согласно «Повести временных лет», написанной в начале XII века, раздробленные восточнославянские племена, жившие на территории Киевской Руси в IX веке нашей эры, отправили к Рюрику посла с просьбой прийти со своей дружиной и объединить страну.Тот же источник сообщает, что в 862 году Рюрик основал Новгород. Подробности о личности Рюрика современным ученым подтвердить не удалось.Автор: Тобиас Шрейбер (Tobias Schreiber) для Göteborgs-Posten, Швеция, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: культура, в Европе, история, образование Ключевые слова: визит, Швеция, викинги, корабль, россияне — статья прочитана 126 раз Комментарии