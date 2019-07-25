Спикер Сейма В. Пранцкетис не нарушил этику, решила комиссия аграриев 🔊 Воспроизвести



Председатель сейма, "аграрий" Викторас Пранцкетис не нарушил этику, постановила заседавшая в среду Комиссия по процедурам и этике Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев").



"После длительного обсуждения мы решили, что Викторас Пранцкетис не нарушил нормы этики", – заявил журналистам председатель комиссии Ляонас Апшега.



Он сказал, что, принимая решение, комиссия основывалась на принципах разумности и демократии.



"Мы живем в правовом, демократическом государстве, каждое мнение должно уважаться, каким бы они ни было, если в нем нет нарушений. Иногда случается так, что, мы возможно пытаемся навязать свое мнение. Я противник подобного", – отметил Л. Апшега.



Этот вывод комиссия вынесет на рассмотрение совета партии. Председатель сейма, "аграрий" Викторас Пранцкетис не нарушил этику, постановила заседавшая в среду Комиссия по процедурам и этике Литовского союза крестьян и "зеленых" (ЛСКЗ, "аграриев")."После длительного обсуждения мы решили, что Викторас Пранцкетис не нарушил нормы этики", – заявил журналистам председатель комиссии Ляонас Апшега.Он сказал, что, принимая решение, комиссия основывалась на принципах разумности и демократии."Мы живем в правовом, демократическом государстве, каждое мнение должно уважаться, каким бы они ни было, если в нем нет нарушений. Иногда случается так, что, мы возможно пытаемся навязать свое мнение. Я противник подобного", – отметил Л. Апшега.Этот вывод комиссия вынесет на рассмотрение совета партии. Главу парламента, являющего членом ЛСКЗ, обжаловало стражам этики правление партии.



Председатель партии Рамунас Карбаускис после заседания правления на минувшей неделе заявил журналистам, что Комиссии по процедурам и этике были направлены публичные высказывания спикера о том, что он не покинет пост, невзирая на решение совет ЛСКЗ одобрить договор о правящей коалиции.



По этому договору пост спикера сейма достался партнерам ЛСКЗ по коалиции - социал-трудовикам.



В. Пранцкетис утверждает, что главу парламента назначает и увольняет сейм, партия не может вмешиваться в эти дела. Переход занимаемой им должности к "социал-трудовикам" В. Пранцкетис назвал личной местью Р. Карбаускиса за критику.



Р. Карбаускис ранее упоминал, что не представляет иного решения, как исключение В. Пранцкетиса из партии, поскольку "каждый день унижается и партия, и партийные руководители". инф.Обзор bns.lt Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, отставка, Спикер, Карбаускис География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии