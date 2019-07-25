Основатель Alibaba Джек Ма посетил Вильнюс СМИ

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Основатель китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Джек Ма посетил Вильнюс, сообщил портал 15min.lt.



Один из богатейших людей планеты был замечен во время посещения некоторых столичных баров.



Представитель министерства экономики и инноваций по связям с общественностью Эгидиюс Юргялёнис не комментировал 15min.lt визит Джека Ма. Директор агентства поощрения экспорта Versli Lietuva Даля Кляпоне подтвердила, что агентство ранее приглашало Джека Ма прибыть в Литву, однако этот визит основателя Alibaba, по ее словам, является частным.



По данным Forbes, активы Джека Ма достигают 38,6 млрд долларов США. Основатель китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Джек Ма посетил Вильнюс, сообщил портал 15min.lt.Один из богатейших людей планеты был замечен во время посещения некоторых столичных баров.Представитель министерства экономики и инноваций по связям с общественностью Эгидиюс Юргялёнис не комментировал 15min.lt визит Джека Ма. Директор агентства поощрения экспорта Versli Lietuva Даля Кляпоне подтвердила, что агентство ранее приглашало Джека Ма прибыть в Литву, однако этот визит основателя Alibaba, по ее словам, является частным.По данным Forbes, активы Джека Ма достигают 38,6 млрд долларов США. Загрузка... Категории: в мире, общество, экономика Ключевые слова: визит, Alibaba, Джек Ма География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 178 раз Комментарии