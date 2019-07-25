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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Основатель Alibaba Джек Ма посетил Вильнюс СМИ
Основатель китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Джек Ма посетил Вильнюс, сообщил портал 15min.lt.
Один из богатейших людей планеты был замечен во время посещения некоторых столичных баров.
Представитель министерства экономики и инноваций по связям с общественностью Эгидиюс Юргялёнис не комментировал 15min.lt визит Джека Ма. Директор агентства поощрения экспорта Versli Lietuva Даля Кляпоне подтвердила, что агентство ранее приглашало Джека Ма прибыть в Литву, однако этот визит основателя Alibaba, по ее словам, является частным.
По данным Forbes, активы Джека Ма достигают 38,6 млрд долларов США.
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