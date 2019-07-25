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Основатель Alibaba Джек Ма посетил Вильнюс СМИ



Основатель китайского гиганта интернет-торговли Alibaba Джек Ма посетил Вильнюс, сообщил портал 15min.lt.

Один из богатейших людей планеты был замечен во время посещения некоторых столичных баров.

Представитель министерства экономики и инноваций по связям с общественностью Эгидиюс Юргялёнис не комментировал 15min.lt визит Джека Ма. Директор агентства поощрения экспорта Versli Lietuva Даля Кляпоне подтвердила, что агентство ранее приглашало Джека Ма прибыть в Литву, однако этот визит основателя Alibaba, по ее словам, является частным.

По данным Forbes, активы Джека Ма достигают 38,6 млрд долларов США.
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Категории: в мире, общество, экономика
Ключевые слова: визит, Alibaba, Джек Ма
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 25 июля, 08:30

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