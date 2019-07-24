Загрузка... Тереза Мэй ушла в отставку 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев Тереза Мэй . Архивное фото



Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании, попросив королеву Елизавету Вторую освободить ее от занимаемой должности, сообщает



Проведя последнюю в карьере премьера сессию ответов на вопросы парламентариев и попрощавшись с сотрудниками канцелярии, Мэй отправилась на аудиенцию к королеве в Букингемский дворец. Оттуда она вышла уже в статусе обычного депутата палаты общин.



Вслед за Мэй к королеве отправится избранный накануне лидером правящей Консервативной партии Борис Джонсон. От Елизаветы Второй он выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство. Ожидается, что ключевых министров он назначит уже к вечеру. Тереза Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании, попросив королеву Елизавету Вторую освободить ее от занимаемой должности, сообщает РИА Новости Проведя последнюю в карьере премьера сессию ответов на вопросы парламентариев и попрощавшись с сотрудниками канцелярии, Мэй отправилась на аудиенцию к королеве в Букингемский дворец. Оттуда она вышла уже в статусе обычного депутата палаты общин.Вслед за Мэй к королеве отправится избранный накануне лидером правящей Консервативной партии Борис Джонсон. От Елизаветы Второй он выйдет премьер-министром и после первой речи в новом качестве начнет формировать свое правительство. Ожидается, что ключевых министров он назначит уже к вечеру. Накануне в речи после оглашения результатов выборов лидера Консервативной партии Джонсон уже назвал свои приоритеты: осуществит Brexit, объединить партию и победить лейбористов, а также "придать энергии" стране.



Мэй покинула пост лидера тори 7 июня. Сделать это ее вынудили однопартийцы, включая членов кабинета министров. Они остались недовольны представленным премьером обновленным соглашением с ЕС по Brexit.



Ряд министров правительства Мэй также заявили, что уйдут в отставку — это министр финансов Филип Хаммонд, министр юстиции Дэвид Гоук и замглавы МИД сэр Алан Данкан. Также со своего поста уйдет глава МИД Джереми Хант. Загрузка... РИА Новости Категории: в Европе, политика Ключевые слова: отставка, премьер, партия, лидер, Brexit, Мэй — статья прочитана 117 раз Комментарии