Вернуться в Минск 🔊 Воспроизвести В мировое сообщество лёгкой атлетики возвращается знаковое событие – матчевая встреча между командами Европы и США!



9-10 сентября 300 титулованных спортсменов планеты приедут в Минск, чтобы сразиться за престижные награды в традиционных дисциплинах Королевы спорта и смешанных эстафетах.



В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 – от США). Окончательный состав сборных континенты назовут 1 сентября.



Идея проведения международного легкоатлетического матча Европа — США принадлежит президенту Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свену Арне Хансену. Белорусский лидер Александр Лукашенко в прошлом году на встрече с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ поддержал проведение в Минске 9-10 сентября 300 титулованных спортсменов планеты приедут в Минск, чтобы сразиться за престижные награды в традиционных дисциплинах Королевы спорта и смешанных эстафетах.В каждом виде программы выступят по 8 атлетов (4 представителя от Европы и 4 – от США). Окончательный состав сборных континенты назовут 1 сентября.Идея проведения международного легкоатлетического матча Европа — США принадлежит президенту Европейской легкоатлетической ассоциации (ЕАА) Свену Арне Хансену. Белорусский лидер Александр Лукашенко в прошлом году на встрече с главой Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьяном Коэ поддержал проведение в Минске американско-европейского легкоатлетического матча Хозяйкой турнира станет столица Белоруссии — город Минск, а площадкой — отреставрированный стадион «Динамо».



Послами легкоатлетического матча между сборными Европы и США стали такие звёзды, как российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, чемпион мира и Европы в беге на 200 метров Рамиль Гулиев из Турции и олимпийская чемпионка и чемпионка мира в прыжках с шестом Екатерини Стефаниди (Греция).



«Я взволнована предстоящим матчем. У меня уже есть в составе сборной Европы две победы на двух соревнованиях, так что я в сентябре попытаюсь сделать хет-трик. За последние два года я дважды прыгала в Минске в помещении, так что будет интересно вернуться туда на соревнования на открытом воздухе», – сказала М.Ласицкене, которую цитирует официальный сайт Европейской легкоатлетической ассоциации.



На турнире выступят свыше 300 спортсменов, а призовой фонд составляет примерно 1 миллион долларов.



Матч Европа - США станет одним из заключительных стартов в преддверии чемпионата мира по лёгкой атлетике, который пройдёт в Дохе 28 сентября - 6 октября. Инф. «Обзора» Категории: спорт, в Беларуси Ключевые слова: США, Европа, лёгкая атлетика, матч География: Белоруссия, Минск — статья прочитана 72 раза Комментарии