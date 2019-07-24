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Приглашает «MIDSUMMER VILNIUS’19»

Дворец великих князей литовских (Valdovų rūmai), Вильнюс, пл. Катедрос, 4; www.valdovurumai.lt

«GARBANOTAS»




Особенность нынешнего фестиваля «Midsummer Vilnius», по мнению организаторов, в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце правителей.

В программе фестиваля на эту неделю:

25 июля в 21 час – «ГАРБАНОТАС» («GARBANOTAS»)

Парящую лёгкость музыки во дворе Дворца правителей создадут музыканты группы «Гарбанотас». 25 июля музыка в стиле психоделического рока будет звучать в сопровождении ансамбля духовых – на таком интригующем концерте исполнители представят произведения из своего нового альбома «Последнее солнце».
26 июля в 21 час - DEEP FIELD: ОРКЕСТР С "BEL CANTO"

Заключительное мероприятие фестиваля этого года пригласит зрителей на запоминающийся концерт, полное фантазии путешествие по полям современной классической музыки. 26 июля на мероприятии в честь закрытия фестиваля «Midsummer Vilnius» зрители увидят особенно большую компанию профессиональных исполнителей. Во время концерта хор из 50-ти участников «Bel Canto» и Литовский камерный оркестр с дополнительным составом под руководством дирижёра Модестаса Питренаса, а также приглашённая солистка представят впечатляющую программу из произведений одного из известнейших современных композиторов США Эрика Уитакера, которую украсят визуальные эффекты.

Зрителей ожидает по-настоящему новаторский опыт под звуки произведений лауреата премии «Grammy», экспериментатора, потрясшего музыкальный мир и имидж хоровой музыки, - композитора Э.Уитакера.

Подробная информация: www.midsummervilnius.com.

Билеты – в системе bilietai.lt
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: «MIDSUMMER VILNIUS’19»
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добавлена сегодня, 24 июля, 17:40

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