Приглашает «MIDSUMMER VILNIUS’19» 🔊 Воспроизвести Дворец великих князей литовских (Valdovų rūmai), Вильнюс, пл. Катедрос, 4; www.valdovurumai.lt



«GARBANOTAS»







Особенность нынешнего фестиваля «Midsummer Vilnius», по мнению организаторов, в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце правителей.



В программе фестиваля на эту неделю:



25 июля в 21 час –



Парящую лёгкость музыки во дворе Дворца правителей создадут музыканты группы «Гарбанотас». 25 июля музыка в стиле психоделического рока будет звучать в сопровождении ансамбля духовых – на таком интригующем концерте исполнители представят произведения из своего нового альбома «Последнее солнце». Особенность нынешнего фестиваля «Midsummer Vilnius», по мнению организаторов, в том, что большинство входящих в программу мероприятий можно увидеть только один раз и только во Дворце правителей.В программе фестиваля на эту неделю:в 21 час – «ГАРБАНОТАС» («GARBANOTAS») Парящую лёгкость музыки во дворе Дворца правителей создадут музыканты группы «Гарбанотас». 25 июля музыка в стиле психоделического рока будет звучать в сопровождении ансамбля духовых – на таком интригующем концерте исполнители представят произведения из своего нового альбома «Последнее солнце». 26 июля в 21 час -



Заключительное мероприятие фестиваля этого года пригласит зрителей на запоминающийся концерт, полное фантазии путешествие по полям современной классической музыки. 26 июля на мероприятии в честь закрытия фестиваля «Midsummer Vilnius» зрители увидят особенно большую компанию профессиональных исполнителей. Во время концерта хор из 50-ти участников «Bel Canto» и Литовский камерный оркестр с дополнительным составом под руководством дирижёра Модестаса Питренаса, а также приглашённая солистка представят впечатляющую программу из произведений одного из известнейших современных композиторов США Эрика Уитакера, которую украсят визуальные эффекты.



Зрителей ожидает по-настоящему новаторский опыт под звуки произведений лауреата премии «Grammy», экспериментатора, потрясшего музыкальный мир и имидж хоровой музыки, - композитора Э.Уитакера.



Подробная информация:



Билеты – в системе bilietai.lt в 21 час - DEEP FIELD: ОРКЕСТР С "BEL CANTO" Заключительное мероприятие фестиваля этого года пригласит зрителей на запоминающийся концерт, полное фантазии путешествие по полям современной классической музыки. 26 июля на мероприятии в честь закрытия фестиваля «Midsummer Vilnius» зрители увидят особенно большую компанию профессиональных исполнителей. Во время концерта хор из 50-ти участников «Bel Canto» и Литовский камерный оркестр с дополнительным составом под руководством дирижёра Модестаса Питренаса, а также приглашённая солистка представят впечатляющую программу из произведений одного из известнейших современных композиторов США Эрика Уитакера, которую украсят визуальные эффекты.Зрителей ожидает по-настоящему новаторский опыт под звуки произведений лауреата премии «Grammy», экспериментатора, потрясшего музыкальный мир и имидж хоровой музыки, - композитора Э.Уитакера.Подробная информация: www.midsummervilnius.com Билеты – в системе bilietai.lt Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: «MIDSUMMER VILNIUS’19» — статья прочитана 120 раз Комментарии