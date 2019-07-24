Польша оскорблена приглашением Путина в Израиль 🔊 Воспроизвести



Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу, сообщает



Об этом пишет Марцин Маковски в "Вируальной Польше". Маковски указывает, что Путина пригласил президент Израиля Реувен Ривлин. "Мы должны четко противостоять расизму и ненависти в любой форме, а президент Путин и Россия являются великими союзниками в борьбе с антисемитизмом" и "привержены поддержанию безопасности Израиля", написал президент в своем приглашении. Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения концентрационного лагеря Освенцим Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу, сообщает ПРАВДА Об этом пишет Марцин Маковски в "Вируальной Польше". Маковски указывает, что Путина пригласил президент Израиля Реувен Ривлин. "Мы должны четко противостоять расизму и ненависти в любой форме, а президент Путин и Россия являются великими союзниками в борьбе с антисемитизмом" и "привержены поддержанию безопасности Израиля", написал президент в своем приглашении. Маковски поясняет, что Варшава наметила отмечать событие 27 января этого года, но российский президент не был приглашен, "поскольку Польша не желает видеть политика-преемника государства, ответственного за агрессию против Речи Посполитой 17 сентября 1939 года, а сегодня за войну с Грузией, аннексию Крыма и кровавый конфликт с Украиной". И так хорошо Варшава поставила Путина на место, но, вот, незадача — Биньямин Нетаньяху организовал альтернативное празднование накануне — 26 января, в музее Яд Вашем (музей истории Холокоста — Ред.), сожалеет автор.



По информации Маковски, однодневная конференция, которая состоится в Иерусалиме, будет иметь международный статус и приглашены, помимо Путина, главы других глав государств, "начиная от Дональда Трампа, заканчивая Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном, Джастином Трюдо и новым премьер-министром Великобритании".



"Трудно ожидать, что эти политики появятся менее чем через 24 часа в Польше". Поэтому у нас сложилась патовая ситуация, и это есть поражение польской дипломатии: израильские политики, устраивают альтернативные празднования, потому что они ценят не историческую правду, а союз с Россией, которая нарушает международное право", пишет Маковски.



Автор советует польским властям не ехать в Израиль и не посылать чиновника низкого ранга. "Биньямин Нетаньяху просто издевается над Варашавой, стоит сделать выводы", — резюмирут Маковски.



Можно предположить, что вывод будет сделан следующий: Варшава заявит, что Освенцим освобождали американцы. И уж кто бы говорил про историческую правду, только не поляки, которые допускают демонстрации польских фашистов и сносят памятники своим освободителям из Красной Армии. Поэтому не удивительно, что мировые политики предпочитают избегать содействия выходкам Варшавы в отношении Владимира Путина.



Нравится это кому-то или нет, но Владимир Путин возглавляет Россию — наследницу Советского Союза, армия которого освободила польские концлагеря. И это не советские, а польские коллаборанты выдавали евреев фашистам и участвовали в Холокосте. Напомним, что недавно израильские политики высказались о том, что "антисемитизм поляки впитывают с молоком матери". Это вызвало дипломатический скандал и отмену саммита Вышеградской группы в Израиле.



Что касается послевоенной "оккупации" Польши, то надо посоветовать Маковски спросить пожилых поляков, было ли им так плохо при коммунистах и были ли они несвободны? Во всяком случае, сейчас Польша полностью несвободна — она экономически и политически зависима от ЕС и США, в том числе в ее позиции по Крыму и Донбассу. pravda.ru Категории: в мире, чп и криминал, история Ключевые слова: Путин, холокост, Израиль, Освенцим География: Польша — статья прочитана 220 раз Комментарии