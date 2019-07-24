Невзирая на протесты, аллея им. К. Шкипры в Вильнюсе будет переименована

Политики в Вильнюсском самоуправлении после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей решили переименовать столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора).
Названную в честь дипломата и офицера с противоречивой репутацией Казиса Шкирпы аллею в центре литовской столицы было решено переименовать по причине антисемитских взглядов, которые он декларировал, однако это вызвало возмущение части оппонентов, которые ценят его вклад в борьбу за независимость.
За переименование аллеи проголосовал 21 городской депутат, "против" – 16 политиков, один воздержался.
Мэр Вильнюса Р. Шимашюс отметил, что антисемитская позиция К. Шкирпы "совершенно явная".
"Если мы хотим радоваться и гордиться тем, что город является открытым и уважительно относится ко всем людям, мы не можем оказывать знаки уважения тем, кто говорил: воспользуемся поводом и избавимся от всех евреев, создадим душную для них атмосферу, чтобы они даже не думали о том, что у них есть права жить в Литве. Это его словам, от которых он никогда не отрекался, хотя умер в свободной Америке", – сказал мэр журналистам накануне заседания.
Перед заседанием горсовета у здания мэрии в центре столицы около сотни сторонников К. Шкирпы организовали протест. Они требовали Горсовет не рассматривать вопрос переименования аллеи. Они призывали дать оценку вкладу К. Шкирпы в создание и закрепление независимого государства – 1 января 1919 года он вместе с отрядом литовских добровольцев поднял на башне Гедиминаса литовский триколор.
По словам автора инициативы Реналдаса Вайсбродаса, Фронт литовских активистов во главе с К. Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы вовлечься в Холокост.
"Это сложный вопрос и он вызывает немало эмоций", – сказал на заседании совета автор инициативы Р. Вайсбродас.
В оценке личности К. Шкирпы нет единого мнения и у историков.
По словам автора инициативы Реналдаса Вайсбродаса, Фронт литовских активистов во главе с К. Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы вовлечься в Холокост.
"Это сложный вопрос и он вызывает немало эмоций", – сказал на заседании совета автор инициативы Р. Вайсбродас.
В оценке личности К. Шкирпы нет единого мнения и у историков.
Столичный горсовет также одобрил предложение фракции Партии труда открыть на этой аллеи памятную доску, на которой будет упоминаться об усилиях Шкирпы и его соратников в борьбе с советским режимом.
Совершенно ясно, что на этой памятной доске будет указано, что
1-го января 1919 года Казис Шкирпа первым вывесил «Trispalvė» на башне Гедимина.
Вопрос: будет ли также указано, что, согласно заключению Центра Геноцида, цитируем:
"Фронт литовских активистов во главе со Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы к участию в Холокосте"?