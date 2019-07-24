Невзирая на протесты, аллея им. К. Шкипры в Вильнюсе будет переименована 🔊 Воспроизвести



Политики в Вильнюсском самоуправлении после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей решили переименовать столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора).



Названную в честь дипломата и офицера с противоречивой репутацией Казиса Шкирпы аллею в центре литовской столицы было решено переименовать по причине антисемитских взглядов, которые он декларировал, однако это вызвало возмущение части оппонентов, которые ценят его вклад в борьбу за независимость.



За переименование аллеи проголосовал 21 городской депутат, "против" – 16 политиков, один воздержался.



Мэр Вильнюса Р. Шимашюс отметил, что антисемитская позиция К. Шкирпы "совершенно явная".



"Если мы хотим радоваться и гордиться тем, что город является открытым и уважительно относится ко всем людям, мы не можем оказывать знаки уважения тем, кто говорил: воспользуемся поводом и избавимся от всех евреев, создадим душную для них атмосферу, чтобы они даже не думали о том, что у них есть права жить в Литве. Это его словам, от которых он никогда не отрекался, хотя умер в свободной Америке", – сказал мэр журналистам накануне заседания. Политики в Вильнюсском самоуправлении после жарких дискуссий и протестов общественных деятелей решили переименовать столичную аллею им. Казиса Шкирпы в аллею Триспальвес (Триколора).Названную в честь дипломата и офицера с противоречивой репутацией Казиса Шкирпы аллею в центре литовской столицы было решено переименовать по причине антисемитских взглядов, которые он декларировал, однако это вызвало возмущение части оппонентов, которые ценят его вклад в борьбу за независимость.За переименование аллеи проголосовал 21 городской депутат, "против" – 16 политиков, один воздержался.Мэр Вильнюса Р. Шимашюс отметил, что антисемитская позиция К. Шкирпы "совершенно явная"."Если мы хотим радоваться и гордиться тем, что город является открытым и уважительно относится ко всем людям, мы не можем оказывать знаки уважения тем, кто говорил: воспользуемся поводом и избавимся от всех евреев, создадим душную для них атмосферу, чтобы они даже не думали о том, что у них есть права жить в Литве. Это его словам, от которых он никогда не отрекался, хотя умер в свободной Америке", – сказал мэр журналистам накануне заседания. Перед заседанием горсовета у здания мэрии в центре столицы около сотни сторонников К. Шкирпы организовали протест. Они требовали Горсовет не рассматривать вопрос переименования аллеи. Они призывали дать оценку вкладу К. Шкирпы в создание и закрепление независимого государства – 1 января 1919 года он вместе с отрядом литовских добровольцев поднял на башне Гедиминаса литовский триколор.



По словам автора инициативы Реналдаса Вайсбродаса, Фронт литовских активистов во главе с К. Шкирпой поднял антисемитизм на политический уровень, что могло побудить часть жителей Литвы вовлечься в Холокост.



"Это сложный вопрос и он вызывает немало эмоций", – сказал на заседании совета автор инициативы Р. Вайсбродас.



В оценке личности К. Шкирпы нет единого мнения и у историков.



bns.lt facebook.com Категории: политика, чп и криминал, история Ключевые слова: нацизм, улица, преступники, переименование География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 136 раз Комментарии