Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, технологии >> Создатели игры в Литве приглашали пользователей пострелять в цыганском таборе
Загрузка...

Создатели игры в Литве приглашали пользователей пострелять в цыганском таборе



Создатели игры gangsteriai.lt запустили рекламу в социальной сети Facebook: на ней изображен цыганский табор в Вильнюсе, на жителей которого направлено оружие, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Ru.delfi.lt.

Центр мониторинга прав человека в Литве заявил, что такая реклама разжигает рознь. «Я расцениваю это как разжигание розни и даже призыв к расправе с представителями ромской общины», — сказала генеральный директор центра Бируте Сабатаускайте. По ее словам, Центр уже обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование возможного разжигания розни.

Председатель цыганской общины Иштван Квик рассказал, что в рекламе игры были использованы изображения реальных людей. «Что касается конкретного случая, это больно, особенно после того, как парламент Литвы недавно принял постановление и внес 2 августа как памятную дату — День памяти геноцида цыган. А тут вдруг мы видим случай явной ненависти, я не понимаю, откуда», — сказал Квик.
Создатели игры на своей странице в Facebook попросили прощения у цыганской общины и отметили, что рекламируемая игра не содержит сцен насилия над цыганами. «Мы просим прощения у цыган за эту рекламу. Цыгане в нашей игре не фигурируют, в ней даже нет стрельбы», — говорится в сообщении.



Реклама со сценами направленного на цыган оружия была удалена.

По данным социологического опроса, 63% жителей Литвы не хотели бы быть соседями цыган. При этом 39% опрошенных не хотели бы работать с цыганами, 65% против совместной аренды жилья с цыганами.
Загрузка...
novayagazeta.ee
Категории: общество, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: уничтожение, цыгане, скандал, игра, компьтер, создатели
География: Литва
статья прочитана 146 раз
добавлена сегодня, 24 июля, 15:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка