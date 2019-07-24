Загрузка... Создатели игры в Литве приглашали пользователей пострелять в цыганском таборе 🔊 Воспроизвести



Создатели игры gangsteriai.lt запустили рекламу в социальной сети Facebook: на ней изображен цыганский табор в Вильнюсе, на жителей которого направлено оружие, пишет



Центр мониторинга прав человека в Литве заявил, что такая реклама разжигает рознь. «Я расцениваю это как разжигание розни и даже призыв к расправе с представителями ромской общины», — сказала генеральный директор центра Бируте Сабатаускайте. По ее словам, Центр уже обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование возможного разжигания розни.



Председатель цыганской общины Иштван Квик рассказал, что в рекламе игры были использованы изображения реальных людей. «Что касается конкретного случая, это больно, особенно после того, как парламент Литвы недавно принял постановление и внес 2 августа как памятную дату — День памяти геноцида цыган. А тут вдруг мы видим случай явной ненависти, я не понимаю, откуда», — сказал Квик. Создатели игры gangsteriai.lt запустили рекламу в социальной сети Facebook: на ней изображен цыганский табор в Вильнюсе, на жителей которого направлено оружие, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Ru.delfi.lt.Центр мониторинга прав человека в Литве заявил, что такая реклама разжигает рознь. «Я расцениваю это как разжигание розни и даже призыв к расправе с представителями ромской общины», — сказала генеральный директор центра Бируте Сабатаускайте. По ее словам, Центр уже обратился в прокуратуру с просьбой начать расследование возможного разжигания розни.Председатель цыганской общины Иштван Квик рассказал, что в рекламе игры были использованы изображения реальных людей. «Что касается конкретного случая, это больно, особенно после того, как парламент Литвы недавно принял постановление и внес 2 августа как памятную дату — День памяти геноцида цыган. А тут вдруг мы видим случай явной ненависти, я не понимаю, откуда», — сказал Квик. Создатели игры на своей странице в Facebook попросили прощения у цыганской общины и отметили, что рекламируемая игра не содержит сцен насилия над цыганами. «Мы просим прощения у цыган за эту рекламу. Цыгане в нашей игре не фигурируют, в ней даже нет стрельбы», — говорится в сообщении.







Реклама со сценами направленного на цыган оружия была удалена.



По данным социологического опроса, 63% жителей Литвы не хотели бы быть соседями цыган. При этом 39% опрошенных не хотели бы работать с цыганами, 65% против совместной аренды жилья с цыганами. Загрузка... novayagazeta.ee Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: уничтожение, цыгане, скандал, игра, компьтер, создатели География: Литва — статья прочитана 146 раз Комментарии