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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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У аэропортов Литвы – рекордно высокие результаты за полугодие
Аэропорты Литвы в первом полугодии этого года обслужили 3,09 млн пассажиров – на 5% больше, чем за такой же период прошлого года (2,954 млн.).
"В первом полугодии мы не только сохранили рост, но и улучшили рекорды полугодия самого успешного 2018 года (...). Улучшалась не только общая статистика компании Lietuvos oro uostai ("Аэропорты Литвы"), но и отдельные показатели Вильнюсского, Каунасского и Палангского аэропортов", – сказал для пресс-релиза глава Lietuvos oro uostai Марюс Гельжинис.
Улучшены и другие показатели: число полетов выросло на 1% до 29,9 тыс., объемы перевезенных грузов – на 6% до 7,95 тыс. тонн, сообщает Lietuvos oro uostai.
Число пассажиров в Вильнюсе в этом году увеличилось на 2% до 2,389 млн, в Каунасе – на 15% до 545 тыс., в Паланге – на 8% до 156 тыс.
"Мы планируем, что рост Каунасского аэропорта в этом году должен быть наиболее заметным - порядка 20%. Похоже, что такой прогноз исполнится – первые цифры пассажиропотока за первое полугодие здесь увеличились на 15%, а полетов – на 5%. Эти показатели роста – самые большие из всех трех аэропортов", – сказал М. Гельжинис.
Из всех аэропортов Литвы можно вылететь в 91 направлении.
В прошлом году три аэропорта обслужили 6,3 млн пассажиров и 61 тыс. полетов.
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BNS
Ключевые слова: пассажиры, аэропорты, показатели
География: Литва
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