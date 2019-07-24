Трамп обвинил страны ЕС в обдирании США 🔊 Воспроизвести



Евросоюз обижает Соединенные Штаты в экономике еще сильнее, чем США, пожаловался глава Белого дома Дональд Трамп на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.



"Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики - это так называемы союзники", - цитирует президента



Трамп указал на то, что Европейский Союз был создан именно для того, чтобы "экономически сокрушить" США, несмотря на то, что Штаты "защищают их".



- Они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова, - заявил Трамп.



США уже не раз были готовы вступить в экономическую "войну" с Евросоюзом. В частности, в июне Трамп заявил, что Вашингтон введет ввозные пошлины в 20% на легковые автомобили, произведенные в Европе. Правда, позже он решил отложить эти меры до того, как министр торговли Уилбур Росс не изучит последствия такого шага. Евросоюз обижает Соединенные Штаты в экономике еще сильнее, чем США, пожаловался глава Белого дома Дональд Трамп на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA."Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики - это так называемы союзники", - цитирует президента РГ со ссылкой на РИА Новости.Трамп указал на то, что Европейский Союз был создан именно для того, чтобы "экономически сокрушить" США, несмотря на то, что Штаты "защищают их".- Они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова, - заявил Трамп.США уже не раз были готовы вступить в экономическую "войну" с Евросоюзом. В частности, в июне Трамп заявил, что Вашингтон введет ввозные пошлины в 20% на легковые автомобили, произведенные в Европе. Правда, позже он решил отложить эти меры до того, как министр торговли Уилбур Росс не изучит последствия такого шага. rg.ru Категории: экономика, в мире, политика Ключевые слова: ЕС, Трамп, обвинения — статья прочитана 86 раз Комментарии