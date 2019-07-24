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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Трамп обвинил страны ЕС в обдирании США
Евросоюз обижает Соединенные Штаты в экономике еще сильнее, чем США, пожаловался глава Белого дома Дональд Трамп на конференции старшеклассников консервативной организации Turning Point USA.
"Другие страны ужасно обдирают нас, и худшие обидчики - это так называемы союзники", - цитирует президента РГ со ссылкой на РИА Новости.
Трамп указал на то, что Европейский Союз был создан именно для того, чтобы "экономически сокрушить" США, несмотря на то, что Штаты "защищают их".
- Они обдирают нас в торговле и мы защищаем их, и они нас обдирают на этом снова, - заявил Трамп.
США уже не раз были готовы вступить в экономическую "войну" с Евросоюзом. В частности, в июне Трамп заявил, что Вашингтон введет ввозные пошлины в 20% на легковые автомобили, произведенные в Европе. Правда, позже он решил отложить эти меры до того, как министр торговли Уилбур Росс не изучит последствия такого шага.
rg.ru
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