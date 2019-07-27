Загрузка... В Москве женщина ожила во время отпевания, сообщают СМИ 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / photographee.eu



В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает



У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.



Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.



Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.



Телеканал также опубликовал интервью со служительницей храма, которая стала очевидцем произошедшего. Она рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление". В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.Телеканал также опубликовал интервью со служительницей храма, которая стала очевидцем произошедшего. Она рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление". Загрузка... РИА Новости Категории: в России, чп и криминал, общество Ключевые слова: похороны, воскрешение, отпевание География: Россия, Москва — статья прочитана 164 раза Комментарии