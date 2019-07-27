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В Москве женщина ожила во время отпевания, сообщают СМИ
В Москве произошел инцидент во время отпевания умершей женщины в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
У умершей женщины внезапно пошла кровь из носа, что шокировало всех присутствовавших, а некоторые подумали, что женщина жива.
Из-за случившегося священник остановил отпевание, посчитав, что женщина не мертва, а находится в летаргическом сне, и вызвал в храм медиков.
Однако прибывшие специалисты провели обследование и повторно подтвердили смерть женщины.
Телеканал также опубликовал интервью со служительницей храма, которая стала очевидцем произошедшего. Она рассказала, что такое происходит достаточно часто, и это "нормальное явление".
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РИА Новости
Категории: в России, чп и криминал, общество
Ключевые слова: похороны, воскрешение, отпевание
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