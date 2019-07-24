Брызги радости и беспечного солнечного детства – в новом музыкальном клипе Марии Акелан 🔊 Воспроизвести







Помните ли вы самые радостные моменты из своего детства? Наверняка эти воспоминания каждого из нас на мгновение возвратят в теплое лето и напомнят, как здорово было беззаботно держаться за мамину руку, гуляя по солнечным тропинкам парка.



Именно такие ощущения мастерски переданы в новой творческой работе певицы и автора песен



Маленькая София как две капли воды похожа на Марию. Это сходство и особую, тонкую грань отношений матери и дочери, запечатлел видеорежиссер Дангирас Аугулис: «Цветущие душистые пионы, звонкие водопады, таинственные тени деревьев, умиротворенно плывущие облака, покрякивающие в пруду утята, чтение сказок в согревающих материнских объятиях, самое вкусное мороженое и первые вместе пройденные жизненные лабиринты, – всю эту радость детства мы передали в клипе». Именно такие ощущения мастерски переданы в новой творческой работе певицы и автора песен Марии Акелан. Музыкальный клип “Колыбельная” был снят на песню «Надоело» из сольного альбома певицы «Снов бесконечность». Это мини-фильм об уникальной связи матери с дочкой, в котором певица снялась со своей пятилетней дочерью Софией.Маленькая София как две капли воды похожа на Марию. Это сходство и особую, тонкую грань отношений матери и дочери, запечатлел видеорежиссер Дангирас Аугулис: «Цветущие душистые пионы, звонкие водопады, таинственные тени деревьев, умиротворенно плывущие облака, покрякивающие в пруду утята, чтение сказок в согревающих материнских объятиях, самое вкусное мороженое и первые вместе пройденные жизненные лабиринты, – всю эту радость детства мы передали в клипе».











Съемки видеоклипа проходили в цветущем ботаническом саду Вильнюсского университета. Нежные, романтичные образы матери и дочери создавала визажист Елена Шестакова. Маленькая София отлично справилась со своей ролью. Она с нетерпением ждала своего первого профессионального макияжа и съемок, а также всё утро повторяла стихотворение, которое звучит вначале клипа. Это отрывок из произведения детской писательницы Дайвы Чепаускайте «Чем пахнут мамы». Девочка выучила его в детском саду ко Дню матери.











«Это замечательное стихотворение, оно тронуло мое сердце», – признается Мария. София уже давно хотела сняться в видеоклипе, это было одним из тысячи её детских желаний. Мне самой тоже этого хотелось и было очень приятно исполнить детскую мечту. Стараниями всей творческой группы мы создали солнечный, добрый мини-фильм. Этот клип по-особенному дорог для меня, точнее говоря, бесценен, потому что в нем показана моя любимая дочь, которая так быстро растет и меняется с каждым днём. "







Автор фотосессии, сопровождающей видеоклип, - Эрика Чебаторене (Erika Čebatorienė).



«Эта песня – колыбельная. Сначала я сочинила музыку на пианино и играла ее дочери, а позже появился и текст», – рассказывает Мария.Съемки видеоклипа проходили в цветущем ботаническом саду Вильнюсского университета. Нежные, романтичные образы матери и дочери создавала визажист Елена Шестакова. Маленькая София отлично справилась со своей ролью. Она с нетерпением ждала своего первого профессионального макияжа и съемок, а также всё утро повторяла стихотворение, которое звучит вначале клипа. Это отрывок из произведения детской писательницы Дайвы Чепаускайте «Чем пахнут мамы». Девочка выучила его в детском саду ко Дню матери.«Это замечательное стихотворение, оно тронуло мое сердце», – признается Мария. София уже давно хотела сняться в видеоклипе, это было одним из тысячи её детских желаний. Мне самой тоже этого хотелось и было очень приятно исполнить детскую мечту. Стараниями всей творческой группы мы создали солнечный, добрый мини-фильм. Этот клип по-особенному дорог для меня, точнее говоря, бесценен, потому что в нем показана моя любимая дочь, которая так быстро растет и меняется с каждым днём. " Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Мария Акелан — статья прочитана 92 раза Комментарии