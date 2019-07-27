Загрузка... На раскопках в Великом Новгороде обнаружены каменные саркофаги домонгольского периода 🔊 Воспроизвести



В Юрьевом монастыре Великого Новгорода закончился очередной этап раскопок. О результатах проведенных работ член-корреспондент РАН, сотрудник института археологии Владимир Седов рассказал Новгородской епархии, сообщает



По словам Владимира Седова, у Георгиевского собора в этом году были обнаружены основания пристроек начала XIX века, которые были снесены в 1930-е годы. Но, что самое интересное, на уровне кладбища найдены шесть так называемых сборных каменных саркофагов, собранных из шести плит. В Юрьевом монастыре Великого Новгорода закончился очередной этап раскопок. О результатах проведенных работ член-корреспондент РАН, сотрудник института археологии Владимир Седов рассказал Новгородской епархии, сообщает «53 новости» По словам Владимира Седова, у Георгиевского собора в этом году были обнаружены основания пристроек начала XIX века, которые были снесены в 1930-е годы. Но, что самое интересное, на уровне кладбища найдены шесть так называемых сборных каменных саркофагов, собранных из шести плит. «Все они датируются XII — началом XIII века, то есть это домонгольское время. Еще один не удалось исследовать, так как он под поздним фундаментом, туда просто не подобраться. Саркофаги, скорее всего, принадлежат монахам, в одном из них обнаружены останки кожаного креста, а еще три — в середине под южным входом — это саркофаги семейные, новгородских бояр. Здесь похоронены мужчины вместе с женщинами и дети. Крышка на них несколько раз поднималась, то есть люди еще подхоранивались в них», — пояснил археолог.



Также он сделал осторожное предположение, согласно которому бояре могут соответствовать упомянутому в конце XII — начале XIII века семейству Мирошкевичей. Но Владимир Седов подчеркнул, что об это можно думать крайне осторожно.



«Также одной из замечательнейших находок является нахождение большого количества фрагментов фресок, сбитых со стен при архимандрите Фотии в начале XIX века. Количество этих фрагментов измеряется тысячами, и уже есть около сотни ликов. Это очень яркое зрелище, которое дополняет историю русского искусства и вообще наше преставление о новгородской древности», — сказал исследователь.



Работы проводит Новгородский архитектурно-археологический отряд института археологии на гранты от государства. В следующем году раскопки точно будут проводиться. Затем археологи надеются получить еще один грант, чтобы закончить все необходимые работы.



Ранее «53 новости» рассказывали — во время научно-практической конференции «900-летие Георгиевского собора Юрьева монастыря» отмечалось, что на археологическую экспедицию в этом году возлагаются большие надежды в плане новых открытий и находок.



В 2016 году новгородский отряд института археологии РАН также обнаружил при раскопках четыре саркофага, которые исследователи отнесли к домонгольскому периоду XII-XIV веков. Загрузка... 53news.ru Категории: культура, история, образование Ключевые слова: Великий Новгород, археологи, раскопки, монастырь География: Россия — статья прочитана 137 раз Комментарии