Загрузка... Жители Европы не считают русских европейцами, полагая, что они потомки монголов. Какой позор! 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгений Епанчинцев



В XIII веке Древняя Русь попала в зависимость от Золотой Орды — вот почему жители Европы думают, что в русских течет кровь монголов, пишет «Байцзяхао». Безусловно, русские связаны с монголами, однако они все же относятся к европейцам — как по географическому, так и по расовому признаку, отмечает автор. А подобные высказывания лишь демонстрируют «ту самую европейскую культуру».



Жители Европы не считают русских европейцами, смотрят на них свысока и называют потомками монголов — но это просто слова. Русские, безусловно, связаны с монголами, но разве можно из-за этого перестать считать их европейцами? Бесспорно, русские — европейцы как по географическому, так и по расовому признаку. Жители Европы не считают русских европейцами, смотрят на них свысока и называют потомками монголов — но это просто слова. Русские, безусловно, связаны с монголами, но разве можно из-за этого перестать считать их европейцами? Бесспорно, русские — европейцы как по географическому, так и по расовому признаку.



Титульной нацией в России считаются восточные славяне. В Средние века их завоевывали викинги, тогда в стране появились первые дети от смешанных браков. Позже восточные славяне разделились на белорусов, украинцев и русских, при этом все так же оставаясь европейцами.



Пока Россия находилась под властью Золотой Орды, между русскими и монголами часто случались смешанные браки, но только в узких кругах. Разве захотели бы простая русская девушка или парень выйти замуж за монгола или монголку? Тогда такое вряд ли было возможно. Браки между русскими и монголами заключались, однако они не изменили титульную нацию страны.



Русские жили на периферии Европы и во многих культурных аспектах отличались от европейцев. В Европе на русских смотрели свысока, про них говорили, что «поскреби русского — найдешь татарина (монгола)». Россию считали частью Центральной Азии, а проживающих там людей гордые европейцы никогда не ставили на одну ступень с собой.



К тому же в России царило страшное бескультурье. Вернее, стоило бы сказать: не было культуры страшнее. Русские заявляли, что, несмотря на свою нецивилизованность, они сильнее цивилизованных европейцев. История действительно знает немало примеров вторжений России на задворки Европы. Страна росла с пугающей скоростью, а ненависть к общему врагу и желание очернить его сплотили Европу.



Русских от европейцев отличает еще и вероисповедание, а точнее, разные ответвления христианства. В России исповедуют православие, а в Европе — в основном католицизм. Это еще больше усилило нелюбовь к русским. И все проблемы с Россией решались с помощью грубой силы или оскорблений. Получается, это и есть та самая европейская культура? Позор, да и только.



Редакционная статья Baijiahao, Китай, перевод Обратимся к истории. Монголо-татарское иго установилось на Руси в 1240-х годах и продлилось 250 лет. Однако господство монголов было формальным: несмотря на право первой ночи, русские все так же оставались русскими, и в них преобладали европейские черты, а потомков монголов среди них было мало.Титульной нацией в России считаются восточные славяне. В Средние века их завоевывали викинги, тогда в стране появились первые дети от смешанных браков. Позже восточные славяне разделились на белорусов, украинцев и русских, при этом все так же оставаясь европейцами.Пока Россия находилась под властью Золотой Орды, между русскими и монголами часто случались смешанные браки, но только в узких кругах. Разве захотели бы простая русская девушка или парень выйти замуж за монгола или монголку? Тогда такое вряд ли было возможно. Браки между русскими и монголами заключались, однако они не изменили титульную нацию страны.Русские жили на периферии Европы и во многих культурных аспектах отличались от европейцев. В Европе на русских смотрели свысока, про них говорили, что «поскреби русского — найдешь татарина (монгола)». Россию считали частью Центральной Азии, а проживающих там людей гордые европейцы никогда не ставили на одну ступень с собой.К тому же в России царило страшное бескультурье. Вернее, стоило бы сказать: не было культуры страшнее. Русские заявляли, что, несмотря на свою нецивилизованность, они сильнее цивилизованных европейцев. История действительно знает немало примеров вторжений России на задворки Европы. Страна росла с пугающей скоростью, а ненависть к общему врагу и желание очернить его сплотили Европу.Русских от европейцев отличает еще и вероисповедание, а точнее, разные ответвления христианства. В России исповедуют православие, а в Европе — в основном католицизм. Это еще больше усилило нелюбовь к русским. И все проблемы с Россией решались с помощью грубой силы или оскорблений. Получается, это и есть та самая европейская культура? Позор, да и только.Редакционная статья Baijiahao, Китай, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, культура, история Ключевые слова: русские, Китай, европейцы, вероисповедание — статья прочитана 153 раза Комментарии