Загрузка... Под Иерусалимом найден древний город, который старше Стоунхенджа и египетских пирамид 🔊 Воспроизвести ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY



Тысячи орудий труда, ювелирных украшений, фигурок, семян и других предметов обнаружили археологи в Израиле во время раскопок древнего поселения, относящегося к периоду неолита. Ученые полагают, что здесь около 9 тысяч лет назад находился крупный метрополис, сообщает



В поселении, как думают ученые, могло проживать от 2-х до 3-х тысяч человек - что по тем временам немало. Оно расположено в пяти километрах восточнее Иерусалима и было обнаружено случайно, во время предварительных землемерных работ перед строительством скоростного шоссе. Тысячи орудий труда, ювелирных украшений, фигурок, семян и других предметов обнаружили археологи в Израиле во время раскопок древнего поселения, относящегося к периоду неолита. Ученые полагают, что здесь около 9 тысяч лет назад находился крупный метрополис, сообщает ВВС В поселении, как думают ученые, могло проживать от 2-х до 3-х тысяч человек - что по тем временам немало. Оно расположено в пяти километрах восточнее Иерусалима и было обнаружено случайно, во время предварительных землемерных работ перед строительством скоростного шоссе. ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY



Долгое время предполагалось, что здесь не было древних поселений в период неолита, когда человечество завершало переход от кочевого образа жизни к более оседлому с упором на земледелие и скотоводство.



В ходе раскопок были обнаружены крупные строения, среди которых как частные дома с комнатами, так и общественные и ритуальные помещения, а также проходы-улицы между домами.



ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY



Были найдены кремниевые орудия труда и наконечники стрел, которые использовались для охоты и, возможно, в качестве боевого орудия. Также археологи извлекли много каменных предметов, в частности, из гробниц, что позволяет предположить ритуальный характер этих находок. Здесь мы видим вытесанную из камня фигурку быка.



Среди находок - каменные браслеты разных видов и размеров. Самые маленькие браслеты, как полагают археологи, предназначались для детей.



Некоторые предметы, как вот эти бусины, например, сделаны из обсидиана, который представляет собой разновидность вулканического стекла.



Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи. Долгое время предполагалось, что здесь не было древних поселений в период неолита, когда человечество завершало переход от кочевого образа жизни к более оседлому с упором на земледелие и скотоводство.В ходе раскопок были обнаружены крупные строения, среди которых как частные дома с комнатами, так и общественные и ритуальные помещения, а также проходы-улицы между домами.Были найдены кремниевые орудия труда и наконечники стрел, которые использовались для охоты и, возможно, в качестве боевого орудия. Также археологи извлекли много каменных предметов, в частности, из гробниц, что позволяет предположить ритуальный характер этих находок. Здесь мы видим вытесанную из камня фигурку быка.Среди находок - каменные браслеты разных видов и размеров. Самые маленькие браслеты, как полагают археологи, предназначались для детей.Некоторые предметы, как вот эти бусины, например, сделаны из обсидиана, который представляет собой разновидность вулканического стекла.Управление древностей Израиля заявило, что обнаружение этого поселения изменило взгляд ученых на то, как развивался период неолита на территории древней Иудеи. Загрузка... bbc.com Категории: в мире, история, образование Ключевые слова: находки, Иерусалим, археологи — статья прочитана 169 раз Комментарии