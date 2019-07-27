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Мусульманка удивила жюри конкурса необычным купальником
Финалистка конкурса красоты "Мисс Англия", 21-летняя мусульманка Аиша Хан, прислала на тур Miss Beach Beauty, заменивший традиционный "парад купальников", свое фото в гидрокостюме, сообщает newsru.co.il со ссылкой на The Sun.
Жюри конкурса, привыкшее к разнообразию бикини, было удивлено выбором девушки, однако сочло возможным допустить ее к участию в финале.
Аиша, выигравшая в этом году корону "Мисс Ланкашир", заявила, что ее религия требует скромности, поэтому она выбрала гидрокостюм, а не купальник. Тем не менее, это, по мнению девушки, лишь подчеркнуло ее индивидуальность и привлекло к ней всеобщее внимание.
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newsru.co.il
Ключевые слова: конкурс, купальник, мусульманка
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