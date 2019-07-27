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Пугачевой можно, а мне нельзя: 65-летняя Любовь Успенская намерена рожать

Любовь Успенская ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp


В субботу, 20 июля российская исполнительница Любовь Успенская выступила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala, сообщает rus.tvnet.lv. Во время репетиции и после выступления журналисты окружили певицу плотным кольцом. Представители прессы пытались выяснить правда ли, что певица ищет "красивого и талантливого" донора яйцеклетки, либо это шутка.

Напомним, у звезды есть взрослая дочь Татьяна. Сообщение про донора артистка разместила на своей странице в Instagram.
Журналисты поинтересовались намерением "Королевы шансона" о намерении рожать. Представители прессы отметили, что ведь талант не передается.

"Почему не передаётся? У меня дочь талантливая... Я хочу ребёнка. Чем я хуже Пугачевой?", - отметила она.

Певица также пояснила, что она хотела бы сына, так как дочка у нее уже есть.

"Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер... Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов", - цитирует Успенскую "Комсомольская правда".

На репетицию в концертный зал "Дзинтари" певица прибыла вместе со своим любимым йоркширским терьером.

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp
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rus.tvnet.lv
Категории: общество, культура, здоровье
Ключевые слова: певица, роды, Успенская
География: Латвия
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добавлена сегодня, 27 июля, 16:20

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