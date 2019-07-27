Загрузка... Пугачевой можно, а мне нельзя: 65-летняя Любовь Успенская намерена рожать 🔊 Воспроизвести Любовь Успенская ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp



В субботу, 20 июля российская исполнительница Любовь Успенская выступила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala, сообщает



Напомним, у звезды есть взрослая дочь Татьяна. Сообщение про донора артистка разместила на своей странице в Instagram. В субботу, 20 июля российская исполнительница Любовь Успенская выступила на фестивале Laima Rendezvous Jurmala, сообщает rus.tvnet.lv . Во время репетиции и после выступления журналисты окружили певицу плотным кольцом. Представители прессы пытались выяснить правда ли, что певица ищет "красивого и талантливого" донора яйцеклетки, либо это шутка.Напомним, у звезды есть взрослая дочь Татьяна. Сообщение про донора артистка разместила на своей странице в Instagram.



"Почему не передаётся? У меня дочь талантливая... Я хочу ребёнка. Чем я хуже Пугачевой?", - отметила она.



Певица также пояснила, что она хотела бы сына, так как дочка у нее уже есть.



"Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер... Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов", - цитирует Успенскую "Комсомольская правда".



На репетицию в концертный зал "Дзинтари" певица прибыла вместе со своим любимым йоркширским терьером.



ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp Журналисты поинтересовались намерением "Королевы шансона" о намерении рожать. Представители прессы отметили, что ведь талант не передается."Почему не передаётся? У меня дочь талантливая... Я хочу ребёнка. Чем я хуже Пугачевой?", - отметила она.Певица также пояснила, что она хотела бы сына, так как дочка у нее уже есть."Хочу взять ещё мужчину-донора. Мечтаю, чтобы это был Эндрю Ллойд Уэббер... Знаю, что Мадонна о нем мечтала. Надеюсь, мне он не окажет. Хотя у меня много других вариантов", - цитирует Успенскую "Комсомольская правда".На репетицию в концертный зал "Дзинтари" певица прибыла вместе со своим любимым йоркширским терьером. Загрузка... rus.tvnet.lv Категории: общество, культура, здоровье Ключевые слова: певица, роды, Успенская География: Латвия — статья прочитана 87 раз Комментарии