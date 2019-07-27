Загрузка... Плотник из Айовы накопил за жизнь $3 миллиона и оплатил колледж для десятков незнакомых малоимущих подростков 🔊 Воспроизвести Фото: Dale Schroeder/KCCI



Плотник из Айовы, у которого было три пары джинсов и старый ржавый грузовик, заплатил за 33 незнакомцев, чтобы те получили образование в колледже, сообщает



«Он был обычным «синим воротничком», - рассказывает каналу KCCI друг мужчины, Стив Нильсен. - Ходил на работу каждый день, работал очень усердно, был скромным, как многие айовцы». Плотник из Айовы, у которого было три пары джинсов и старый ржавый грузовик, заплатил за 33 незнакомцев, чтобы те получили образование в колледже, сообщает usa.one . Дейл Шредер из Де-Мойна был простым человеком. Он вырос в бедности и не ходил в колледж. У него не было жены и детей, и он работал в одном и том же бизнесе в течение 67 лет.«Он был обычным «синим воротничком», - рассказывает каналу KCCI друг мужчины, Стив Нильсен. - Ходил на работу каждый день, работал очень усердно, был скромным, как многие айовцы». Когда Шредер умер в 2005 году, у него не было наследников. У него была пара рабочих джинсов, джинсы для церкви, ржавый грузовик Chevrolet и желание помочь небогатым подросткам в Айове поступить в колледж.



«Он хотел помочь детям, похожим на него, у которых не было возможности поступить в колледж», - говорит Нильсен. За почти 70 лет усердной работы и очень скромной жизни Дейл Шредер накопил почти $3 миллиона.



Эти деньги пошли в стипендиальный фонд и помогли 33 выпускникам школ поступить в колледж бесплатно. Эти люди собрались на днях, спустя 14 лет после смерти человека, с которым они никогда не встречались. Они рассказали о том, как простой рабочий изменил их жизнь.



Кира Конард - одна из тех, кто теперь называет себя «Дети Дейла». «На выпускном вечере в школе я собиралась сказать друзьям, что не пойду в колледж. У меня были хорошие оценки, но не было денег», - говорит девушка. Но вскоре телефон семьи Конард зазвонил, и они узнали о Дейле Шредере. «Я тогда сразу расплакалась», - вспоминает Конард.



«Дети Дейла» учились в колледжах бесплатно, но в завещании мужчины было одно условие.



«Все, чего он просил – чтобы они по возможности последовали его примеру, - поясняет Стив Нильсен. – Они не могут вернуть деньги, потому что Дейла больше нет. Но они могут помнить его и поступать, как он». Загрузка... usa.one Категории: общество, история, образование Ключевые слова: фонд, дети, обучение, Американец — статья прочитана 133 раза Комментарии