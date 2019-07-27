В Крыму нашли античный склеп

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Древний склеп с воинским, как предполагается, захоронением был обнаружен учеными при раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма. Об этом журналистам сообщили



"С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней. Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей", - приводятся в сообщении слова начальника экспедиции, археолога Павла Гецко.



В сообщении говорится, что склеп представляет из себя каменное монументальное сооружение, в котором в I веке нашей эры обычно хоронили представителей военной знати Боспорского царства.



В склепе было погребено порядка 12 человек.



Расчистка захоронения продолжается. Предполагается, что после снятия зачищенных костяков, на дне склепа будут найдены основные предметы погребального инвентаря усопших. Древний склеп с воинским, как предполагается, захоронением был обнаружен учеными при раскопках некрополя Кыз-Аул в восточной части Крыма. Об этом журналистам сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Археология"."С одним из захороненных был обнаружен железный меч. Также рядом с этими погребениями археологи находят захоронения коней. Есть мнение, что это были знаменитые кавалеристы-катафрактарии, предвестники средневековых рыцарей", - приводятся в сообщении слова начальника экспедиции, археолога Павла Гецко.В сообщении говорится, что склеп представляет из себя каменное монументальное сооружение, в котором в I веке нашей эры обычно хоронили представителей военной знати Боспорского царства.В склепе было погребено порядка 12 человек.Расчистка захоронения продолжается. Предполагается, что после снятия зачищенных костяков, на дне склепа будут найдены основные предметы погребального инвентаря усопших. Загрузка... ТАСС Категории: культура, история, образование Ключевые слова: Крым, археологи, склеп — статья прочитана 70 раз Комментарии