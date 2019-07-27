Загрузка... На охоту за Лохнесским чудовищем выйдут тысячи человек 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Image caption Озеро Лох-Несс глубокое и холодное



Развернувшаяся в "Фейсбуке" кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI), сообщает



Уже около 18 тысяч пользователей "Фейсбука" заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться.



Идея была позаимствована от кампании "Взять штурмом Зону 51", которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО. Развернувшаяся в "Фейсбуке" кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI), сообщает ВВС Уже около 18 тысяч пользователей "Фейсбука" заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться.Идея была позаимствована от кампании "Взять штурмом Зону 51", которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.



Спасатели (все они - волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.



Мероприятие назначено на 21 сентября.



RNLI LOCH NESS Image caption Спасательный катер на озере Лох-Несс не сможет помочь всем в случае многочисленных инцидентов



Представительница RNLI на озере Лох-Несс сказала: "Может показаться, что в отсутствие американских военных штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем Зону 51, но у нас тут своих проблем хватает".



"Наш спасательный катер Atlantic 85 очень эффективен, но его одного недостаточно для такого скопления народа", - предупредила она, добавив, что если забыть обо всех шутках про Лохнесское чудовище, стоит иметь в виду некоторые факты про озеро.



Озеро очень глубокое и довольно холодное - средняя температура воды в нем всего 6 градусов Цельсия.



Погода здесь очень переменчивая, и волны иногда достигают четырех метров в высоту. Кроме того, поскольку озеро не соленое, если человек окажется в воде, ему будет сложнее держаться на поверхности.



GETTY IMAGES Image caption Несси? Но служба RNLI на озере Лох-Несс предупреждает, что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.Спасатели (все они - волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.Мероприятие назначено на 21 сентября.Представительница RNLI на озере Лох-Несс сказала: "Может показаться, что в отсутствие американских военных штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем Зону 51, но у нас тут своих проблем хватает"."Наш спасательный катер Atlantic 85 очень эффективен, но его одного недостаточно для такого скопления народа", - предупредила она, добавив, что если забыть обо всех шутках про Лохнесское чудовище, стоит иметь в виду некоторые факты про озеро.Озеро очень глубокое и довольно холодное - средняя температура воды в нем всего 6 градусов Цельсия.Погода здесь очень переменчивая, и волны иногда достигают четырех метров в высоту. Кроме того, поскольку озеро не соленое, если человек окажется в воде, ему будет сложнее держаться на поверхности. Загрузка... bbc.com Категории: общество, история, образование Ключевые слова: озеро, поиски, чудовище, Лохнесс — статья прочитана 100 раз Комментарии