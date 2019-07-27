Загрузка... Отказ от мяса оказался вреднее для окружающей среды, чем его употребление 🔊 Воспроизвести



Собрались отказываться от мяса? Не спешите. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Карнеги — Меллон, показало, что употребление в пищу овощей и фруктов может наносить значительно больший вред окружающей среде, чем мясная диета, пишет



Исследование, опубликованное в журнале Environment Systems and Decisions, идет вразрез с популярной идеей о том, что отказ от мяса поможет остановить изменение климата. Суть в том, что производство пищи вроде салата латук связано с более высокими затратами ресурсов и вредными выбросами в атмосферу в пересчете на одну калорию по сравнению с некоторыми видами мяса. Собрались отказываться от мяса? Не спешите. Новое исследование, проведенное учеными из Университета Карнеги — Меллон, показало, что употребление в пищу овощей и фруктов может наносить значительно больший вред окружающей среде, чем мясная диета, пишет HI-NEWS.RU . По этому показателю популярный салат оказался втрое вреднее, чем любимая многими копченая свиная грудинка.Исследование, опубликованное в журнале Environment Systems and Decisions, идет вразрез с популярной идеей о том, что отказ от мяса поможет остановить изменение климата. Суть в том, что производство пищи вроде салата латук связано с более высокими затратами ресурсов и вредными выбросами в атмосферу в пересчете на одну калорию по сравнению с некоторыми видами мяса.



Многие овощи требуют куда больше ресурсов, чем вы думаете. Баклажаны, сельдерей и огурцы смотрятся особенно плохо на фоне свинины или курицы, — заявили ученые.



Чем вреден отказ от мяса



Ученые пришли к выводу, что если исключить мясо из рациона и снизить потребление калорий до рекомендованного Министерством сельского хозяйства США уровня, то негативное воздействие на окружающую среду возрастёт. Результат будет выглядеть так: потребление энергии увеличится на 38 процентов, расход воды — на 10 процентов, а выброс парниковых газов — на 6 процентов.



Давно известно, что 90 процентов тепла, возникающего в результате деятельности человека, поглощается мировым океаном. Больше всего экспертов тревожит скорость повышения температуры океана. С уменьшением поглощающей способности океана тепло начинает накапливаться в атмосфере. А это ведет к нарушению теплового баланса Земли.







Конечно, сценарий ученых наверняка подразумевает массовый отказ от мяса, что в современных условиях не представляется возможным. Любопытно, что и производство искусственного мяса не принесет пользы окружающей среде: ученые провели моделирование снижения объемов потребления натурального мяса, которое показало, что хотя пиковые выбросы у животноводства выше, показатели затем снижаются и стабилизируются. Углекислый газ от производства искусственного мяса в свою очередь сохраняется в атмосфере и накапливается.



В любом случае человек сам должен решать, что ему употреблять в пищу, но если ограничивать себя в мясных продуктах ради окружающей среды, это того не стоит. Если и отказываться от животных продуктов, то уж для собственного здоровья (если это необходимо) или из-за определенных убеждений. Не стоит также забывать, что даже яйца раньше считались творением темных сил за их содержание холестерина. Затем в 1995 году исследование показало, что даже если есть по два яйца в день, не будет никаких негативных последствий для риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Яйца также содержат много других хороших вещей, белок, витамины, минералы, поэтому сейчас их очень рекомендуют к употреблению. Выполнение рекомендаций по питанию, разработанных Министерством сельского хозяйства США, согласно исследованию, оказалось вреднее для окружающей среды благодаря множеству факторов. И это несмотря на снижение количества потребляемых калорий.Многие овощи требуют куда больше ресурсов, чем вы думаете. Баклажаны, сельдерей и огурцы смотрятся особенно плохо на фоне свинины или курицы, — заявили ученые.Ученые пришли к выводу, что если исключить мясо из рациона и снизить потребление калорий до рекомендованного Министерством сельского хозяйства США уровня, то негативное воздействие на окружающую среду возрастёт. Результат будет выглядеть так: потребление энергии увеличится на 38 процентов, расход воды — на 10 процентов, а выброс парниковых газов — на 6 процентов.Давно известно, что 90 процентов тепла, возникающего в результате деятельности человека, поглощается мировым океаном. Больше всего экспертов тревожит скорость повышения температуры океана. С уменьшением поглощающей способности океана тепло начинает накапливаться в атмосфере. А это ведет к нарушению теплового баланса Земли.Конечно, сценарий ученых наверняка подразумевает массовый отказ от мяса, что в современных условиях не представляется возможным. Любопытно, что и производство искусственного мяса не принесет пользы окружающей среде: ученые провели моделирование снижения объемов потребления натурального мяса, которое показало, что хотя пиковые выбросы у животноводства выше, показатели затем снижаются и стабилизируются. Углекислый газ от производства искусственного мяса в свою очередь сохраняется в атмосфере и накапливается.В любом случае человек сам должен решать, что ему употреблять в пищу, но если ограничивать себя в мясных продуктах ради окружающей среды, это того не стоит. Если и отказываться от животных продуктов, то уж для собственного здоровья (если это необходимо) или из-за определенных убеждений. Не стоит также забывать, что даже яйца раньше считались творением темных сил за их содержание холестерина. Затем в 1995 году исследование показало, что даже если есть по два яйца в день, не будет никаких негативных последствий для риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Яйца также содержат много других хороших вещей, белок, витамины, минералы, поэтому сейчас их очень рекомендуют к употреблению. Загрузка... hi-news.ru Категории: общество, здоровье, образование Ключевые слова: мясо, овощи, питание, фрукты — статья прочитана 120 раз Комментарии