Загрузка... Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Александр Ковалев Саранча. Архивное фото



Биотехнологи из Университета ИТМО приступили к разработке пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, пишут "Известия" и



Отмечается, что новый продукт призван заменить традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства — шкур, рогов и копыт, используемых в полуфабрикатах.



Кроме того, исследователи рассчитывают, что веществу найдется применение в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях. Биотехнологи из Университета ИТМО приступили к разработке пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, пишут "Известия" и РИА Новости со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.Отмечается, что новый продукт призван заменить традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства — шкур, рогов и копыт, используемых в полуфабрикатах.Кроме того, исследователи рассчитывают, что веществу найдется применение в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях. Также биотехнологи утверждают, что новинка с высоким содержанием хитина и хитозана позволит запустить линейку лечебного питания, подходящую для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.



"Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо", — пояснили газете в вузе.



Подчеркивается, что ежегодный рост стоимости животного белка составляет порядка 7-11 процентов.



По словам исследователей, эксперименты проводятся с двумя видами саранчи: южноафриканской и более мелкой краснодарской, однако вторая оказалась малопригодной для создания биодобавки, поскольку ее панцирь плотнее и его сложнее перетереть в мельчайший порошок.



Сообщается, что скоро действие добавки испытают на животных. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, здоровье, в России, образование Ключевые слова: продукты, добавки, насекомые География: Россия — статья прочитана 160 раз Комментарии