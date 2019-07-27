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Продукты для россиян обогатят панцирями саранчи, пишут СМИ

© РИА Новости / Александр Ковалев Саранча. Архивное фото


Биотехнологи из Университета ИТМО приступили к разработке пищевой добавки на основе хитина, полученного из панциря саранчи, пишут "Известия" и РИА Новости со ссылкой на профессора факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александра Ишевского.

Отмечается, что новый продукт призван заменить традиционные порошковые концентраты из отходов мясного производства — шкур, рогов и копыт, используемых в полуфабрикатах.

Кроме того, исследователи рассчитывают, что веществу найдется применение в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях.
Также биотехнологи утверждают, что новинка с высоким содержанием хитина и хитозана позволит запустить линейку лечебного питания, подходящую для людей с атеросклерозом, лучевой болезнью, гипертонией и другими недугами.

"Животный белок становится роскошью для человечества, в связи с чем остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо", — пояснили газете в вузе.

Подчеркивается, что ежегодный рост стоимости животного белка составляет порядка 7-11 процентов.

По словам исследователей, эксперименты проводятся с двумя видами саранчи: южноафриканской и более мелкой краснодарской, однако вторая оказалась малопригодной для создания биодобавки, поскольку ее панцирь плотнее и его сложнее перетереть в мельчайший порошок.

Сообщается, что скоро действие добавки испытают на животных.
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РИА Новости
Категории: экономика, здоровье, в России, образование
Ключевые слова: продукты, добавки, насекомые
География: Россия
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добавлена сегодня, 27 июля, 09:40

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