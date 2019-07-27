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В России мечтают об отказе считать пиво алкоголем
Министерство промышленности и торговли не собиралось убирать пиво из перечня алкогольной продукции, сообщил в эфире "России-24" замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает РИА Новости.
"Это какие-то галлюцинации", — отметил он.
Евтухов объяснил, что Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивом и вином. В частности, подразумевалось ввести иное регулирование, чем в случае с крепкими алкогольными напитками.
Издание РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли 20 июля сообщило, что Минтпромторг предложил вернуть пивной продукции самостоятельный статус и смягчить ограничения на розничную торговлю.
Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, а год спустя алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го в России также вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.
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РИА Новости
География: Россия
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