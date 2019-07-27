Загрузка... В России мечтают об отказе считать пиво алкоголем 🔊 Воспроизвести © Depositphotos / Draghicich



Министерство промышленности и торговли не собиралось убирать пиво из перечня алкогольной продукции, сообщил в эфире "России-24" замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает



"Это какие-то галлюцинации", — отметил он.



Евтухов объяснил, что Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивом и вином. В частности, подразумевалось ввести иное регулирование, чем в случае с крепкими алкогольными напитками.



Издание РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли 20 июля сообщило, что Минтпромторг предложил вернуть пивной продукции самостоятельный статус и смягчить ограничения на розничную торговлю.



Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, а год спустя алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го в России также вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. Министерство промышленности и торговли не собиралось убирать пиво из перечня алкогольной продукции, сообщил в эфире "России-24" замглавы ведомства Виктор Евтухов, передает РИА Новости "Это какие-то галлюцинации", — отметил он.Евтухов объяснил, что Минпромторг предложил изменить ряд правил торговли пивом и вином. В частности, подразумевалось ввести иное регулирование, чем в случае с крепкими алкогольными напитками.Издание РБК со ссылкой на разработанный ведомством проект стратегии развития торговли 20 июля сообщило, что Минтпромторг предложил вернуть пивной продукции самостоятельный статус и смягчить ограничения на розничную торговлю.Пиво законодательно приравняли к алкоголю в 2011 году, а год спустя алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5 процента, кроме кефира и кваса. С января 2013-го в России также вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках. Загрузка... РИА Новости Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: пиво, алкоголь География: Россия — статья прочитана 148 раз Комментарии