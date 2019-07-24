КНДР задержала российское судно с 17 моряками. Что известно? 🔊 Воспроизвести ZUMA/TASS



Северокорейские пограничники задержали в Японском море российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", на борту которого находились 17 человек. В посольстве России в Пхеньяне заявили, что принимают меры для урегулирования ситуации. Что известно



Судно задержали еще на прошлой неделе



Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало только во вторник, 23 июля.



Издание РБК со ссылкой на директора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит сейнер, сообщило, что северокорейские пограничники остановили судно в 53 милях от берега и отбуксовали его в порт Вонсан. Северокорейские пограничники задержали в Японском море российское рыболовецкое судно "Сянхайлинь-8", на борту которого находились 17 человек. В посольстве России в Пхеньяне заявили, что принимают меры для урегулирования ситуации. Что известно ВВС на данный момент?Инцидент произошел в ночь с 16 на 17 июля, однако известно об этом стало только во вторник, 23 июля.Издание РБК со ссылкой на директора Северо-Восточной рыболовной компании, которой принадлежит сейнер, сообщило, что северокорейские пограничники остановили судно в 53 милях от берега и отбуксовали его в порт Вонсан. КНДР заявляет, что судно нарушило границу



В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что, по словам представителей МИД КНДР, судно было задержано за нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР.



Северокорейские пограничники сочли, что судно без уведомления пересекло охраняемую зону, рассказал РИА Новости замдиректора Северо-Восточной рыболовной компании Сергей Седлер.



При этом он отметил, что, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, территориальными водами государства считаются 12 миль от берега, но КНДР установила для себя военно-охраняемую зону с дополнительными 50 милями.



По его словам, компания провела маршрутизацию и убедилась, что судно шло по обычному маршруту: добыло краба в подзоне "Приморье", затем зашло в порт Зарубино, после чего отправилось в южнокорейский порт Сокчо, по пути куда и было задержано.



Экипаж судна разделили



В среду в российском посольстве в Пхеньяне сообщили, что на борту задержанного судна было 17 членов экипажа, из которых 15 человек - граждане России, а еще двое - южнокорейцы.



"Посольство предпринимает все необходимые меры для того, чтобы урегулировать создавшуюся ситуацию в кратчайшие сроки", - заявили в дипмиссии.



В посольстве также сообщили, что 22 июля консульские работники встретились с членами экипажа и убедились, что они здоровы. При этом капитана судна, его помощника и двоих южнокорейских моряков разместили в отеле, а остальных рыбаков оставили на судне.



В компании-судовладельце утверждают, что оставшихся на судне моряков держат в каютах и не выпускают на палубу. По словам Сергея Седлера, на судне могут закончиться вода и продукты.



"Это один экипаж, и мы требуем, чтобы всех его членов вернули на борт, а судно - судовладельцу", - заявил он. bbc.com Категории: общество, чп и криминал, в мире Ключевые слова: Россия, судно, КНДР, задержание — статья прочитана 154 раза Комментарии