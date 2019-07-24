Незабываемая встреча с великим «Казановой» на «Перекрёстке» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 🔊 Воспроизвести







Международный театральный фестиваль «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ в Друскининкай 13 августа предлагает вашему вниманию совершенно новую программу, которая при этом неразрывно связана с одним из шедевров Вахтанговской сцены — спектаклем «Три возраста Казановы» в постановке Евгения Симонова по мотивам произведения Марины Цветаевой «Феникс», картина третья «Конец Казановы».



Пьеса (драматический этюд) Марины Цветаевой «Феникс (Конец Казановы)» рассказывает нам о старости известного донжуана, ставшего библиотекарем в замке.



Это произведение, написанное в 1919 году, признаётся самой сильной из романтических пьес Цветаевой. Прототипами героев послужили современники поэтессы.



В образе постаревшего Казановы узнаётся Алексей Стахович - генерал-майор, участник русско-турецкой войны, актер театра и кино. Старый русский аристократ, одинокий и не желавший приноровиться к новой действительности, Стахович не видел смысла в своей жизни. Смерть актёра довершила в поэтическом воображении Цветаевой его образ - олицетворение не сдающейся старины (но не старости), не желающей примириться с «новью». Пьеса (драматический этюд) Марины Цветаевой «Феникс (Конец Казановы)» рассказывает нам о старости известного донжуана, ставшего библиотекарем в замке.Это произведение, написанное в 1919 году, признаётся самой сильной из романтических пьес Цветаевой. Прототипами героев послужили современники поэтессы.В образе постаревшего Казановы узнаётся Алексей Стахович - генерал-майор, участник русско-турецкой войны, актер театра и кино. Старый русский аристократ, одинокий и не желавший приноровиться к новой действительности, Стахович не видел смысла в своей жизни. Смерть актёра довершила в поэтическом воображении Цветаевой его образ - олицетворение не сдающейся старины (но не старости), не желающей примириться с «новью».



Спектакль поставлен к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Этот музыкально-литературный спектакль будет звучать в сопровождении прекрасного литовского ансамбля „Vilniaus arsenalas“ (руководитель Роландас Ромослаускас – альт).



А художественное слово – знаменитый актёр театра и кино, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев (он знаком зрителям по главной роли в сериале «Вольф Мессинг» и по множеству великолепных ролей в кино и театре).



Евгений Князев. Фото из архива "Обзора". Автор - Марина Луценко







На сцену поднимается Евгений Князев, обводит взглядом зал, молчит. Зрители замирают. «На сцене будут двое: он – Казанова и она – девчонка, Франческа».



Двое...



Девочка и старик возникают легкой дымкой и обретают «свет и звук, и плоть, и страсть» в устах единственного рассказчика! Кого вы видите в этом таинственном полумраке? Евгения Князева? Нет! Это Казанова, состарившийся телом, но не духом. Его глаза все так же живы, их гипнотическая сила не покидает свое пристанище. В них злость и страсть, ревнивая тоска и дерзость.



Прочитывая в письмах свою жизнь, он комкает и рвет их одно за одним и бросает в огонь. Но вдруг, из ниоткуда, появляется девочка, совсем ребенок. Она пришла сказать семидесятипятилетнему старику, что любит его.



«Переплетает руки на его коленях и, откинув голову, смотрит», и да, ну вот же она, эта девочка, у его ног! Этот поток энергии настолько силен, что физически ощущаешь прикосновения. Кого качает на коленях Казанова? Франческу? А может быть, вас? А может, вы и есть Франческа? Или Казанова?



Евгений Князев. Фото из архива "Обзора". Автор - Марина Луценко







Международный театральный фестиваль «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ и Московский Государственный Академический Театр им. Е. Вахтангова приглашает на новый музыкально-литературный спектакль «Казанова» в исполнении великого мастера - актёра театра и кино Евгения Князева в сопровождении литовского ансамбля „Vilniaus arsenalas“!



Спектакль состоится 13 августа в 19 часов в санатории Eglė, ул. Eglės 1



Не пропустите!



Билеты продаются в системе Bilietai.lt



С 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай - в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras.



Фото из архива организаторов Стахович, в представлении Цветаевой, оставался молодым, только молодость его принадлежала другой эпохе. И трагическая гибель Стаховича побудила ее задуматься над не самым радостным финалом жизни Казановы, этого олицетворения восемнадцатого века и великого жизнелюбца.Спектакль поставлен к 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Этот музыкально-литературный спектакль будет звучать в сопровождении прекрасного литовского ансамбля „Vilniaus arsenalas“ (руководитель Роландас Ромослаускас – альт).А художественное слово – знаменитый актёр театра и кино, ректор Театрального института им. Б. Щукина, народный артист России Евгений Князев (он знаком зрителям по главной роли в сериале «Вольф Мессинг» и по множеству великолепных ролей в кино и театре).На сцену поднимается Евгений Князев, обводит взглядом зал, молчит. Зрители замирают. «На сцене будут двое: он – Казанова и она – девчонка, Франческа».Двое...Девочка и старик возникают легкой дымкой и обретают «свет и звук, и плоть, и страсть» в устах единственного рассказчика! Кого вы видите в этом таинственном полумраке? Евгения Князева? Нет! Это Казанова, состарившийся телом, но не духом. Его глаза все так же живы, их гипнотическая сила не покидает свое пристанище. В них злость и страсть, ревнивая тоска и дерзость.Прочитывая в письмах свою жизнь, он комкает и рвет их одно за одним и бросает в огонь. Но вдруг, из ниоткуда, появляется девочка, совсем ребенок. Она пришла сказать семидесятипятилетнему старику, что любит его.«Переплетает руки на его коленях и, откинув голову, смотрит», и да, ну вот же она, эта девочка, у его ног! Этот поток энергии настолько силен, что физически ощущаешь прикосновения. Кого качает на коленях Казанова? Франческу? А может быть, вас? А может, вы и есть Франческа? Или Казанова?Международный театральный фестиваль «Перекрёсток» /SANKRYŽA/ и Московский Государственный Академический Театр им. Е. Вахтангова приглашает на новый музыкально-литературный спектакль «Казанова» в исполнении великого мастера - актёра театра и кино Евгения Князева в сопровождении литовского ансамбля „Vilniaus arsenalas“!Спектакль состоится 13 августа в 19 часов в санатории Eglė, ул. Eglės 1Не пропустите!Билеты продаются в системе Bilietai.ltС 5 августа билеты будут продаваться в Друскининкай - в санаториях Eglė, Grand SPA Lietuva, Belarus и Info-centras. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Друскининкай, «Перекрёсток», SANKRYŽA, «Казанова», Евгений Князев География: Литва, Друскининкай — статья прочитана 126 раз Комментарии