Музыкальный фестиваль Ars SummerFest – есть чем удивить и поразить публику! 🔊 Воспроизвести







Ежегодный фестиваль классической музыки Ars SummerFest в этом году удивил искушенную публику! Он подарил своим зрителям удивительную возможность прикоснуться к музыкальным инструментам - скрипке, виолончели и фортепиано.



В костеле Блаженной Св.Девы Марии (ул.Савичяус) предлагаются образовательные мероприятия, в которых зрители всех возрастов, под руководством профессионалов своего дела, могут сами попробовать играть на этих инструментах.



Первое мероприятие Ars Learn Music уже позволило слушателям прикоснуться к секретам скрипки, с помощью скрипачей Даля Дединскайте и Виталии Макрицкене. Одним из первых скрипку попробовал ксендз и покровитель костела Блаженной Св.Девы Марии. А. Тольят.



Интерес к скрипке привлек слушателей всех возрастов, от самых маленьких до самых старых. В костеле Блаженной Св.Девы Марии (ул.Савичяус) предлагаются образовательные мероприятия, в которых зрители всех возрастов, под руководством профессионалов своего дела, могут сами попробовать играть на этих инструментах.Первое мероприятие Ars Learn Music уже позволило слушателям прикоснуться к секретам скрипки, с помощью скрипачей Даля Дединскайте и Виталии Макрицкене. Одним из первых скрипку попробовал ксендз и покровитель костела Блаженной Св.Девы Марии. А. Тольят.Интерес к скрипке привлек слушателей всех возрастов, от самых маленьких до самых старых.



Каждый вечер в 20-00 концерты Ars SummerFest собирают полный костел слушателей. Во время концертов классической музыки вместо билетов предлагается сделать пожертвования на нужды фестиваля и костела.







Особая акустика костела и поставленное там пианино Steinway & Sons уже оценили приглашенные музыканты. Финский виолончелист М. Илонен и латвийская пианистка Байба Осина сказали, что были удивлены особой атмосферой и акустикой костела.



В течение всего фестиваля, благодаря фортепианному салону Organum исполнители играют на концертном инструменте самого высокого качества. Его звучание мы сможем услышать 25 июля, когда будет играть дуэт одного из самых известных литовских пианистов Л. Генюшаса с женой, лауреатом международных конкурсов А. Генюшене.



Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно найти на сайте



Фото Сергея Касина из архива организаторов



Другие мероприятия 23 и 25 июля в 17:30 предложат познакомиться с виолончелью и фортепиано. Ждем всех желающих! Это ваш шанс!Каждый вечер в 20-00 концерты Ars SummerFest собирают полный костел слушателей. Во время концертов классической музыки вместо билетов предлагается сделать пожертвования на нужды фестиваля и костела.Серии концертов «Ars Masters» и «Ars Academy» представляют зрителям как известных исполнителей, таких виртуозов, как Джеральд Бидва, Лука и Анна Генюшай, Марко Илонен, так и молодых, подающих надежды.Особая акустика костела и поставленное там пианино Steinway & Sons уже оценили приглашенные музыканты. Финский виолончелист М. Илонен и латвийская пианистка Байба Осина сказали, что были удивлены особой атмосферой и акустикой костела.В течение всего фестиваля, благодаря фортепианному салону Organum исполнители играют на концертном инструменте самого высокого качества. Его звучание мы сможем услышать, когда будет играть дуэт одного из самых известных литовских пианистов Л. Генюшаса с женой, лауреатом международных конкурсов А. Генюшене.Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно найти на сайте www.ars-summerfest.com Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, культура Ключевые слова: фестиваль, Ars SummerFest — статья прочитана 143 раза Комментарии